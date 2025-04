Wyndham Hotels & Resorts investe em tecnologia para facilitar expansão (A rede Wyndham se fez presente na WTM para poder estar com seus principais clientes, apresentando novidades e expectativas para 2025. (Foto: DIvulgação))

A 12ª edição da WTM Latin America tem como tema central “Where Tech Meets Touch”, buscando alavancar as conexões já criadas pela feira através da tecnologia. O tema não fica direcionado só à feira, se estendendo para os expositores, que buscam mostrar suas inovações com o advento da tecnologia. Seguindo esse propósito, a rede Wyndham se fez presente na WTM para poder estar com seus principais clientes, apresentando novidades e expectativas para 2025.

A Wyndham Hotels & Resorts se destaca como uma das maiores redes de hotéis do planeta, são quase 9.300 hotéis em todo o mundo, sendo 270 na América Latina e Caribe. Durante a WTM Latin America, Andrés Bernal, Diretor Sênior de Vendas Globais & Field Sales para América Latina e Caribe, compartilhou insights sobre as inovações e crescimento da rede hoteleira na região.

Bernal enfatizou a importância da tecnologia na estratégia de distribuição da Wyndham, que visa maximizar a receita para os hotéis. Ele destacou que a rede oferece ferramentas ligadas à distribuição e aos segmentos importantes na região. Há uma expectativa de aumento de 35% na contribuição da Wyndham para os hotéis este ano, um relfexo do compromisso da marca em oferecer ferramentas eficazes para seus parceiros.

Um dos principais lançamentos para 2025 é o Wyndham Pintangui Beach Resort, localizado próximo a Natal (RN), com previsão de inauguração entre o final de 2025 e o início de 2026. Com 150 quartos, o hotel reforça a vontade da rede de desenvolver o segmento de lazer. Ainda dentro desse segmento, Bernal destacou a parceria com The Cameron, que inclui nove propriedades ao portfólio em destinos como México, Jamaica e Panamá, ampliando sua oferta de resorts e opções all-inclusive, que já conta com quase 50 propriedades.

O Wyndham Rewards, programa de fidelidade da rede, recebeu em 2024 o título de programa de fidelidade mais reconhecido no mundo. São 114 milhões de membros, que podem, por meio do programa, acumular pontos e acessar comodações de modo simples, principalmente no mercado caribenho. Mesmo não estando diretamente ligada às vendas, a plataforma é fundamental para impulsionar vendas e fidelizar clientes.

A rede se mostra muito focada no Brasil, com foco em aumentar o desenvolvimento em termos de novos investidores e imóveis. Atualmente, a Wyndham opera 35 hotéis no país, com meta de dobrar esse número nos próximos anos, tendo um pipeline de mais 30 contratos já assinados. Em 2024, a equipe de vendas foi fortalecida com novas contratações, como Pamela Cortes e Victor Borgi, que têm como objetivo estreitar o relacionamento com o mercado local.

Bernal ainda apontou o preparo da rede para lidar com a mudança do turista pós-pandemia, especialmente no crescimento dos segmentos corporativo, lazer e da mistura de ambos, o bleisure. O diretor ainda afirma que a Wyndham tem investido em experiências diferenciadas para atender a essa demanda com produtos premium e de alto padrão.

Apesar de ter grande parte do seu portfólio no Sudeste, a presença do Wyndham não se limita apenas a essa região, buscando expandir sua atuação para outras regiões, incluindo áreas turísticas e cidades do interior. A expansão é o objetivo central da rede, com a intenção de incorporar mais hotéis e fortalecer a marca na América Latina e no Caribe.

Wyndham Ibirapuera

Apartamento Wyndham Ibirapuera (Foto: Divulgação)

O novo hotel da rede é o Wydham Ibirapuera, em formato condohotel, administrado pela Trul Hotéis. Em um ano, a nova administração já conseguiu grandes resultados, aumentando a ocupação e a diária média. Durante esse período, o hotel já passou por diversas adaptações, como mudança total nos quartos e aprimoramento no setor de serviços. Os resultados estão sendo sentidos pelo público, que colocou o hotel no top 20 dos procurados na capital paulista.