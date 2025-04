Greve na Argentina provoca cancelamento de voos (Foto: Freepik)

Devido à greve geral convocada por sindicatos na Argentina, diversos voos com destino ao país foram cancelados nesta quinta-feira (10). A paralisação de 24 horas afeta diretamente operações de companhias aéreas que operam rotas entre o Brasil e a Argentina, incluindo os principais aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Bhrenda Gagno, CEO do escritório Velloso Gagno e especialista em direito do viajante recomenda que os passageiros entrem em contato com antecedência para verificar a situação de seus voos. Clientes afetados poderão remarcar suas viagens sem custos adicionais ou solicitar o reembolso integral das passagens.

A greve, organizada por centrais sindicais argentinas, é um protesto contra medidas econômicas adotadas pelo governo e afeta não apenas o setor aéreo, mas também transportes públicos, serviços públicos e o funcionamento de escolas e hospitais em todo o país.

“Independente de ser uma greve, os viajantes têm direitos, como assistência com alimentação, água, hotel, transporte e precisam ser acomodados no próximo vôo disponível. A greve é um risco do negócio da companhia aérea”, explica Dra. Bhrenda.

A orientação é para que os passageiros acompanhem atualizações e evitem se dirigir aos aeroportos sem confirmação prévia do status do voo.

