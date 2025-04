Maior festival de gastronomia do mundo acontece em São Paulo em junho (Serão 10 dias de festival para que as pessoas de todo o estado de SP possam se planejar a aproveitar a programação completa. (Foto: Divulgação))

O Taste Festivals é um evento internacional que acontece em Londres, Dublin, Paris, Milão, Roma, Amsterdã, Atenas, Istambul, Dubai, Abu Dhabi, Riade, África do Sul e São Paulo, onde a paixão pela gastronomia é uma marca registrada. O Taste São Paulo Festival, que ocorre na capital paulista, conquistou em 2024 a marca de maior edição do mundo, recebendo 72 mil pessoas, reforçando expressivamente o interesse e apreço do brasileiro e dos paulistas pela cultura gastronômica.

A 9ª edição do Taste São Paulo Festival acontece no mês de junho, nos dias: 13, 14 e 15 (sexta-feira a domingo), 19, 20, 21 e 22 (quinta-feira a domingo), 27, 28 e 29 deste mês, no Parque Villa-Lobos.

Não é à toa que o Taste brasileiro é o maior do mundo, pois a cada edição conquista o público que já é fã do festival e atrai novos visitantes, proporcionando imersão no universo da melhor gastronomia, num ambiente ao ar livre, que une sofisticação e experiências exclusivas que só quem vai ao Taste pode vivenciar. Serão 10 dias de festival para que as pessoas de todo o estado de SP possam se planejar a aproveitar a programação completa.

“Chegamos a 9ª edição do Taste Festivals! Não só fazemos parte do maior evento de gastronomia do mundo, como tenho o orgulho de dizer que o Taste São Paulo Festival se tornou o maior Taste do planeta, saindo na frente de outras 12 cidades espalhadas pelo globo. Estou super animado, pois esse ano estamos ampliando o evento para 10 dias, com mais experiências, mais sabores, mais famílias, mais aulas, mais música, muita troca, muito aprendizado, novos restaurantes, novas estreias… ingredientes que fazem do Taste um sucesso e a cada ano só crescem. Com certeza será uma edição inesquecível!”, explica Gustavo Oliveira, diretor de negócios da IMM – empresa organizadora do Taste Festival Brasil.

Tradição e novidade são o prato principal deste festival que traz culturas de diferentes países, estados e regiões através da gastronomia pujante da capital paulista. (Foto: Mangabeira)

Este ano o festival será apresentado pelo Sam´s Club e traz novidades como o crescimento na estrutura, ampliação no line-up de restaurantes, mais dias de evento, maior número de aulas, palestras – atividades gratuitas, shows musicais e experiências exclusivas.

Com o compromisso de proporcionar experiências exclusivas e produtos de alta qualidade com preços diferenciados, o Sam’s Club se junta ao Taste São Paulo Festival para oferecer aos seus sócios uma vantagem única: acesso antecipado à compra de ingressos, com descontos especiais de 25% para associados do plano Membership Plus e 20% para os demais sócios. A pré-venda acontecerá de 8 a 15 de abril, exclusivamente para os membros do clube.

“Estamos muito felizes em nos conectar com um evento tão relevante como o Taste. É uma oportunidade de reforçar nosso posicionamento junto a um público que valoriza a gastronomia, qualidade e experiências diferenciadas”, destaca Cláudia Vilhena, CMO de Sam’s Club e Carrefour Varejo.

A chegada do Sam’s Club ao Taste São Paulo Festival reforça a aposta da marca em experiências que vão além do varejo tradicional, gerando conexão emocional e agregando valor à jornada dos seus clientes. Com o conceito “O sabor exclusivo de ser Sam’s”, criado pela WMcCANN, que assina também a estratégia 360º da marca no festival, o clube de compras realizará uma série de ativações exclusivas, tanto para seus sócios quanto para aqueles que desejam conhecer seus benefícios. Essas experiências proporcionarão aos visitantes a chance de descobrir o que torna a marca única, por meio de ações interativas, degustações e oportunidades de vivenciar a qualidade e os serviços oferecidos.

Com curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo, desde a primeira edição, o Taste São Paulo Festival 2025 vai reunir um time de renomados restaurantes e bares de São Paulo, proporcionando diversidade gastronômica com alta qualidade e esmero dos chefs. Variedade de sabores, aromas e ingredientes. Tradição e novidade são o prato principal deste festival que traz culturas de diferentes países, estados e regiões através da gastronomia pujante da capital paulista.

Os apaixonados por comida e pela cultura gastronômica poderão apreciar mais de 100 pratos, entre entradas, principais, sobremesas. Cada restaurante oferece pelo menos quatro pratos em porções que permitem provar mais de uma opção, sendo três deles parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste São Paulo Festival. A proposta do festival é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os preços dos pratos variam de R$25 a R$55.

A proposta do festival é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. (Foto: Vans Bumbeers)

Áreas de conhecimentos e atividades gratuitas

As aulas com os chefs preferidos e ‘mão na massa’ para preparo de receitas estão garantidas nos espaços de conhecimento. Os melhores drinques são preparados e degustados, além de variedade de vinhos e harmonização com pratos, petiscos.

Nestes espaços o público assiste aos chefs cozinhando na brasa, com receitas que vão muito além do churrasco. A programação é gratuita, ao adquirir o ingresso para entrada, estas aulas estão incluídas, mediante a inscrição presencial no Taste, a grade completa de aulas e palestras com os chefs e profissionais que mais se destacam na gastronomia será divulgada em breve.

Empório Taste

O Empório Taste é um espaço de compras, onde expositores oferecem produtos premium, lançamentos e novidades. As opções vão desde ingredientes especiais, até doces caseiros, bebidas, queijos, utensílios de cozinha, chocolates e muito mais. Nesta edição contará com mais de 100 stands.

Principais atrações culturais gratuitas

Na 9ª edição as atrações musicais estão um show à parte, no palco central ocorrerão apresentações de música ao vivo com artistas nacionais, bandas, DJs e cantores de diferentes gêneros musicais como MPB, jazz, blues, pop rock e as apresentações itinerantes que levarão muita música e descontração para todo o espaço do festival. Em breve, grade completa de shows, atrações e experiências.

Semana de feriado prolongado – 19 a 22 de junho

Na semana de feriado terá uma programação especial, iniciando as atrações na quinta-feira, 19 (feriado de Corpus Christi), neste dia os horários são semelhantes aos domingos (abertura às 11h), dando oportunidade para o público aproveitar mais o festival. A programação vai até domingo, 22 de junho, sendo uma opção para receber visitantes de todo o país, que podem se programar para conhecer e aproveitar a programação completa do Taste.

Ingressos limitados

Os ingressos permitem acesso ao evento e suas áreas comuns de restaurantes e expositores, bem como vasta programação de palestras e aulas gratuitas, com chefs, sommeliers, mediante inscrição a ser realizada no local (vagas limitadas), shows de música ao vivo e com DJs. O consumo nos bares e restaurantes feito à parte, via cartão Cashless (cartão que o cliente carrega no evento com o valor desejado). Os ingressos são limitados e o valor é a partir de R$65.

Sustentabilidade, acessibilidade, inclusão, diversidade

O Taste neutraliza 100% do carbono gerado no evento, faz gestão de resíduos em todas as etapas com o apoio de equipes de triagem, treinamento para os restaurantes e profissionais sobre o descarte correto de resíduos, reciclagem de pratos, talheres e embalagens biodegradáveis, reaproveitamento de cenário e estruturas. Um festival que prima pela limpeza e organização.

Cardápios em braile para pessoas com deficiência visual, atendimento em libras para o público com deficiência auditiva, bem como guias para pessoas com deficiência visual. Estrutura com rampas e banheiros acessíveis e tradutores de libras atuam nas aulas nas áreas de conhecimento.

Todas as edições são marcadas pela participação de diversos projetos sociais que atuam na área de gastronomia, seja na capacitação, restaurantes, nas aulas práticas e palestras. Destaque para a atuação das mulheres na gastronomia de modo consciente e afirmativo. É valorizada a equidade de gênero com oportunidades iguais de crescimento profissional e equiparação de cargos e salários. Cerca de 51% dos expositores são mulheres.

O festival realiza distribuição gratuita de ingressos, na edição passada foram distribuímos 5.500 ingressos para estudantes da rede pública e ONG, promovendo o acesso ao evento, além de campanhas realizadas.

