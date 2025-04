Confira programação da Semana Santa no Santuário do Caraça - (crédito: Uai Turismo)

Com a Semana Santa se aproximando, uma das épocas mais reverenciadas do calendário litúrgico católico, o Santuário do Caraça, destino turístico situado em Minas Gerais, prepara uma programação especial para acolher visitantes e fiéis para um período marcado por devoção e contemplação. As celebrações ocorrerão de 13 a 20 de abril de 2025, com eventos que incluem a Procissão de Ramos e a Missa da Vigília Pascal.

Reconhecido por suas paisagens deslumbrantes e importância histórica, o Santuário do Caraça é um dos locais mais procurados por turistas no estado, especialmente nesta época do ano. Durante a Semana Santa, as atividades religiosas são intensificadas, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de vivenciar a espiritualidade de maneira profunda e significativa.

Um dos destaques da programação da Semana Santa 2025 no Santuário do Caraça é a apresentação do Grupo de Teatro Âncora, no Domingo de Ramos. Os presentes poderão assistir ao espetáculo “Os passos da Agonia”, montagem itinerante que vai percorrer os espaços do destino turístico retratando as dores de Cristo.

O Santuário do Caraça continua a cultivar as tradições da Igreja Católica, oferecendo aos seus visitantes uma imersão na liturgia, na piedade popular e nos sacramentos. Este ano, as celebrações prometem renovar a fé daqueles que desejam vivenciar o mistério da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. “É um momento em que os peregrinos, no alto da serra, têm como propósito celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, cujo mistério nos oferece salvação e liberdade”, destaca o Padre Adalberto Costa.

Programação Semana Santa 2025 no Santuário do Caraça

• 13/04 – Domingo de Ramos

11h: Missa com Procissão dos Ramos

14h: Apresentação do Grupo de Teatro Âncora “Os passos da Agonia” (Local: Calvário do Santuário)

• 14/04 – Segunda-feira

18h: Missa

• 15/04 – Terça-feira

18h: Missa

• 16/04 – Quarta-feira

07h: Missa

18h: Reflexão das Dores de Nossa Senhora

• 17/04 – Quinta-feira

18h: Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés

• 18/04 – Sexta-feira da Paixão

09h: Via Sacra no Calvário

15h: Adoração da Cruz

18h: Oração do Ofício das Trevas

• 19/04 – Sábado Santo

07h: Oração do Ofício de Nossa Senhora

19h: Missa da Vigília Pascal

• 20/04 – Domingo da Ressurreição

11h: Missa de Páscoa

