Vale dos Vinhedos é palco do Festival Despertar do Vale

Neste sábado, dia 12 de abril, o Centro Histórico do Vale dos Vinhedos (Capela das Almas – Linha 6 da Leopoldina) será palco da quarta edição do Festival Despertar do Vale. A programação inicia às 10h e celebra o encerramento de mais uma exitosa vindima, dando boas-vindas ao outono, estação que empresta novos tons à natureza exuberante do roteiro.

Combinação perfeita entre cultura, enogastronomia e paisagens deslumbrantes, o Festival é uma experiência sensorial completa, reunindo vinícolas, restaurantes, empórios, agroindústrias e estabelecimentos locais em uma verdadeira celebração aos sabores e tradições do roteiro enoturístico mais famoso do Brasil. Nesta edição, 19 vinícolas estarão presentes, representando o que há de melhor na produção nacional de vinhos e espumantes: Amitié Espumantes e Vinhos, Bodega Czarnobay, Casa Valduga, Cave do Sol, Chamon Garbin Vinhos Clássicos, Coop. Vinícola Aurora, Dom Eliziário, Don Laurindo, Lidio Carraro Vinícola Boutique, Miolo Wine Group, Monte Chiaro Vinhos Finos, Peculiare Vinhos Únicos, Pizzato, Vinhos Larentis, Vinícola Almaúnica, Vinícola Barcarola, Vinícola Dom Cândido, Vinícola Santa Bárbara e Vinícola Torcello.

“O Festival Despertar do Vale é uma oportunidade imperdível de conhecer, ao mesmo tempo, a produção de excelência da primeira e única região brasileira com Denominação de Origem (DO) para vinhos e espumantes, com rótulos de diversas vinícolas, cada qual contando um pouco de nossa história e tradição no setor”, relembra o presidente da Aprovale para a gestão 2025-2026, André Larentis, ao destacar a chancela conquistada em 2012. “É um convite a brindar as valiosas produções de nossos estabelecimentos. Mais do que isso, é a oportunidade de aproximar ainda mais a comunidade. O Vale dos Vinhedos possui hoje uma posição privilegiada no enoturismo brasileiro graças à hospitalidade dos proprietários de vinícolas, restaurantes e demais empreendimentos de nossa região. Vamos, juntos, celebrar a chegada de mais uma estação neste cenário que une tradição, excelência e hospitalidade”, convida.

Para comer e beber bem

Somado aos brindes, o público poderá saborear as delícias dos estabelecimentos gastronômicos como Ristorante Di Bartolomeu, Giordani Gastronomia Cultural, La Vigna Especialidades Regionais, Pipas Terroir Wine Bar, Trattoria Mamma Gema, Di Paolo e Kuandu Restaurante. Também marcam presença as agroindústrias Casa Madeira, Devorata Trufas Artesanais e Famiglia Tasca. No menu, pratos saborosos da culinária típica e, também, contemporânea, como entrecot grelhado, galeto, macarrão ao molho de vinho, pizzas, polenta mole com ragu ao molho de vinho, mini tortéi com molho de tomate seco ou na manteiga e sálvia, hamburguer, nhoque de pinhão ou de quatro queijos, risoto de salmão com limão siciliano, risoto de alho poró e sobremesas como Trufas e sua versão com sorvete. Além destes, complementam o rol de empreendedores o Atelier Refúgio da Colina, com arte em cerâmica, e a Essência Di Fiori, com cosméticos artesanais.

Fé, celebração e cultura

A religiosidade, traço marcante da história do Vale dos Vinhedos, tem lugar especial na programação do Festival Despertar do Vale, que inicia com uma missa na Capela das Almas, às 10h30min. A agenda segue embalada por uma série de atrações artísticas que prometem encantar o público. O tradicional Coral do Vale dos Vinhedos dá início aos espetáculos, seguido por apresentações de nomes como Olides e Cris, Léo Oliveira Trio, Acústica Rock e Sunset Riders, garantindo uma trilha sonora vibrante ao longo do dia.

Em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, o Ponto de Cultura e Memória Vale dos Vinhedos promoverá atividades que resgatam as tradições e histórias dos primeiros imigrantes, valorizando o legado deixado por eles na cultura local. Após a Missa, ocorrerá uma visita guiada as ruínas da 1ª Igreja com história da imigração e dados históricos.

Durante todo o dia, o público poderá conferir exposição de dressa, peças antigas históricas e bandeiras da Itália e Trento. Também haverá mesa para jogo da mora e espaço para o Mini 48. Na parte da tarde, das 15h às 16h, haverá Mini Campeonato de Mora Amador, e das 16h às 18h, Boxin Mini 48. Também ocorrerão oficinas de dressa.

Outros atrativos culturais na agenda serão a oportunidade de conferir o trabalho de Cláudia Giordani, do Refúgio da Colina, moldando taças no torno durante o evento, e da artista Sarah Milani Campana, que estará pintando um modelo da Uovo Tanques de Concreto (tanques em formato oval para vinificação).

Para que os pais possam curtir o evento com tranquilidade, o Festival contará com um espaço kids e estrutura para receber também os pets, com um Pet Park – além de totens com água fresca.

4º Festival Despertar do Vale

Quando: dia 12 de abril, das 10h às 22h

Onde: Centro Histórico do Vale dos Vinhedos, Capela das Almas (Linha 6 da Leopoldina).

Quanto: acesso gratuito. Taça oficial do evento – R$ 15.

Programação

10h30: Missa na Capela das Almas, junto à comunidade Vale dos Vinhedos;

12h: Coral Vale dos Vinhedos

14h: Olides e Cris

16h: Abertura oficial do evento

16h30: Léo Oliveira Trio

18h: Acústica Rock

20h: Sunset Riders

22h: Encerramento

