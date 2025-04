Tecnologia e conexões humanas são o foco da WTM Latin America 2025 (Abertura da WTM Latin America com Milton Santos, Angelina Basílio, Cláudia Alexandre e Solange Cruz. (Foto: Uai Turismo))

Aconteceu hoje, na manhã desta segunda-feira (14), a abertura da WTM Latin America, uma das maiores feiras de turismo das Américas, no Expo Center Norte, em São Paulo. A cerimônia de abertura contou com a participação de Milton Cunha, carnavalesco e apresentador da TV Globo, Angelina Basílio, Presidente da Rosas de Ouro, Cláudia Alexandre, Jornalista e Especialista em Samba e Carnaval e Solange Cruz, Presidente da G.R.C.E.S. Mocidade Alegre, para um bate-papo sobre diversidade, tecnologia, arte e brasilidade.

O tema central da edição de 2025 da WTM Latin America é a tecnologia a favor das conexões humanas, buscando ampliar a possibilidade de fazer negócios, conexões e como tudo isso se aplica no mercado do turismo. “A cada ano a feira inova e traz tecnologias para melhorar o setor do turismo. O turismo só é possível através da conexão, diversidade e inclusão. Espírito de uma indústria que olha para o futuro, mas respeita suas raízes e tradições.”, afirma Bianca Pizzolito, Líder da WTM Latin America.

Durante a cerimônia, Milton Cunha contou a história do carnaval, entre a riqueza e a negritude dos barracões das comunidades do Rio de Janeiro. Angelina Basílio, Cláudia Alexandre e Solange Cruz realizaram uma apresentação sobre como a tecnologia tem se somado aos desfiles das escolas de samba de carnaval e como tem aprimorado a apresentação na avenida. “A tecnologia, a criatividade e a inovação são produtos humanos e servem para nos aproximar”, afirmou Milton Cunha.

O carnaval foi escolhido como tema da abertura por ser um movimento intrinsecamente humano e ainda sim recheado de tecnologia. As escolas de samba podem ser vistas como um produto da economia criativa, aproximando turistas da verdadeira vivência do carnaval, uma vez que o samba é uma cultura genuína nacional.

