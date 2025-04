Salinas (PA): viva o Verão Amazônico (Para os visitantes que desejam experienciar o melhor que Salinas tem a oferecer, o verão amazônico apresenta-se como a temporada ideal. (Foto: Divulgação))

A estação que se aproxima é o inverno, mas enquanto grande parte do Brasil se prepara para vivenciar temperaturas mais baixas e dias mais curtos, Salinas, no Pará, se prepara para adentrar o Verão Amazônico. A cidade de Salinópolis, mais conhecida como Salinas, vive entre junho e setembro o seu período mais intenso e ensolarado, com dias de sol radiante, céu azul e calor. O local se torna o destino ideal para quem quiser uma aventura diferente durante o inverno, com direito a praias paradisíacas e muito contato com a natureza exuberante da Amazônia Atlântica.

LEIA TAMBÉM: Turismo regenerativo: parceria entre Embratur e Prefeitura de Maragogi (AL) promove plantio de 500 corais no oceano

Este fenômeno climático único ocorre devido ao deslocamento da Zona de Convergência Intertropical para o hemisfério norte, resultando em um período de estiagem com dias mais longos e secos na região. As temperaturas podem alcançar impressionantes 40°C, criando as condições ideais para aproveitar ao máximo as belezas naturais de Salinas. É justamente nesta época que as praias de areia branca e fina, como a famosa Atalaia, revelam todo seu esplendor, com águas mornas e cristalinas que lembram cenários caribenhos.

Para os visitantes que desejam experienciar o melhor que Salinas tem a oferecer, o verão amazônico apresenta-se como a temporada ideal. Neste período, é possível explorar com tranquilidade as diversas atrações do destino, desde as extensas faixas de areia onde é possível estacionar o carro próximo ao mar, até as dunas impressionantes que contrastam com a vegetação local. A Lagoa da Coca-Cola, com suas águas escuras e refrescantes, torna-se um refúgio ideal para os dias mais quentes.

As ilhas ao redor de Salinas são verdadeiros tesouros ecológicos. A Ilha do Marco, com sua Praia Marieta, encanta pelos coqueirais e águas transparentes, enquanto a Ilha de Itaranajá abriga a Praia de Maria Baixinha, um santuário de tranquilidade. Já a Ilha do Pilão oferece praias praticamente desertas, perfeitas para quem busca isolamento e contato com a natureza em estado puro. Nestes locais, é comum avistar os guarás, aves de plumagem vermelha vibrante que completam a paisagem local.

Além disso, a gastronomia local, com seus pratos à base de peixes e frutos do mar frescos, complementa a experiência, podendo ser apreciada nos diversos restaurantes e quiosques à beira-mar. Não deixe de experimentar o famoso pato no tucupi ou o tacacá, verdadeiras delícias da culinária paraense.

LEIA TAMBÉM: Turismo no Vaticano sofre alteração com a morte do papa

Gastronomia paraense (Foto: Divulgação)

E, para os mais aventureiros, os passeios de bugue pelas dunas e as trilhas ecológicas oferecem contato direto com a natureza preservada da região. A Fonte do Caranã, com sua área verde e água mineral natural, é outro ponto imperdível para quem busca momentos de paz em meio à natureza.

Onde ficar e o que fazer

A infraestrutura turística de Salinas está preparada para receber visitantes durante toda a temporada. O Aqualand Resort se destaca como opção de hospedagem premium, oferecendo conforto e acesso privilegiado ao Aqualand Park, o maior parque aquático do Norte do Brasil. Com mais de 20 atrações, incluindo a Enseada de Netuno – uma das maiores piscinas de ondas da América Latina – o complexo garante diversão para todas as idades. O parque ainda conta com o Aqua Kids, um playground aquático interativo que encanta a criançada.

Aqualand Resort (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Hotel Golden Tulip Alvorada Brasília celebra 25 anos em grande estilo

Para quem prefere não abre mão de explorar a cidade, o calçadão Beira-Mar e a orla do Maçarico oferecem excelente infraestrutura com bares, restaurantes e música ao vivo, criando um ambiente animado após o pôr do sol. Já as ruínas do Farol Velho proporcionam um mergulho na história local, com vista privilegiada para o mar.

Localizada a apenas 220 km de Belém, com fácil acesso por carro ou ônibus, Salinas se consolida como um destino completo no litoral paraense.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo