Woodstock Beagá acontecerá no próximo sábado (26) (Banda Lurex, uma das atrações do festival (Foto: Iana Domingues))

Em agosto de 1969, a história da música ganhava um novo marco com o Festival de Woodstock. Chamado oficialmente de “Woodstock Music And Art Fair”, o festival foi um dos eventos mais icônicos da cultura popular, reunindo cerca de 400 mil pessoas em uma fazenda na zona rural de Bethel, em Nova York. Foram três dias de paz, amor e música. No próximo sábado (26), Belo Horizonte recebe a verão mineira do festival: Woodstock Beagá.

LEIA TAMBÉM: Descubra a História e a Beleza dos Castelos Medievais Belgas

O evento acontecerá na Praça JK, no Sion, de 14h às 22h, e receberá quatro atrações do cenário do rock de Belo Horizonte para reproduzir a atmosfera da festa. Está confirmado o show de Lurex com seu famoso tributo ao Queen e U2 Latin American Tribute com sua homenagem à banda irlandesa. Tem ainda Big Ones com repertório que inclui clássicos do Aerosmith, Bon Jovi e Rocknigths com as melhores do rock and roll.

Será sorteada entre o público presente uma guitarra autografada pelos músicos do festival. Haverá chopes especiais e praça de alimentação. Terá ainda espaço com Fliperamas, Mesas de Sinuca, feiras de Vinis e Quadros de Rock, Camisas de Rock e Flash Tattoo.

O Woodstock se tornou um símbolo da contracultura dos anos 60, um movimento que questionava os valores tradicionais e buscava uma sociedade mais livre, igualitária e pacífica. O festival reuniu artistas lendários como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Grateful Dead e muitos outros, que se apresentaram em um ambiente de celebração e união.

Apesar das dificuldades logísticas e dos imprevistos causados pela chuva e pela superlotação, Woodstock foi um sucesso absoluto. O festival marcou uma geração e influenciou a música, a moda, a arte e o pensamento da época. Woodstock se tornou um símbolo de esperança e de mudança, um exemplo de como a música e a cultura podem unir as pessoas em torno de ideais comuns.

LEIA TAMBÉM: Cicloturismo pelas cerejeiras de Washington DC, um passeio inesquecível

Até hoje, Woodstock é lembrado como um dos momentos mais importantes da história da música e da cultura popular, um evento que transcendeu o tempo e continua a inspirar pessoas de todo o mundo. O Festival Woodstock Beagá é realizado pela produtora DUROCK EVENTOS.

Festival Woodstock Beagá

Dia: Sábado dia 26/04

Horário: a partir das 14h

Local: Praça JK no Sion

Ingressos: Convites gratuitos limitados

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo