Estratégias para criar produtos turísticos de alto impacto: um guia prático (Transformando Ideias em Experiências: A Arte da Gestão de Produtos no Turismo (Foto: Freepik))

Você já parou para pensar em como as empresas de turismo criam aqueles pacotes de viagens incríveis, ou os aplicativos extremamente úteis que tornam suas férias inesquecíveis? Por trás de cada detalhe, existe um trabalho estratégico que envolve duas áreas importantes: a gestão de produtos e a gestão de projetos.

Neste post você vai descobrir como a Gestão de Produtos pode impulsionar o sucesso no turismo! Desvendaremos questões cruciais que impulsionam o uso estratégico de produtos turísticos. Prepare-se para uma jornada de aprendizado transformadora, onde uniremos os padrões globais de gerenciamento de projetos à expertise da gestão de produtos, tudo aplicado ao contexto do turismo.

O que é gestão de produtos?

A gestão de produtos é como ter um guia que entende exatamente o que você, viajante deseja. É identificar as tendências do mercado, as necessidades dos clientes e criar soluções inovadoras que atendam a essas expectativas. Imagine que uma empresa percebe que muitos turistas estão buscando experiências mais autênticas e sustentáveis. A gestão de produtos vai ajudar a criar roteiros que valorizem a cultura local, preservem o meio ambiente e gerem impacto positivo nas comunidades.

Os elementos essenciais da gestão de produtos

No dinâmico mundo do turismo, a criação de produtos que se destacam exige mais do que apenas ideias criativas; requer uma abordagem estratégica e organizada. A Gestão de Produtos oferece o framework necessário para transformar conceitos inovadores em experiências turísticas memoráveis e lucrativas. Ao entender profundamente o mercado, definir metas claras e adotar metodologias ágeis, é possível criar produtos que atendam às necessidades dos clientes e se adaptem às constantes mudanças do setor. A seguir, apresentamos um guia prático para te ajudar a trilhar esse caminho com sucesso.

Entenda o mercado e o cliente

Identifique um grupo específico de turistas com necessidades únicas (nicho de mercado) e crie representações detalhadas dos seus clientes ideais (personas) para entender suas motivações e desejos.

Exemplo: Turistas que buscam experiências autênticas e sustentáveis em comunidades locais.

Defina metas claras e mensuráveis

Use a metodologia OKR (Objectives and Key Results) para estabelecer objetivos ambiciosos e resultados-chave para medir o progresso.

Exemplo: Objetivo: Aumentar a satisfação dos clientes. Resultado-Chave: Aumentar a pontuação do NPS (Net Promoter Score) em 15% em 6 meses.

Usuários no centro do processo

Use o Design Thinking (metodologia que visa resolver problemas de forma criativa e centrada nas pessoas), colocando as necessidades dos usuários no centro do processo de desenvolvimento.

Exemplo: Observe como os turistas interagem com um aplicativo de mapas e identifique pontos de frustração para criar uma interface mais intuitiva.

Adote abordagens ágeis

Use metodologias ágeis (Lean, Kanban e Scrum) para ser flexível, responder rapidamente às mudanças e entregar valor continuamente.

Exemplo: Divida o desenvolvimento de um novo produto em sprints (período curto e fixo em que uma equipe trabalha para concluir uma quantidade definida de trabalho), com revisões frequentes e adaptações baseadas no feedback.

Lance um MVP (Produto Mínimo Viável)

Crie uma versão simplificada do seu produto para testar hipóteses e coletar feedback.

Exemplo: Lance um tour virtual básico antes de investir em um tour físico completo, para avaliar o interesse e coletar sugestões.

Teste e valide

Exponha seu produto a um grupo selecionado de usuários para identificar bugs (defeito, falha ou erro no código de um programa que provoca seu mau funcionamento) e problemas de usabilidade.

Exemplo: Peça a um grupo de viajantes para usar um novo aplicativo de reserva e forneça feedback sobre a facilidade de uso e a utilidade dos recursos.

Análise dados e métricas

Use ferramentas como o Google Analytics para entender o comportamento dos usuários e medir o desempenho do seu produto.

Exemplo: Monitore as taxas de conversão em um site de reservas para identificar áreas onde os clientes estão abandonando o processo.

Comunique a visão do produto

Crie uma “caixa de produto”, como se fosse a embalagem do seu produto, que mostra o que ele tem de bom e um “elevator statement“, uma frase curtinha, parecido com um discurso de elevador, que explica o valor do seu produto de um jeito que a pessoa entenda de forma rápida, para resumir os benefícios e o valor único do seu produto.

Exemplo: Oferecemos roteiros personalizados e sustentáveis que conectam os turistas com a cultura local e a natureza exuberante, promovendo o desenvolvimento das comunidades.

Mantenha a melhoria contínua

Colete feedback regularmente, análise dados e adapte seu produto para atender às necessidades em constante evolução dos seus clientes.

Exemplo: Adicione novos recursos a um aplicativo de viagem com base nas solicitações dos usuários e nas tendências do mercado.

Ao explorar a gestão de produtos no turismo, você pode obter uma compreensão abrangente de como estratégias bem estruturadas transformam ideias inovadoras em experiências memoráveis. Nos próximos posts, aprofundaremos os temas da gestão de produtos e sua relação com a gestão de projetos. Esteja preparado para ampliar seus horizontes e enriquecer seu conhecimento!

