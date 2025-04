Novo parque e restaurante com duas estrelas MICHELIN: Orlando continua se inovando (Ilha de Como Treinar Seu Dragão no Universal Epic Universe (Foto: Divulgação))

Orlando, na Flórida, é conhecida como a capital mundial dos parques temáticos. A cidade concentra mais de 30 parques e é o destino mais visitado dos Estados Unidos. Mas se engana quem pensa que por ser um local com turismo consolidado, Orlando não busca por inovação. Em menos de um mês, no dia 22 de maio, a cidade inaugura um novo parque depois de 25 anos: o Universal Epic Universe, com mais de 50 atrações distribuídas em cinco mundos imersivos. O novo parque é apenas uma das novidades da cidade para 2025, que está recheada de novos atrativos e inovações.

Mesmo com a fama reconhecida e com um alto fluxo de turistas todos os anos – 696.000 visitantes brasileiros em 2023 -, Orlando está sempre se reinventando para continuar na lista dos destinos mais desejados dos viajantes. Para isso, a cidade busca crescer de maneira completa, investindo em diversas áreas para se apresentar como um destino para toda a família. Para viver Orlando de maneira plena, é preciso expandir os horizontes da viagem além dos parques temáticos, mas sem deixar de vivê-los, pois são parte fundamental da experiência.

São mais de 100 atrações fora dos parques, com muita arte, cultura, gastronomia diferenciada e as mais diversas aventuras ao ar livre, que podem ir desde caminhadas em parques e passeios de caiaque em nascentes a aventuras maiores como voar de parapente, fazer tirolesa sobre jacarés e até nadar com peixes-boi.

Passeio de caiaque no Kelly Park Rock Springs (Foto: Divulgação)

“É muito importante que o mercado brasileiro saiba que Orlando não é apenas sobre parques. Temos muito a oferecer em termos de cultura, gastronomia e experiências únicas. Estamos aqui para mostrar que Orlando é um destino completo.” afirma Leo Salazar, gerente de Relações Públicas do Visit Orlando.

Parques Temáticos

Apesar de não serem a única opção de entretenimento em Orlando, os parques temáticos ainda são seu carro chefe, por isso estão sempre buscando se atualizar e apresentar novidades para despertar o desejo de quem ainda não conheceu a cidade em conhecer e de quem já conhece de retornar para vivenciar algo diferente.

O Disney Magic Kingdom terá um novo show noturno chamado Starlight, sobre filmes da Disney, como Peter Pan, Frozen, Encanto, entre outros. O Disney Hollywood Studios terá dois novos shows: o The Little Mermaid – A Musical Adventure, uma produção teatral totalmente reinventada inspirada no clássico filme, que estreará no reformulado teatro Animation Courtyard do Disney ‘s Hollywood Studios, e o Disney Villains: Unfairly Ever After, que contará com a presença de icônicos vilões, incluindo a Cruella de Vil, o Capitão Gancho e a Malévola.

A nova atração do Seaworld levará o visitante direto para o Ártico. A Expedition Odyssey, construída com base na montanha-russa familiar Penguin Trek, levará os visitantes para o meio das paisagens congeladas através do primeiro teatro voador imersivo do mundo.

Gastronomia

Orlando abriga mais de 100.000 restaurantes, representando mais de 40 cozinhas internacionais. Para além da variedade, a gastronomia da cidade é muito reconhecida. Em 2025, Orlando conquistou seu primeiro restaurante com duas estrelas MICHELIN: o Sorekara, de cozinha japonesa. O destino agora soma 59 restaurantes indicados no guia, sendo um restaurante duas estrelas, oito com uma estrela, 15 Bib Gourmand e 35 recomendados, e um panorama gastronômico que reflete sua rica diversidade, com chefs e restaurateurs que entregam experiências excepcionais.

Prato no Sorekara, restaurante duas estrelas MICHELIN. (Foto: Divulgação)

“Isso eleva Orlando a outro nível, porque o Guia MICHELIN não fala apenas sobre restaurantes caros, mas sobre todas as faixas de preço para todos os orçamentos, incluindo qualidade, ambiente, serviço, preço, todas essas coisas, e temos muitos desses restaurantes nos bairros menores da cidade.” pontua Salazar.

Esportes

Outro grande forte de Orlando são os esportes, que também são bastante procurados pelos turistas brasileiros. São diversos os times profissionais presentes na cidade, como o Orlando Magic (basquete), o Solar Bear (Hóquei), o Orlando City (futebol masculino) e o Orlando Pride (futebol feminino). A USTA National Campus, sede nacional de tênis dos Estados Unidos, também está em Orlando, a cidade tem os próximos representantes do país treinando no local.

Em junho, Orlando receberá dois jogos da FIFA. O primeiro será no dia 24 de junho, com um confronto entre Flamengo e Club Léon, e o segundo no dia 26 de junho, entre Manchester United e Juventus.

Inter&Co Stadium (Foto: Divulgação)

Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, com jogos em Miami, Orlando se prepara para lidar com o alto fluxo de turistas que devem passar pela cidade durante esse período. A cidade já possui uma estrutura completa de hospedagem, com mais de 130.000 habitações distribuídas em mais de 500 hotéis. A cidade vizinha de Kissimee também é um polo de hospedagens, com mais de 55.000 casas de férias, que oferecem comodidades como piscinas, cozinha e podem ter até 15 quartos. Além da estrutura hoteleira, a facilidade de acesso a Orlando também é vantajosa. Devido a proximidade das duas cidades, é possível ir de Miami para Orlando de diversos meios, seja de carro, ônibus, trem ou avião.

Orlando se mostra pronta para garantir uma experiência inovadora, segura e inclusiva para todos os visitantes, mantendo a forte afinidade que os brasileiros têm com o destino.

