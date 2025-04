Embratur apresenta as experiências e a hospitalidade mineira em Belo Horizonte em novo episódio do Turismo Transforma - (crédito: Uai Turismo)

Embratur apresenta as experiências e a hospitalidade mineira em Belo Horizonte em novo episódio do Turismo Transforma (Daniel Tubarão (centro) é regente de bloco carnavalesco em BH (Foto: Embratur/Divulgação))

Belo Horizonte (MG) e a mistura frutífera de tradição mineira com diversidade e sustentabilidade é a personagem principal do novo episódio da websérie Turismo Transforma, da Embratur. Lançado nesta terça-feira (8), o minidocumentário Belo Horizonte: Destino Sustentável mostra a hospitalidade, a gastronomia, a força carnavalesca, a pujança cultural da periferia e do centro belorizontino como atrativos para turistas internacionais, além da força do setor turístico para dar sustentabilidade ao destino.

Produzido pela Embratur em parceria com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (BeloTur), o episódio é resultado do Concurso de Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, lançado pela Agência em setembro de 2024, durante a ABAV Expo, e que teve a capital de Minas Gerais como vencedora.

Importante destacar, também, que Minas é um dos estados que acompanha o crescimento nacional na chegada de turistas internacionais, conforme consta no portal de Dados da Embratur. No primeiro bimestre de 2025, a região teve um aumento de 11,42% em visitantes do exterior. Para o presidente da Agência, Marcelo Freixo, Minas é estratégica para a diversificação na promoção de destinos no exterior e uma importante representante da diversidade e da cultura dos destinos brasileiros.

“Belo Horizonte, como capital, resume bem o estado Minas, que é parte fundamental da história do Brasil e um lugar belíssimo, que tem muito a oferecer para o mundo. Muito a oferecer em cultura, em diversidade, em sustentabilidade, gastronomia e muitas outras coisas. A gente está falando de uma cidade histórica, importante, e que está conectada a uma região enorme e antiga e que, ao mesmo tempo, se sobressai por provocar uma conexão quase imediata com quem vem de fora, fazendo esses dois movimentos e mostrando o turismo como uma atividade transformadora”, explica.

Tem de tudo em BH

O doc Belo Horizonte: Destino Sustentável leva o espectador a um passeio pelas ruas das periferias ao centro da cidade, passando por projetos sociais como o Cerâmica Santana, que é parte de um roteiro turístico que apresenta, entre outras experiências, o resultado da união de jovens que produzem peças de cerâmica no Aglomerado da Serra. O doc mostra, ainda, o bloco afro de favela Seu Vizinho, importante expoente carnavalesco, que gera empregos e impulsiona a formação de músicos. E o projeto Recicla Belô, de catadores e artesãos, que gera valor a partir da destinação correta de resíduos da capital.

“Belo Horizonte tem vocação para o acolhimento. É uma cidade viva, feita de encontros, de serviços, de comércios e de cultura pulsante. E o turismo, nesse cenário, é uma força transversal: movimenta a economia, valoriza os territórios, fortalece redes locais e contribui diretamente para o desenvolvimento plural e sustentável da cidade”, afirma Bárbara Menucci, presidente da Belotur.

“Estamos construindo um modelo que pode se consolidar como política pública para outras ações da Belotur — e que também possa inspirar outros destinos a enxergar o turismo como uma força transformadora. Participar da série ‘Turismo Transforma’, da Embratur, é dar visibilidade a esse caminho que já começou. Porque, no fim das contas, ESG é sobre desenvolvimento coletivo. É sobre criar cidades que cuidam — de quem vive, de quem visita e do futuro que queremos construir”, completa a presidente.

O bom e velho queijo canastra

BH, para os íntimos, volta ao Turismo Transforma após participar do terceiro episódio do projeto, centrado em turismo de base comunitária e que traz, como protagonista, o mundialmente famoso Queijo Canastra, produzido na serra que dá nome ao laticínio, em Minas Gerais. O mini doc mostra a produção do queijo e o turismo comunitário em área rural, e como todo esse trabalho, tradicionalíssimo, transforma a vida dos envolvidos nessa atividade e chega aos grandes restaurantes da capital mineira, elevando a gastronomia local a níveis internacionais.

