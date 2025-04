Rota Vulcânica é novo destino mineiro posicionado para o mercado do turismo (Governo de Minas, Sebrae Minas, Prefeituras dos três municípios, IGR Caminhos Gerais e empresários lançaram a Rota Vulcânica durante a WTM Latin America, no estande de Minas Gerais (Foto: Uai Turismo))

O turismo nas cidades de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, no sul de Minas Gerais, tem se consolidado como uma das principais atividades econômicas da região, impulsionado por um atrativo natural único: a caldeira vulcânica que molda a geografia local, e que a partir da WTM Latin America se torna conhecida como Rota Vulcânica. Essa formação geológica, uma das maiores caldeiras do mundo, com cerca de 35 km de diâmetro, é resultado de erupções vulcânicas ocorridas há mais de 80 milhões de anos. Hoje, o relevo acidentado e a presença de minerais raros oferecem um cenário singular que desperta o interesse de geólogos, amantes da natureza e claro, dos turistas.

“A Rota Vulcânica é um marco para o turismo do sul de Minas. Ela valoriza as belezas naturais, a cultura e a gastronomia da nossa região, conectando Poços de Caldas, Andradas e Caldas em uma experiência única e memorável. Como concessionária dos principais atrativos turísticos de Poços, a Citur se orgulha de fazer parte desse movimento que fortalece a economia local e promove um turismo sustentável e de qualidade”, destaca Renato Agostini Neto, Diretor de Operações do Grupo CITUR e Presidente do Poços de Caldas Convention and Visitors Bureu.

Do alto do Cristo, em Poços de Caldas, é possível enxergar a caldeira vulcânica que guarda um terroir único no Brasil (Foto: @victorimesi)

A influência destas terras vulcânicas vai além da paisagem. Solos ricos em minerais tornaram-se ideais para a produção de cafés especiais e vinhos de alta qualidade, criando um Terroir único em Minas Gerais. Andradas, conhecida como a “Terra do Vinho”, é destaque com suas vinícolas artesanais que vêm ganhando prêmios nacionais. Já os cafés cultivados nas encostas da caldeira, especialmente em Caldas e nas zonas rurais de Poços de Caldas, são valorizados internacionalmente por seus aromas e sabores complexos, frutos da interação entre clima, altitude e solo de origem vulcânica.

A Rota Vulcânica conta com o apoio das prefeituras dos três municípios. Para Arison Siqueira, Secretário de Turismo de Poços de Caldas e Vice Presidente da IGR Caminhos Gerais, “A iniciativa do estado de Minas Gerais ao lançar a Rota Vulcânica representa um marco significativo no fomento ao turismo regional. Esta rota exclusiva e inovadora destaca-se pela qualidade excepcional dos produtos oriundos do seu terroir vulcânico. Com esse projeto, nossa região não só se fortalece, mas também se torna cada vez mais reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior. A Rota Vulcânica promete impulsionar o turismo local, gerando um impacto positivo na economia e promovendo o desenvolvimento sustentável”.

Já o Secretário de Turismo de Caldas, conhecido como Tio Coelho reforça que “a Rota vulcânica uma nova concepção em matéria de roteiros turísticos. Águas sulfurosas que emanam do enxofre que um dia contou histórias de nossos ancestrais extintos. Caldas narra essas histórias através de sua paisagem montanhosa, trilhas em pedras vulcânicas e cachoeiras que nascem desse choro saudoso do contato com a natureza. Três cidades, mãe e filhas que encantam com a gastronomia, paisagens bucólicas, saúde e os braços acolhedores e sempre abertos do sul de Minas Gerais!”

A cidade de Caldas é uma surpresa bucólica na região (Foto: divulgação)

Para os visitantes, a região oferece uma variedade de experiências turísticas. Em Poços de Caldas, além dos famosos balneários termais alimentados por águas minerais que emergem das profundezas da antiga caldeira, há opções como o passeio de teleférico, trilhas ecológicas na Serra de São Domingos e o Cristo Redentor com vista panorâmica da cidade. Do alto do Parque do Cristo, além da vista privilegiada, o visitante poderá conhecer o mercado com produtos locais, cafeteria, cervejaria, passeios de 4×4 e área kids.

Com apoio do Governo de Minas e Sebrae Minas a Rota Vulcânica é lançada na WTM Latin América

A Rota Vulcânica com sua marca e posicionamento turístico são lançadas esta semana na maior feira de turismo da América Latina, a WTM. A feira voltada para o público de negócios em turismo é o cenário ideal para o lançamento da rota, afinal reúne os principais players do mercado do turismo, entre operadores de turismo, agências de viagem, redes de hotéis, companhias aéreas e destinos nacionais e internacionais. A WTM em 2024 reuniu 797 expositores, 41 países e quase 30 mil profissionais do turismo, imprensa especializada e formadores de opinião no Expo Center Norte, em São Paulo.

Andradas, já conhecida pelos seus vinhos de inverno e pelos cafés especiais também compõe esta rota inovadora no sul de Minas Gerais (Foto: divulgação)

Para Leônidas Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais: “a Rota Vulcânica é um dos projetos mais inovadores do turismo em Minas Gerais, porque une ciência, bem-estar e experiência. Em um mesmo território, o visitante encontra águas termais, vinhos premiados e uma natureza exuberante moldada por lugares de antigos vulcões. É a força da terra transformada em saúde, sabores e contemplação. Minas é múltipla, e a Rota Vulcânica revela essa diversidade de forma única”.

A Rota Vulcânica é apoiada pelo Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult MG), que realizará o lançamento da rota no estande de Minas Gerais, que sempre possui grande destaque nas feiras de turismo.

O projeto que posiciona a Rota Vulcânica como um destino turístico competitivo, com marca turística e desenvolvimento de experiências turísticas inovadoras é conduzido pelo Sebrae Minas em parceria com a Secult MG, as prefeituras municipais de Poços de Caldas, Andradas e Caldas e o trade turístico dos três municípios.

Ivan Figueiredo, Analista do Sebrae Minas afirma que “o lançamento da Rota Vulcânica na WTM reafirma a importância e a força das nossas cidades, já bastante conhecidas no setor turístico, agora se consolidando como uma Região. Rica em belezas naturais, riquezas culturais e origem de excelentes produtos, como café, vinhos, azeites, cervejas artesanais, doces e queijos, além de uma gastronomia diversificada, a região da Rota Vulcânica se apresenta como um excelente destino turístico para diversos públicos.”

