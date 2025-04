Turismo regenerativo: parceria entre Embratur e Prefeitura de Maragogi (AL) promove plantio de 500 corais no oceano (Técnica regenerativa implanta fragmentos de corais em berços feitos com materiais biodegradáveis (Foto: Filipe Cadena/Divulgação))

Com o apoio da Embratur, o mar de Maragogi (AL) recebeu, no último mês, o plantio de mais de 500 mudas de corais. O objetivo é estimular a regeneração da biodiversidade marítima local e fortalecer a promoção internacional do turismo regenerativo no destino. A iniciativa é realizada em parceria com a prefeitura local e a startup Biofábrica de Corais.

A Biofábrica de Corais promove o cultivo e o manejo, possibilitando a restauração de corais. Além de Alagoas, já foi implementada uma operação em Pernambuco. O objetivo é que, por meio da parceria, a tecnologia chegue a outros destinos procurados pelos turistas internacionais.

A técnica consiste em implantar fragmentos de corais em berços feitos por materiais biodegradáveis, implantados ao fundo do mar, feitos sob medida para cada espécie de coral em impressoras 3D. A Biofábrica de Corais acaba de receber, inclusive, o endosso da UNESCO/ONU, sendo referência em regeneração e preservação de corais para o mundo.

De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a ação deve aliar regeneração ambiental e desenvolvimento econômico da região, impulsionando a chegada de turistas internacionais e aquecendo a economia local. “O plantio dos corais é um importante passo na regeneração do ecossistema na região. A ideia é que, além de auxiliar na sustentabilidade, a gente fortaleça o turismo regenerativo e a preservação ambiental como forma de promoção internacional do Brasil. Levamos para o mundo a imagem de um país que tem ações concretas de sustentabilidade, que pensa no futuro do planeta, e isso também é um grande atrativo para o turista internacional”, assegurou.

Para o prefeito de Maragogi, Daniel Vasconcelos, Maragogi tem um compromisso claro com o desenvolvimento sustentável. “Essa iniciativa representa não apenas um avanço na proteção do nosso ecossistema marinho, mas também uma estratégia concreta para posicionar o município como referência nacional e internacional em turismo regenerativo. Ao unir inovação, preservação ambiental e inclusão da comunidade local, reforçamos nosso papel como destino que alia beleza natural à responsabilidade socioambiental. Estamos trabalhando para que o turismo em Maragogi seja cada vez mais uma ferramenta de transformação econômica, social e ambiental”, afirmou.

Plantio de corais

Chamados de “florestas do oceano”, os corais têm grande relevância para o meio ambiente e a economia de pesca e turismo, já que 1/4 das espécies marinhas depende dos corais para se abrigar, reproduzir ou se alimentar.

“O processo foi bem sucedido e, com a temperatura atual, estimamos que, dentro de três meses, o berçário inicia o processo de regeneração dos corais que manejamos, processo que pode levar até um ano, a depender da espécie”, afirma o CEO e engenheiro de pesca da Biofábrica de Corais, Rudã Fernandes.

