Lady Gaga no Rio de Janeiro: 5 dicas para quem vai de ônibus curtir o show (Show da diva pop acontece no dia 03 em Copacabana (Foto: Divulgação))

O Rio de Janeiro se prepara para receber o show de Lady Gaga na praia de Copacabana no dia 03 de maio. O setor do turismo carioca está a todo vapor para esse megaevento. De acordo com a concessionária que administra a Rodoviária do Rio, o movimento deverá ser semelhante ao do Carnaval, com expectativa de receber 200 mil pessoas durante a semana do evento, que coincide com um feriado nacional do Dia do Trabalho. Segundo dados da rodoviária, mais de 50 mil pessoas são esperadas somente no desembarque, na sexta-feira e no sábado, dia do evento.

A DeÔnibus, marketplace de passagens rodoviárias, separou cinco dicas úteis para quem quer economizar com a passagem e evitar qualquer dificuldade antes e depois do show. Confira:

Compre a passagem com antecedência

Quanto mais perto da data de embarque, mais caro o bilhete pode ficar, por isso o ideal é adquirir com o máximo de antecedência e aproveitar uma economia de até 30%. Além disso, a compra antecipada possibilita maior disponibilidade de passagens com assentos mais confortáveis, como o leito-cama e semileito.

Escolha a melhor rota e horário

Verifique os horários e rotas disponíveis para o Rio de Janeiro com antecedência. Tente escolher um horário confortável, principalmente se for uma viagem longa. Se possível, opte por um ônibus noturno, que pode ser mais tranquilo e você pode descansar durante o trajeto.

Leve pouca bagagem

Se a viagem for exclusivamente para curtir o show da Lady Gaga, a dica é levar somente o necessário em uma mala de mão. Assim, terá mais praticidade e agilidade no embarque e desembarque. Ao chegar no Rio, fique atento aos horários de transporte de ida e volta de Copacabana, dê preferência para o transporte público, como metrô.

Fique atento à segurança e seus pertences

Como em toda viagem, esteja atento aos seus pertences e à sua segurança. Guarde objetos de valor, como celulares e carteiras, em lugares seguros e evite deixá-los expostos.

Atente-se aos horários

Perder o ônibus pode gerar grandes transtornos para o viajante, por isso é importante fazer um planejamento adequado e chegar com antecedência no ponto de embarque. A escolha de passagens com Embarque Fácil (BP-e) facilita a vida de quem viaja, pois com ele basta apresentar o bilhete diretamente pelo celular no momento do embarque, tornando o processo mais rápido e diminuindo a chance de perder muito tempo nas filas do guichê. Importante não esquecer de ter em mãos um documento original com foto.

