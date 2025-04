‘Tangos e Boleros – Grandes Clássicos e suas Histórias’ circula por cidades mineiras (Foto: Nello Aun)

Isso mesmo, hoje falaremos de tangos e boleros, ritmos musicais, que possuem origens bem distintas e que compartilham uma essência emocional profunda e que motivaram um belíssimo espetáculo musical.

Os ritmos, tango e bolero, têm uma conexão com temas que são universais para a música, como o amor, a saudade e a melancolia. Os ritmos são destaques marcantes na América Latina, expressões culturais que influenciaram a música em vários locais, inclusive no Brasil.

O tango tem sua origem no final do século XIX em Buenos Aires, na Argentina, e em Montevidéu, no Uruguai. Não afirmam, mas a habanera e a milonga, são facetas do que se produz na música cubana e em muitos momentos perpassam a sonoridade do tango, sugerindo certa influência.

Já o bolero, há quem diga que é oriundo da Espanha, mas com um pezinho também em Cuba e no mesmo período do surgimento do tango. Hoje, o bolero alcançou tamanho destaque, que passou a ser reconhecido, como um patrimônio cultural imaterial pela UNESCO.

Tangos e Boleros em Minas Gerais

O bom mesmo é que o espetáculo cênico musical Tangos e Boleros, que circulará por algumas cidades mineiras, traz a proposta de conduzir uma viagem musical, unindo esses dois ritmos que conquistaram o mundo e influenciaram fortemente o Brasil, principalmente, na Era de Ouro do Rádio, nas décadas de 1940 e 1950.

No espetáculo, o ator e cantor Marcio Miranda conduz a plateia em uma jornada musical e dançante, interpretando grandes clássicos, acompanhado por músicos conceituados, além de contar as histórias das composições, de seus criadores, estilos e a época em que foram criadas, fazendo do show uma experiência ímpar de fruição e informação.

No decorrer do espetáculo, alguns ícones são lembrados como Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche, Trio Los Panchos, Buena Vista Social Club, Agustin Lara, Consuelo Velasques além de artistas brasileiros como Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, Ângela Maria.

Já tive a oportunidade de assistir e recomendo! Realmente um espetáculo cênico, musical e histórico. Para quem aprecia a boa música e se interessa pelas suas histórias, vale a pena se programar.

Grandes clássicos para recordar

No repertório, sucessos do Tango como, Por una cabeza, A média luz, El dia que me quieras, La cumparsita entre outros somam-se a grandes Boleros como Quizás, Aquellos ojos verdes, Amapola, História de un amor, Besame mucho, fazendo dos teatros um grande espaço para recordações, deleite e informações, com os fatos mais característicos de cada canção.

“A possibilidade de poder resgatar grandes canções e grandes estilos que fizeram a história da música latina e mundial é um dos fatores que nos impulsiona a projetos como este, que apresenta a música, situando a obra no tempo e no contexto social em que foi criada ou executada”, aponta Marcio Miranda. “Toda a equipe, aqui citando os músicos, produção, iluminação, direção, é responsável por um detalhe que, somado aos outros, garantem o processo de experiência que buscamos imprimir no espetáculo”.

Com algumas temporadas em cena, o espetáculo já contou com participações importantes, com convidados especiais tais como, a atriz e cantora Tânia Alves, o radialista e cantor Acir Antão, da Rádio Itatiaia, as atrizes e cantoras Jai Baptista e Luciene Lemos, as cantoras Silvia Neiva e Raquel Monteiro, a cantora lírica Rita Medeiros e o músico argentino Demian Almenti Bel.

Nesta turnê, em cena, além de Marcio Miranda no vocal, teremos mais convidados especiais. Na base musical do espetáculo, Tangos e Boleros é formado por Graça Bastos (piano), Ronei Costa (acordeon e violão), Paulo Thomaz (violino), Georges Succar (percussão) e os bailarinos Mônica Sant`Anna e Denilson Silva.

Agenda

Abaixo, você encontrará em quais municípios o espetáculo será apresentado. Escolha a sua melhor opção e se prepare para curtir 1 hora e 40 minutos de músicas boas, com um instrumental impecável, interpretações primorosas destes grandes clássicos e tudo emoldurado por uma sonorização de primeira e uma iluminação, que enfeita ainda mais o ambiente!

Aproveite e convide toda a família, a classificação é livre e, volto a dizer, vale realmente a pena prestigiar esta apresentação. Com esta itinerância, o projeto leva ao público de diferentes cidades mineiras uma programação artística de qualidade, incentivando o acesso à cultura e promovendo o encontro entre o público e o patrimônio imaterial da música.

O convite vale para todos, mas embora seja um programa cultural voltado para todas as idades, o projeto encontra no público 60+ seu público-alvo mais cativo, promovendo momentos de conexão emocional, resgate de memórias e valorização da longevidade através da arte.

Tangos e Boleros em circulação

Aclamado pelo público de Belo Horizonte e outras cidades mineiras, o espetáculo “Tangos e Boleros – Grandes Clássicos e Suas Histórias” inicia sua circulação por cidades históricas de Minas Gerais, passando pelas cidades de Confins, Congonhas, Sabará e Itabirito.

O projeto “Tangos e Boleros” é viabilizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo, com apoio das prefeituras locais e produção de Marcio Miranda e Beto Plascides. De fato, uma oportunidade única de viver o poder da música que atravessa fronteiras e toca a alma.

A Lei Paulo Gustavo foi criada para fortalecer o setor cultural brasileiro, especialmente após os impactos da pandemia de Covid-19, que prejudicaram severamente as atividades artísticas. Com um investimento histórico de R$ 3,86 bilhões, a lei busca fomentar a produção cultural em todo o território nacional, promovendo a inclusão e a democratização do acesso à cultura.

A lei, homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da pandemia, e simboliza a resistência e a valorização da classe artística no Brasil. A execução dos recursos é feita por estados e municípios, por meio de editais e outras formas de seleção pública, garantindo que os fazedores de cultura tenham acesso ao apoio necessário para revitalizar o setor.

Arte, integração, acesso e solidariedade

A circulação do espetáculo “Tangos e Boleros – Grandes Clássicos e Suas Histórias” contempla cidades com grande valor histórico e cultural para Minas Gerais, conectando o espetáculo à identidade e à tradição de cada território.

Em cada parada, a proposta é transformar o palco em uma verdadeira “noite latino-americana”, repleta de emoção, beleza e memória musical. Como forma de promover o intercâmbio de experiências artísticas, a produção convidará um artista local em cada cidade para participação especial no espetáculo. Assim, estão confirmadas as participações dos artistas Angélica Barbosa (Confins), Nathália Rey (Congonhas), Alice Maria (Sabará). Com esta ação teremos o intercâmbio de experiências entre os artistas, além de valorizar os artistas locais.

Com o pensamento ESG e visando a acessibilidade e inclusão, em todas as apresentações participará o intérprete de libras. Outra medida também adotada é a contratação de 02 assistentes de produção PCD em cada cidade, para apoio e recepção do público. Novos tempos, comportamentos renovados, permitindo o acesso a todos os públicos.

Como de praxe nos projetos incentivados, para o retorno social, o espetáculo promoverá uma campanha de arrecadação de alimentos e fraldas geriátricas, incentivando o público a contribuir para instituições locais. Por meio de uma união de arte, história e solidariedade, Tangos e Boleros reafirmará sua missão de emocionar e conectar gerações por meio da música.

Para Márcio Miranda, o Idealizador, produtor e condutor do espetáculo,”Levar este espetáculo para outras cidades de Minas é mais do que uma realização profissional — é uma missão afetiva. Como artista, produtor e idealizador desta turnê, acredito profundamente no poder transformador da arte e na importância de democratizar o acesso à cultura.”

O grupo e o espetáculo

O grupo que se apresentará, foi formado em 2019 com a criação do espetáculo cênico Música de Brechó em que o ator e intérprete Marcio Miranda e a pianista Graça Bastos buscavam construir um repertório que resgatasse a história, poesia e o lirismo da música de todos os tempos. Assim surgiu o espetáculo que iniciou uma série de concertos privados e apresentações como o Festival de Inverno de Itabirito e o Memorial da Vale.

Durante o período da pandemia, outros projetos foram iniciados como o Projeto Tangos e Boleros, que trabalha esses dois ritmos latinos de grande expressão no Brasil e no mundo, que abriu as cortinas em novembro de 2022. Após sua estreia, foi convidado para participar da 48ª e 49ª Campanha de Popularização Teatro & Dança de Belo Horizonte, nos Projetos Especiais, com enorme sucesso e sessões esgotadas.

No primeiro semestre de 2025 o espetáculo circulará pelo interior do estado de Minas Gerais e prepara-se para uma turnê, no segundo semestre deste ano, por algumas capitais brasileiras com o Projeto: Tangos e Boleros em: Marcio Miranda convida Tânia Alves.

Marcio Miranda, um multiartista! É ator, intérprete, diretor e produtor. A música se tornou mais presente em seu trabalho com a proximidade e estudos do teatro musical e, hoje, funciona como um instrumento para condução da emoção presente em um texto.

E aqui aproveito para citar, Graça Bastos, uma grande amiga, pianista clássica, que realizou seus estudos na Universidade Mineira de Artes, Universidade do Rio de Janeiro além de diversos cursos no Brasil e no exterior, como o Curso de Piano e História da Arte na Academia Europeia de Firenze, na Itália.

Fique ligado na agenda de shows e acompanhe as novidades pelas redes sociais do grupo.

Serviço (Confins)

Data: 24 de abril de 2025 | Quinta-feira: 19 horas

Local: Clube Craslen Confins (R. Lagoa Santa, Confins – MG)

Ingressos: GRATUITOS retirados no CRAS, dia 24 de abril, das 8h às 17h ou a partir das 18h no Clube Craslen.

Duração do espetáculo: 1h40

Serviço (Congonhas)

Data: 25 de abril de 2025 | Sexta-feira: 20 horas

Local: Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimenta (R. Alípio Barbosa – Congonhas, MG)

Ingressos: Trocados por 1kg de alimento não perecível na bilheteria do Cine Teatro Leon, dias 23 e 24 de abril, quarta e quinta, das 15h às 17h ou na bilheteria do Teatro Dom Silvério, dia 25 de abril, sexta-feira, a partir das 19h.

Duração do espetáculo: 1h40

Serviço (Sabará)

Data: 26 de abril de 2025 | Sábado: 20 horas

Local: Cine Teatro Bandeirante (R. Luís Cassiano, 60 – Centro, Sabará – MG)

Ingressos: GRATUITOS retirados no Sympla a partir do dia 19 de abril ou na bilheteria do Teatro Municipal. Sugerimos a doação de 1 litro de leite ou 1 pacote de fralda geriátrica na entrada do espetáculo. As doações serão destinadas ao Abrigo Irmã Tereza de Jesus.

Duração do espetáculo: 1h40

Serviço (Itabirito)

Data: 02 de maio de 2025 | Sexta-feira

Local: Casa De Repouso Santa Luísa De Marillac

Ingressos: apresentação destinada aos residentes da Casa de Repouso

Duração do espetáculo: 1h40

É isso, deixo aqui mais este convite para que você aproveite a vida, curtindo um espetáculo primoroso e com acesso bastante facilitado! Vejo vocês por lá!

Até a próxima.

