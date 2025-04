Hotel Golden Tulip Alvorada Brasília celebra 25 anos em grande estilo (Hotel Golden Tulip Brasília Alvorada (Foto: Divulgação))

No dia de ontem, aniversário de 65 anos da fundação de Brasília, o Hotel Golden Tulip Brasília Alvorada comemorou um marco importante de sua imponente história: Seus 25 anos de excelência em hospitalidade. Para festejar a data, o empreendimento, notadamente um dos mais premiados hotéis do país, tendo sido ainda agraciado com o prêmio Top of Mind em 2024, ofereceu um elegante brinde como parte de uma programação especial, repleta de arte, cultura, gastronomia e novidades para hóspedes, parceiros e imprensa presentes.

A celebração contou com a presença de renomados artistas que compõem o acervo permanente da exposição presente no hotel. Entre eles, estiveram Betty Bettil, Toninho de Souza, Vagner Maciel, Omar Franco e Priscila Tiemi. Durante o evento, os artistas compartilharam suas histórias, inspirações e técnicas em pinturas, esculturas e origami — expressões artísticas que ajudam a contar a marcante trajetória do Golden Tulip Brasília Alvorada ao longo dos seus primeiros 25 anos. “Foi uma oportunidade única para reunir os criadores das obras que decoram nosso hotel e proporcionam cultura e arte a hóspedes e turistas durante todo o ano”, destaca a gerente comercial Centro Oeste do Louvre Hotels Group – Brazil, Aryane Borges Bretas.

Novidades para os hóspedes

O gerente geral, Rafaello Enrico, aproveitou a comemoração para apresentar ao público três novas opções gastronômicas: O lançamento oficial do Restaurante Toro Parrilla, especializado em carnes nobres e com foco na culinária Argentina, Uruguaia e do Sul do Brasil; o Bar Toro, localizado em uma sofisticada área externa do hotel e que oferece uma extensa carta de vinhos, além de drinks exclusivos; e a abertura oficial da doceria e cafeteria The Queen’s Place, uma das mais prestigiadas de Brasília, sendo reconhecida por seus doces finos, tortas, cafés, chás e salgados de sabores únicos. “Os espaços têm como objetivo enriquecer ainda mais a experiência gastronômica de hóspedes e turistas, agregando valor à marca e oferecendo novas vivências”, diz Rafaello. “O The Queen’s Place, em especial, oferece uma verdadeira experiência digna da realeza”, acrescenta o gerente geral.

O hotel lançou também a Dumont Tênis, tradicional escola com mais de 30 anos de história e referência em ensino e treinamento competitivo de tênis, em Brasília. “A iniciativa reforça o DNA da marca Golden Tulip com bem-estar, esporte e lazer para com seus hóspedes e visitantes”, atesta Paulo Michel, CEO da Louvre Hotels Group Brazil.

A bandeira Golden Tulip, de origem holandesa, foi criada em 1960 e desde então passa por modernizações e “rebrandings” constantes em seus 155 hotéis em 37 países. Como marca premium da rede ela propõe uma visão divertida da vida aos seus hóspedes, seja a trabalho ou lazer. Sempre enriquecidos com aspectos da cultura local, espírito criativo, lúdico e elegante.

Seus aclamados programas de fidelidade: Flavours e Loyauté (este focado no B2B em parceria com a Livelo), são de fácil adesão, conferem descontos imediatos nas hospedagens, tratamento VIP, welcome drink free e mediante disponibilidade também upgrades, early check-ins e late check-outs.

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

Empresa do segmento hoteleiro, subsidiada à francesa Louvre Hotels Group, presente em 60 países totalizando cerca de 1.900 hotéis. No Brasil atua em virtuosa parceria com a Hotelaria Brasil, sendo responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn, Soft Inn além da recém lançada Tulip Hotels & Residences.

A rede possui em seu portfólio atual 15 hotéis somando mais de 3.000 apartamentos distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Bauru (SP), Holambra (SP), Bauru (SP) Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades além de um “pipeline” destacado para pelo menos 12 futuras novas operações em cidades como: Belo Horizonte (MG), Campos do Jordão (SP) entre outros destinos selecionados. Para Marcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil, “firmar uma aliança estratégica com a Louvre representa a confiança e o compromisso em proporcionar os melhores resultados aos nossos investidores através de uma gestão coparticipativa, transparente, eficiente e moderna”

