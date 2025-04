Descubra a História e a Beleza dos Castelos Medievais Belgas (Prepare-se para vivenciar a nobreza belga e as intrigas medievais em uma viagem de conto de fadas. (Foto: Camila Karam))

O sul da Bélgica é um verdadeiro tesouro de castelos medievais, que transportam os visitantes a um passado repleto de histórias de cavalaria, guerras e intrigas. Se você é fã de história ou simplesmente aprecia a beleza de castelos antigos, esta região oferece uma verdadeira viagem no tempo. Explore os castelos mais fascinantes da Valônia, onde a arquitetura e a paisagem se encontram para criar um cenário inesquecível.

Castelo de Bouillon – A Fortaleza de Godofredo de Bulhão

Considerado um dos castelos mais famosos da Valônia, foi erguido há mais de 1000 anos, com a finalidade de vigiar a cidade de Bouillon e sua região, às margens do rio Semois.

Conhecido por sua relação com Godofredo de Bulhão, um dos líderes da Primeira Cruzada, o castelo remonta ao século XI e foi expandido ao longo dos séculos. A estrutura impressiona pelo estado de conservação e conta com uma série de torres e muralhas imponentes, que abrigam exposições sobre a história medieval, incluindo peças arqueológicas e armamentos. Além disso, o castelo oferece uma vista panorâmica única da cidade e da região circundante. A visita pode incluir também uma recriação das antigas batalhas que ocorreram na região e shows de falcoaria.

Castelo de Bouillon (Foto: David Samyn)

Para mais informações acesse o site.

Castelo de La-Roche-en-Ardenne – A Fortaleza de Um Império

Localizado na pitoresca cidade de La Roche-en-Ardenne, as ruínas deste castelo medieval estão aninhadas entre uma curva do Rio Ourthe e as encostas íngremes da colina Deister, oferecendo vistas impressionantes da cidade e dos arredores. Datado do século XI, este castelo tem uma rica história, desde sua fundação até os tempos modernos. Durante a visita, é possível ativar a imaginação e se transportar a tempos medievais, em algumas noites de verão, ao cair da noite é possível até ver o fantasma da Condessa Berthe vagando pelas ruínas do castelo, no local de sua trágica morte.

Chateau Feodal de La-Roche-en-Ardenne (Foto: Oliver Legardien)

Para mais informações acesse o site .

Castelo Lavaux Sainte Anne – Elegância e Tradição

Este castelo é um dos mais bem preservados da Valônia e também um exemplo da arquitetura clássica da época combinando elegância e funcionalidade. Os visitantes podem explorar livremente os 32 cômodos luxuosos do castelo, que incluem uma coleção de móveis e tapeçarias, o Museu da Natureza e da Caça e o Museu da Vida dos Senhores de Lavaux que detalha a história da família que o construiu e sua conexão com a nobreza belga. Após visitar a parte interna não deixe de tirar um tempinho para apreciar os jardins impecáveis.

Castelo Sainte-Anne (Foto: Camila Karam)

Para mais informações acesse o site .

Castelo Reinhardstein – Um Tesouro Perdido nas Ardenas

Escondido nas florestas densas das Ardenas, o Castelo Reinhardstein é um local impressionante. Em grande parte reconstruído após um longo período de abandono, o castelo oferece uma atmosfera única, com suas torres imponentes e uma vista deslumbrante sobre o vale do Rio Warche. Durante a visita, você pode explorar as salas restauradas, incluindo a sala de armas e a capela, além de aprender sobre a história fascinante do castelo e seus proprietários. Uma verdadeira joia escondida, perfeita para quem busca um lugar tranquilo e cheio de história.

Castelo de Reinhardstein (Foto: Pierre Pauquay)

Para mais informações acesse o site .

Castelo de Modave – Elegância e História no Alto das Colinas

Essa magnífica construção foi erguida ainda na Idade Média O castelo é conhecido por sua elegante fachada e pelos seus impressionantes interiores, que incluem luxuosos móveis e pinturas de época. O grande salão, a biblioteca e as salas de jantar refletem a opulência da época. Os jardins do castelo são ideais para caminhadas por entre as plantas e fontes decorativas. Uma verdadeira experiência de viagem no tempo para aqueles que desejam explorar a vida aristocrática na Valônia.

Chateau de Modave (Foto: Dominik Ketz)

Para mais informações acesse o site

Castelo de Jehay – Beleza Romântica à Beira do Lago

Caracterizado por sua elegância e harmonia arquitetônica, esse castelo datado do século XV é cercado por um grande parque e um lago pitoresco, criando uma atmosfera romântica e tranquila. Durante a visita, é possível explorar os interiores cuidadosamente preservados, que incluem uma coleção de arte e móveis antigos. O castelo também abriga exposições temporárias e é um lugar ideal para passeios a pé pelos belos jardins. O ambiente sereno e as vistas sobre o lago o tornam um local único na região.

Chateau de Jehay (Foto: Province de Liege)

Para mais informações acesse o site .

Cada um desses castelos oferece uma experiência única, com sua própria história e charme. Se você está planejando uma viagem à Bélgica não deixe de explorar os encantos da Valônia. A região é um verdadeiro paraíso para os amantes de história, arquitetura e belezas naturais.

Antes da sua viagem não deixe de consultar maiores informações sobre as atividades e horários de funcionamento nos canais oficiais.

Boa Viagem!

A repórter viajou com o apoio de Visit Wallonia e Belgitour com conectividade O Meu Chip .

