Gastronomia da Flórida: os sabores que definem Fort Myers (O bar e restaurante Lah de Dah, que fica no Margaritta Ville Resort é a melhor opção para curtir o pôr do sol com excelente gastronomia, drinks e música ao vivo (Foto: Uai Turismo))

A gastronomia americana na Flórida é um verdadeiro caldeirão cultural, refletindo a diversidade de povos que contribuíram para a formação do estado. De fortes influências latinas a tradições do sul dos Estados Unidos, o estado oferece uma culinária vibrante e cheia de contrastes. Mas entre as cidades que se destacam nesse cenário, Fort Myers chama atenção com sua mistura única de sabores locais, frutos do mar frescos e uma crescente cena gastronômica contemporânea.

Localizada na costa oeste da Flórida, banhada pelo Golfo do México, Fort Myers é conhecida por seus frutos do mar de alta qualidade. Camarões, caranguejos e peixes como o grouper (garoupa) e o snapper (pargo) são estrelas em muitos cardápios locais. Pratos como o “grouper sandwich”, servido em pães tostados com molhos cítricos e saladas frescas, são verdadeiras marcas registradas da cidade, geralmente preparados com ingredientes pescados no mesmo dia.

Os peixes, pescados e frutos do mar têm destaques tanto nos pratos mais populares quanto no mais sofisticados (Foto: Uai Turismo)

Além dos frutos do mar, Fort Myers também apresenta fortes influências do sul americano. Pratos típicos como o “fried chicken” (frango frito), “collard greens” (couve cozida) e o tradicional “mac and cheese” (macarrão com queijo) são servidos em restaurantes familiares e também em versões mais sofisticadas por chefs da nova geração. A cidade abriga ainda diversas “diners” e “BBQ joints” (casas de churrasco) que preservam a essência da culinária do sul dos EUA.

Nos últimos anos, Fort Myers tem passado por uma revitalização gastronômica, com a chegada de chefs jovens e restaurantes inovadores. A cena local tem abraçado tendências como a “farm-to-table” (da fazenda para a mesa), priorizando ingredientes orgânicos e produtores regionais. Cafés descolados, food trucks e cervejarias artesanais também estão ganhando espaço, tornando a cidade um destino atraente para os amantes da boa mesa.

As comidas latinas também ocupam espaço na cena gastronômica de Fort Myers (Foto: Uai Turismo)

Combinando tradição e inovação, a gastronomia de Fort Myers é um reflexo do espírito acolhedor e vibrante da Flórida. Seja em um restaurante à beira-mar, em um mercado local ou em um sofisticado bistrô do centro da cidade, os visitantes encontram uma culinária que vai muito além dos estereótipos americanos — e que faz da comida uma parte essencial da experiência de explorar o estado.

Lah De Dah Beach Bar & Grill: a melhor opção para o fim do dia

O Lah De Dah Beach Bar & Grill, situado no Margaritaville Beach Resort em Fort Myers Beach, oferece uma experiência gastronômica à beira-mar com mesas dispostas diretamente na areia, permitindo que os clientes apreciem vistas deslumbrantes do Golfo do México. O ambiente descontraído e a decoração inspirada em bares de praia icônicos criam o cenário perfeito para desfrutar do pôr do sol enquanto saboreia uma refeição ou um coquetel refrescante.

Fica no Margaritaville Beach Resort o bar e restaurante pé na areia Lah de Dah (Foto: Uai Turismo)

O cardápio apresenta uma variedade de pratos, incluindo frutos do mar frescos e opções clássicas americanas. Entre os destaques estão os tacos de peixe e o sanduíche de frango com molho barbecue e bacon. A seleção de bebidas inclui uma ampla gama de margaritas e cervejas locais. Além disso, o Lah De Dah oferece música ao vivo diariamente das 19h às 22h, criando uma atmosfera animada que complementa a experiência à beira-mar.

