7 dicas para viajar barato pelo Brasil (Foto: Freepik)

Passagens e taxas nas alturas, hospedagem mais cara, alimentação pesando no bolso. Viajar está cada vez mais caro, e as dificuldades financeiras muitas vezes impedem os brasileiros de cair na estrada. Uma pesquisa da FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, revelou que, entre os brasileiros que reduziram suas viagens, 49% apontaram a falta de dinheiro como o principal motivo.

Mas isso não significa que é preciso deixar de lado a vontade de viajar, experiências e momentos de lazer. Com algumas estratégias e escolhas inteligentes, dá para conhecer

novos destinos sem gastar uma fortuna. Por isso, a FlixBus preparou sete dicas infalíveis

para viajar barato pelo Brasil. Confira:

1- Quando comprar passagens? O timing é essencial

Não existe uma matemática exata de qual é o momento certo para comprar passagens, mas uma regra é clara: planejamento é fundamental. Dependendo do modal escolhido e da época da viagem, essa antecedência também muda. No caso do ônibus, por exemplo, os preços mais competitivos tendem a ser três semanas antes da viagem. No entanto, uma coisa é certa: pesquisar com frequência, semanalmente por exemplo, ajuda a entender a variação de preços e identificar o melhor momento para comprar. Quando o valor cair, aproveite!

2- Vá de ônibus

Com passagens aéreas cada vez mais caras e fora da realidade de muitos brasileiros, o ônibus se torna a opção mais acessível e atrativa para viagens dentro do Brasil. Além do preço mais acessível, o ônibus oferece mais conforto, com poltronas amplas, maior espaço para as pernas, assentos reclináveis (leito ou semileito), wi-fi a bordo, sem contar na maior rapidez no embarque.

3- Horários flexíveis e o mito de viajar à noite

Nem sempre viajar de madrugada é mais barato. Há um mito de que essas passagens são sempre mais econômicas, mas isso nem sempre acontece. Por outro lado, escolher horários alternativos pode ser uma excelente estratégia para economizar. Viagens no meio da tarde ou em dias menos concorridos costumam ter preços mais atrativos. E, de quebra, você ainda pode economizar uma diária no destino.

LEIA TAMBÉM: Salinas (PA): viva o Verão Amazônico

4- Fuja dos destinos clichês e explore os menos badalados

Sabe aquele ditado “os últimos serão os primeiros”? Ele também vale na hora de escolher um destino! Optar por lugares menos concorridos ajuda a reduzir os custos com hospedagem, alimentação e atrações, já que esses locais costumam ser mais acessíveis para os turistas. Além disso, muitos desses destinos oferecem passeios e atividades gratuitas que garantem experiências incríveis sem pesar no bolso.

5- Planejamento é tudo

Um bom planejamento faz toda a diferença para economizar. Definir um orçamento e montar um roteiro são os primeiros passos – e até a inteligência artificial pode ajudar nessa missão!

Usar buscadores, aplicativos de viagem e acompanhar promoções relâmpago nas redes sociais das empresas são estratégias que podem garantir preços mais vantajosos.

6- Hospedagens alternativas e mercados para alimentação

Hospedagem e alimentação costumam ser os maiores gastos de uma viagem. Para economizar, vale considerar pousadas familiares, aluguel de apartamentos ou até mesmo viagens em grupo, que dividem os custos.

Na hora de comer, uma boa dica é explorar mercados locais, feiras de rua e restaurantes frequentados pelos moradores. Isso garante uma experiência autêntica, deliciosa e muito mais acessível. E com essa economia, quem sabe dá até para investir em um restaurante especial em um dos dias da viagem?

7- Viajar barato é viajar de forma consciente

Viajar gastando menos não significa renunciar à experiência, mas sim aproveitar melhor cada momento. Com um bom planejamento e escolhas estratégicas, é possível economizar sem perder qualidade. Organização e flexibilidade fazem toda a diferença. Mesmo com os desafios, ainda dá para explorar o Brasil sem estourar o orçamento!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo