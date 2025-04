WTM 2025: hotelaria se destaca na maior feira de turismo da América Latina (Foto: Divulgação)

Começou ontem no Expo Center Norte, em São Paulo, a 12ª edição da WTM Latin America. Durante três dias, com inscrições gratuitas, o maior evento B2B de viagens e turismo da América Latina oferece excelentes oportunidades de negócios promovendo o acesso à compradores (hosted buyers), influenciadores e profissionais relevantes e qualificados da indústria de viagens e turismo. Trata-se de uma grande oportunidade para ficar por dentro das novidades do setor, aumentar o networking e ampliar conhecimentos, firmando parcerias estratégicas.

A WTM

A World Travel Market existe desde o longínquo ano de 1980 quando 221 expositores de 40 países recebeu 9 mil visitantes em sua edição inaugural em Londres. A feira ganhou forte impulso nos anos seguintes e muita visibilidade quando, em 1985, Lady Di cortou a fita inaugural na London Olympic Arena. Hoje a WTM acontece anualmente em 4 continentes. A Feira-Mãe sempre nos meses de novembro em Londres, a WTM África este ano na Cidade do Cabo (África do Sul) encerrada na última sexta-feira, a WTM Arábia em Dubai (Emirados Árabes Unidos), que acontecerá ainda no final deste mês, além da nossa crescente WTM Latin America em São Paulo.

Na edição do ano passado em São Paulo, foram 797 expositores de 41 países atraindo 29.247 visitantes em 3 dias. Aconteceram naquela ocasião 54 palestras e conferências temáticas. Para este ano a organização espera um crescimento geral de pelo menos 10% nos números do evento considerando os 840 expositores presentes.

Inovação, tecnologia e humanização no turismo

Este ano o tema não poderia ser mais sugestivo: “Where Tech Meets Touch”. Onde a Tecnologia Encontra o Toque. Um binômio de suma importância na indústria do turismo cada vez mais repleto de inovações tecnológicas que, no entanto, exigirão a prevalência da sensibilidade permanente do toque humano em suas entregas.

Em minhas palestras sobre comportamentos contemporâneos na hotelaria costumo falar com frequência de uma atividade cada vez mais “High Tech” porém “Low Touch”. Processos e pessoas agindo e reagindo muitas vezes de forma automatizada e sem empatia real em situações onde ela se mostra essencial.

LEIA TAMBÉM: Hotelaria: salários, jornadas e promoções prematuras ameaçam a qualidade

Dentro desse contexto, o espaço “Teatro Technology and Innovation”, dentro da feira, se consolida como um dos três espaços temáticos dedicados à oferta de conhecimento e se destaca pela programação que promete inspirar e provocar reflexões fundamentais. Com curadoria da minha colega Gabriela Otto, também consultora, a grade será guiada pelo tema do evento, que propôe um equilíbrio entre inovação, tecnologia e a humanização no turismo.

Após duas edições que mergulharam em tendências como o Metaverso em 2023, e a Inteligência Artificial no ano passado, o espaço agora volta-se ao debate da importância da humanização em um mundo cada vez mais tecnológico e digital. “A idéia é não apenas adotar as inovações, mas entender como elas podem fortalecer as conexões humanas. As interações no turismo, seja com clientes ou equipes, dependem desta essência que nunca perderemos” explica Gabriela.

Sabemos que tecnologia não irá ocupar dos profissionais de forma ampla e irrestrita, mas sim, que o futuro propiciará mais oportunidades para aqueles que souberem utilizar assertivamente as ferramentas que a tecnologia oferece. As viagens acontecem para promover encontros de pessoas a trabalho ou lazer gerando riquezas em todas as partes do mundo. A novidade deste ano será uma “Experience Zone” onde serão discutidos temas de suma importância como o futuro do trabalho, a inserção da Inteligência Artificial no turismo e formas de promoção da atividade de forma cada vez mais responsável, tema que estará na pauta da COP30 (Conferência Global do Clima) em Belém do Pará em novembro deste ano.

Hotelaria presente na WTM 2025

Bianca Pizzolito, Event Leader da WTM Latin America, destaca a relevância do grande número de marcas hoteleiras para a 12ª edição do evento: Blue Tree, Louvre, Wyndham, Bristol Hotéis & Resorts, Atlantica, Accor, Enjoy, Hotéis Luzeiros, Meliá, Othon, Vila Galé, Windsor, Best Western, Bourbon, Clara Resort, Hilton além de outras redes e dezenas de hotéis independentes estarão presentes na edição deste ano. “A presença de redes hoteleiras nacionais e internacionais é um dos grandes diferenciais da WTM Latin America. Na edição passada optamos por criar um espaço próprio para essas marcas e estamos felizes em ver sua consolidação”, diz a executiva.

Reconhecida por fomentar debates, compartilhar boas práticas e reunir os principais players do setor, a WTM Latin America também se destaca como uma das mais importantes vitrines de produtos e serviços turísticos. Conectar compradores e vendedores é uma das principais expertises da WTM desde sua primeira edição.

LEIA TAMBÉM: Hotelaria brasileira mais uma vez se destacou na BTL Lisboa 2025

“Concluímos a comercialização integral – sold out – das áreas de stands na semana que antecedeu o Carnaval, o que foi muito significativo. Particularmente, eu vejo três fatores bem claros e que mostram os movimentos do mercado. O primeiro deles é o fortalecimento e o protagonismo que estamos vendo na hotelaria. Depois, a própria consolidação da feira que ganhou relevância e reconhecimento ao longo dos anos. Por fim, e quase como um desdobramento natural dos dois primeiros, a importância da valorização das marcas e os negócios gerados ao longo dos anos para a indústria da hospitalidade. Um crescimento que vem permitindo que o meios de hospedagem ampliem cada vez mais sua presença feira, em stands próprios e não compartilhados como nas primeiras edições. Isso foi muito significativo para nós”, reforça Bianca.

“Viagens são a única coisa que você compra e que pode te deixar mais rico”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhtasApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo