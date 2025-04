12ª WTM Latin America encerra edição com crescimento (Conexões humanas e tecnologia foram o centro da edição de 2025 da WTM Latin America (Foto: Uai Turismo))

Entre os dias 14 a 16 de abril de 2025 aconteceu a 12ª edição da WTM Latin America, no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira teve como tema central “Where Tech Meets Touch” ou “Onde a tecnologia encontra o toque humano”. “Tecnologias evoluem e se transformam, mas aquilo que nos torna humanos como o desejo de pertencer, de se emocionar, de conhecer o novo, é insubstituível”, defendeu Bianca Pizzolito, Event Leader da WTM Latin America.

A feira encerrou a edição de 2025 com anúncio de aumento em todos os números, desde a entrada de visitantes à área de exposição. Até as 14h do terceiro dia foram contabilizados 29.979 participantes, 8,04% a mais que os 27.749 de 2024. “Somente no primeiro e no segundo dia, registramos respectivamente 18% e 7% a mais de público na comparação com o ano passado”, comemorou a Event Leader Bianca Pizzolito, lembrando que o resultado do terceiro dia está em aberto. O número final de visitantes que passaram pelo Expo Center Norte até o fechamento do pavilhão será divulgado em breve.

Outra conquista importante foi o crescimento expressivo do número de reuniões agendadas. A plataforma WTM Lat Meet registrou 7.369 agendamentos somente nos dois primeiros dias do evento, número que supera em 440 o total dos três dias de 2024, quando foram confirmados 6.929 encontros de negócios. “Isso significa que as pessoas estão usando mais a tecnologia que oferecemos para apoiar os negócios e planejando melhor a visitação com foco em atualização, networking e fechamento de negócios”, afirma Bianca.

As 837 marcas expositoras representam um crescimento de 5% nesse quesito em relação à edição anterior e 23% do total de estandes estrearam no pavilhão neste ano. Já a área de exposição somou 8.027 metros quadrados nos dois pavilhões, um aumento de 10% na área comercializada em comparação com a edição de 2024. A planta deste ano teve três novas áreas que facilitou a navegação dos visitantes: Mobility, Travel Providers e Experience Zone. “A área de experiências é resposta a uma tendência global em eventos de aproximar as pessoas pelas sensações”, disse.

Realizada pelo segundo ano, a Rota da Diversidade ganhou novas categorias – Turismo de Base Comunitária e Turismo Acessível – que se somaram aos três eixos que guiaram a edição 2024 (Afroturismo, Turismo LGBTQIA+ e Turismo 60+), destacando produtos e serviços inovadores que estimulam a inclusão e a diversidade. Bianca destacou ainda o recorde de inscrições no Prêmio de Turismo Responsável que, neste ano, recebeu 164 projetos de 14 países latino-americanos.

Os três teatros temáticos reuniram 78 palestras, painéis e treinamentos, número que supera as 54 capacitações realizadas em 2024. Os espaços também sediaram as concorridas sessões de Speed Networking com criadores de conteúdo e com compradores convidados, com destaque para a sessão exclusiva da WTM Latin America Hosted Buyers Program Powered by Embratur. “Essa edição foi muito feliz em tudo o que se propôs a fazer”, resume Bianca.

Experience Zone

Uma das grandes novidades de 2025 foi a Experience Zone, área com experiências imersivas criadas para despertar conexões emocionais com os visitantes. A nova área ocupa posição estratégica no pavilhão e reúne ativações distintas, com destaque para uma instalação sensorial que celebra os cinco continentes – com direito a aromas típicos, sons regionais e imagens icônicas de cada região – e para a parada temática liderada pela United Parks com personagens que remetem à floresta tropical.

Experience Zone (Foto: Uai Turismo)

“É um prazer estarmos na nova Experience Zone apresentando a nossa nova área Wild Oasis at Jungala, do Bush Gardens Tampa Bay que será inaugurada no final de maio como um espaço imersivo para toda a família com temática focada na fauna da América Central e América do Sul, inclusive com animais resgatados, que ficarão num santuário”, explica Leonardo Fortes – gerente de MKT e vendas da United Parks.

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais instalou um SPA no pavilhão para divulgar seu potencial para o turismo de bem-estar. Para comemorar seus 80 anos de operação, a TAP Air Portugal realiza uma oficina de customização dos cordões de crachás, fortalecendo a memória afetiva dos visitantes com a marca. Já o grupo Ânima, referência em educação superior no país, promove uma experiência de imagem 360º, convidando os visitantes a entrarem em uma cápsula audiovisual.

Prêmio de Afroturismo

A programação do primeiro dia (14) contou com a cerimônia de premiação da terceira edição do Prêmio de Afroturismo, criado pelo Guia Negro, patrocinado pela Embratur e pela Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS). Bruno Wendling diretor-presidente da Fundtur-MS celebrou a iniciativa e aproveitou a ocasião para lançar o primeiro Guia Isto É Mato Grosso do Sul Afroturismo. “Momentos como esse fazem a gente refletir o papel do turismo de ser um vetor de inclusão, uma pauta positiva, de reafirmação”, disse.

Tânia Neres, coordenadora de Diversidade, Afroturismo e Povos Indígenas da Embratur destacou o protagonismo dos afroempreendedores. “É muito importante que a gente esteja aqui, investindo em prêmios como esse, para que vocês possam, cada dia mais, se aprimorar se empoderar e no que fazem no que fazem”, disse.

Prêmio de Afroturismo (Foto: Divulgação)

A premiação foi entregue para 10 categorias e os vencedores foram:

Melhor Destino Nacional: Rio de Janeiro/RJ Melhor Destino Internacional: Colômbia Empresa Parceira do Afroturismo: Sebrae Melhor Conteúdo de Afroturismo: Leandro Gonçalves/Preto Viajante Melhor Atrativo ou Experiência: Muhcab – Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira Melhor Experiência fora do Eixo Rio-São Paulo-Salvador: Julia Madeira/Rotas Afro Melhor Empreendimento de Afroempreendedor: Embaixada Preta Melhor Profissional de Afroturismo: Thais Rosa/Conectando Territórios Melhor Empresa de Afoturismo: Diáspora.Black Destaque Guia Negro: São Luís/MA

Prêmio de Turismo Responsável

No final do segundo dia (15), como já é tradição há cinco edições, foram entregues os prêmios de Turismo Responsável. “Sem dúvidas, é um dos momentos mais bonitos e simbólicos desse nosso encontro porque celebra o que o turismo tem de mais potente: a capacidade de transformar realidades, de gerar impacto positivo, e de conectar pessoas, culturas e histórias”, afirmou Bianca Pizzolito, Event Leader da WTM Latin America.

Pablo Menéndez e Aline Bispo, ressaltaram o recorde de inscrições registrado nesta edição. Foram 164 iniciativas inscritas, vindas de 14 países da América Latina. A seleção dos finalistas foi conduzida por um júri composto por 18 experts em turismo responsável de nove países, indicados pelos representantes das seis organizações parceiras desta edição do Prêmio e com atuação reconhecida por toda a América Latina.

Prêmio de Turismo Responsável (Foto: Divulgação)

Os vencedores foram:

CATEGORIA: Melhores iniciativas para enfrentamento das mudanças climáticas e conservação da biodiversidade | Apoiador: Adventure Travel Trade Association (ATTA)

OURO: Costa Magia (México)

PRATA: Bio Fábrica de Corais LTDA (Pernambuco, Brasil)

BRONZE: Asociación de prosumidores agroecológicos- Agrosolidaria seccional Charalá (Colõmbia)

BRONZE: BirdsChile (Chile)

CATEGORIA: Melhores iniciativas para promover a diversidade, equidade e inclusão no turismo | Apoiador: Coletivo MUDA!

OURO: Associação Marisqueiras de Aver ô Mar (Pernambuco, Brasil)

PRATA: Ser Turista: De La Mano Por Nuevo León (México)

BRONZE: Marriott Los Sueños Ocean and Golf Resort (Costa Rica)

CATEGORIA: Melhores iniciativas para promover o impacto socioeconômico e a construção da paz através do turismo | Apoiador: La Mano del Mono

OURO: Dirección General Abordaje Territorial Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31). Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

PRATA: Rutopía (México)

PRATA: Caguán Expeditions (Colômbia)

BRONZE: La magia está en vivirlo (Colômbia)

CATEGORIA: Melhores iniciativas de trabalho em rede para promover o turismo responsável nos destinos | Apoiador: Planeterra

OURO: Grupo Ecológico Sierra Gorda IAP. Destino Sierra Gorda. Querétaro (México)

PRATA: EcoNoronha – Noronha Socioambiental: Conexões para conservação (Brasil)

PRATA: Secretaria de Turismo de Santiago de Cali (Colômbia)

BRONZE: Mapa Turístico Colombia Artesanal – Artesanías de Colombia (Colômbia)

CATEGORIA: Melhores iniciativas para o turismo Indígena e/ou Comunidades Tradicionais | Apoiador: World Indigenous Tourism Alliance (WINTA)

OURO: Aldea Maya Xa’anil Naj (México)

PRATA: Lofpulli Turismo (Chile)

PRATA: Asociacion Civil Mbya en Turismo (Argentina)

BRONZE: Ecotours Boquilla, Turismo Comunitario (Colõmbia)

CATEGORIA: Melhores iniciativas para o resgate da memória e valorização do patrimônio histórico | Apoiador: Asociación Colombiana de Turismo Responsable (ACOTUR)

OURO: Instituto Santa Cruz (Bahia, Brasil)

BRONZE: Corporación Turismo Cartagena de Indias (Colômbia)

PRATA: Cooperativa Integral Agrícola Nuevo Horizonte (Guatemala)

A edição 2026 da WTM Latin America está confirmada para acontecer entre 14 e 16 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo.

