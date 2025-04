Feel Brasil: Embratur e Sebrae lançam programa de experiências na WTM Latin America (Lançamento do Feel Brasil na WTM Latin America (Foto: Uai Turismo))

Na manhã deste segunda-feira (14), a Embratur, em parceria com o Sebrae, lançou o programa Feel Brasil, com intuito de revelar experiências autênticas e sustentáveis em destinos de norte ao sul do país, visando impulsionar o turismo internacional. Ao todo foram estruturadas 101 experiências turísticas, buscando aumentar o portfólio nacional e já consolidado, apresentando algo diferente para os operadores internacionais que buscavam inovação.

As experiências abrangem micro e pequenas empresas, que serão colocadas na mira do turismo internacional graças a parceria da Agência com o Sebrae. É a primeira vez que a Embratur realiza um trabalho de promoção de experiências, utilizando da sua inteligência comercial para dar subsídio para as empresas. Durante a WTM, 75 operadores comerciais irão conhecer os empreendimentos participantes, uma grande oportunidade de gerar negócios.

De acordo com Ana Clevia Guerreiro, coordenadora do Núcleo de Serviços e Economias de Futuro do Sebrae, o programa também irá ajudar a quebrar a imagem do Brasil como um país fraco em serviços: “o programa quer mostrar a força dos serviços brasileiros, provando que o Brasil é muito mais que cultura e beleza e é possível incluir pequenos empreendimentos no turismo internacional”. A coordenadora também apontou a necessidade de melhorar a comunicação em relação a imagem do país no exterior, visando conseguir levar para o turista internacional a grande gama de negócios que modifica o turismo.

A fundadora da agência Afroturismo Bahia, Nilzete Santos, apontou a importância da parceria com a Embratur, como forma de internacionalizar o produto e mostrar para o próprio Brasil o que o pequeno empreendedor é capaz de oferecer.

