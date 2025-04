ABAV Nacional lança programa Brasil Recebe para fortalecer o turismo receptivo (Fernando Santos (à esq.), Membro do Conselho de Administração da ABAV Nacional, Roberto Lucena, Secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Ana Carolina Medeiros, Presidente da ABAV Nacional, Bruno Waltrick, presidente da ABAV-SP | AVIESP, e Edmar Bull, CEO da Copastur. (Foto: ABAV Nacional))

A iniciativa busca aprimorar os serviços do setor, fortalecer o posicionamento estratégico das marcas e impulsionar a rentabilidade das empresas. A primeira edição do Brasil Recebe acontecerá em São Paulo, com a ABAV-SP | AVIESP como anfitriã e apoio do Governo do Estado de São Paulo. Em breve, será estendido a outros Estados do país.

O Brasil Recebe é uma iniciativa destinada a identificar, capacitar e gerar negócios no setor de turismo receptivo, promovendo as agências e enriquecendo a experiência dos viajantes. O projeto também visa o crescimento sustentável das empresas, uma vez que oferece conteúdo técnico de qualidade e conexão com oportunidades reais de mercado.

“O programa é uma ação estratégica que vai além da qualificação técnica. Queremos fortalecer as agências de turismo receptivo, oferecendo capacitação de qualidade, oportunidades reais de negócios e mais visibilidade nacional e internacional. Nosso objetivo é apoiar o crescimento sustentável do setor e valorizar os profissionais que fazem a diferença na experiência dos viajantes”, afirma Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV Nacional.

O programa é aberto a associados e não associados da ABAV, incluindo empresários e profissionais de agências de turismo receptivo, guias de turismo e todos os interessados em empreender no receptivo paulista. A capacitação será realizada por meio de um curso de 10 horas, com aulas virtuais e uma etapa presencial. Para os associados, o curso será gratuito.

O conteúdo será ministrado por um time de especialistas renomados, incluindo Luciana Fernandes, diretora da B2Live e ex-diretora de Marketing do Ministério do Turismo; Vitor Bauab, presidente da BBG Brasil Holding; Marta Poggi, especialista em Marketing Turístico; e Marcelo Oliveira, advogado com atuação e foco na área do segmento de viagens e turismo, e assessor jurídico da ABAV Nacional e ABAV-SP | AVIESP. Entre os temas abordados, destacam-se formatação de produtos, promoção e inovação, além do cenário legislativo do setor.

“Capacitação sempre foi um dos focos da ABAV-SP | AVIESP. Acreditamos que uma das nossas missões como associação é prover ações para fortalecer o turismo como um todo. Por isso, participar deste programa é tão simbólico. Iniciar o piloto do Brasil Recebe só reforça o protagonismo do Estado de São Paulo no mercado de turismo”, afirma Bruno Waltrick, presidente da ABAV-SP | AVIESP. A última masterclass será presencial, em um destino turístico de São Paulo, e incluirá uma visita técnica e atividades imersivas, aprimorando o networking entre os participantes.

“É uma honra para o Estado de São Paulo ser escolhido para receber a primeira edição do Programa Brasil Recebe. Com ele, as agências terão a oportunidade de qualificar seus serviços, ofertar mais roteiros e produtos paulistas, e receber ainda melhor os turistas, ampliando seus negócios”, afirma o Secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena.

Os destaques do programa terão a chance de apresentar seus projetos na ABAV Expo, que acontecerá de 8 a 10 de outubro no Rio de Janeiro, RJ. Além disso, participarão da seletiva para a próxima missão internacional e do ABAV Meeting SP, concluindo o ciclo do programa com ações focadas em promoção e geração de novos negócios.

As inscrições para o programa estarão abertas entre 9 e 24 de abril. Informações completas e inscrições podem ser obtidas no link.

