Cicloturismo pelas cerejeiras de Washington DC, um passeio inesquecível

Poucas pessoas sabem que Washington DC, oferece muito mais do que turismo cívico. A cada época do ano a cidade apresenta diversas opções que vão precisar de mais do que um bate e volta de Nova York para serem desfrutadas da melhor maneira. Uma dessas opções é o Festival Nacional da Flor de Cerejeira, uma celebração anual que marca a chegada da primavera em Washington DC, realizado anualmente abrindo a estação mais florida do ano e encerrando o frio intenso. O evento homenageia a amizade entre os Estados Unidos e o Japão, originada pela doação de 3.000 cerejeiras pelo prefeito de Tóquio, Yukio Ozaki, em 1912.

A programação do festival movimenta significativamente o turismo na capital americana. Atrações como a Cerimônia de Abertura, o Festival de Pipas Florescer, o Desfile Nacional das Cerejeiras e o Sakura Matsuri – Festival de Rua Japonês oferecem aos visitantes uma imersão na cultura japonesa. Estabelecimentos locais, incluindo hotéis, restaurantes e comércios, participam ativamente, oferecendo pacotes temáticos, menus especiais e promoções, contribuindo para o aquecimento da economia local a partir da temática das cerejeiras durante o período do festival, que dura quase 30 dias.

Praticar cicloturismo pelas cerejeiras é a melhor forma de conhecer a cidade e o festival

Explorar as cerejeiras de bicicleta proporciona uma experiência única em Washington, DC. A cidade possui ciclovias bem estruturadas e rotas designadas, além de ruas bem planas. Com essa estrutura e esse cenário é possível desfrutar da paisagem ao redor do Tidal Basin e outros pontos emblemáticos da cidade.

A primavera chega em grande estilo em Washington DC. Vista do Tidal Basin e Rio Potomac, com o Monumento de Washington ao fundo. (Foto: Wally Dean)

O Tidal Basin, o maior cenário das cerejeiras, é uma enseada ao lado do Rio Potomac, próximo a importantes memoriais como o Jefferson Memorial e o Lincoln Memorial. Mas a área que mais concentra as belíssimas árvores e vale descer da bike e caminhar à pé é no Memorial de Martin Luther King. O memorial que foi inaugurado em 2011 pelo então presidente dos Estados Unidos Barak Obama e é formado pela Mountain of Despair (montanha do desespero), uma escultura de duas montanhas, e a Stone of Hope (pedra da esperança), que contém uma escultura de 9 metros do próprio Martin Luther King.

Uma das empresas que realizam o passeio de bike pelas cerejeiras é a Unlimited Biking. Em um mix de história americana entre os prédios do National Mall, guias extremamente simpáticos e receptivos e as árvores que decoram a cidade, o passeio é recheado de paradas estratégicas para fotos e muito bate papo com o guia (caso você seja aquele viajante que dispensa uma boa conversa). Para quem gosta de se sentir exclusivo e especial essa é a melhor forma de conhecer a capital americana.

Os passeios de bike duram 2 horas e podem acontecer em formato individual ou em grupo e a empresa oferece além de bicicletas em excelente estado de conservação, capacete de segurança e identificação. Já a população local está bem acostumada a conviver com os ciclistas, por isso é bem tranquilo de transitar pela cidade e se sentir praticamente um nativo.

Você pode até conhecer Washington DC e o National Mall, mas conhecer a cidade de bicicleta proporciona uma outra perspectiva desses atrativos já tão conhecidos. E se puder coincidir esse passeio com o Festival Nacional da Flor de Cerejeira, irá se impressionar com a quantidade de árvores e flores em cores homogêneas. O festival não só embeleza a cidade com suas flores, mas também reforça os laços culturais e é considerado um dos eventos mais aguardados do calendário turístico de Washington DC.

Onde comer após o passeio de bike pelas cerejeiras

O Filomena Ristorante não fica tão perto do National Mall (que oferece muitas opções de alimentação), mas vale a esticada até o charmoso bairro de Georgetown para uma deliciosa experiência neste tradicional restaurante italiano de alta gastronomia. O restaurante que existe há mais de 40 anos, apresenta um cardápio inspirado na culinária simples, porém criativa, da Madre Filomena, bem como em suas maravilhosas receitas tradicionais do velho mundo.

O cardápio inclui uma extensa carta de vinhos com uma variedade dos melhores vinhos da Itália. Inclusive, o Filomena Ristorante foi incluído entre os 100 Melhores Restaurantes para Amantes de Vinho nos EUA pela Open Table. No período do Festival Nacional da Flor de Cerejeira o restaurante também se prepara para a primavera inteiramente decorado com flores de cerejeiras. Com este cardápio e esta história vale a visita, mas é recomendado a reserva antecipada, afinal o restaurante é bem concorrido.

Conhecer a cidade que abriga o centro do poder político dos Estados Unidos, mas desfrutá-la de uma maneira ampla interagindo com as pessoas e a cultura local é a receita ideal para quem gosta de realizar imersões durante suas viagens.

