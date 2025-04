El Ateneo Grand Splendid (El Ateneo Grand Splendid em Buenos Aires - Uma das mais belas livrarias do mundo (Foto: Marcelo Spalding))

Livrarias estão cada vez mais raras, ainda mais em pontos turísticos. Então quando a própria livraria é o ponto turístico, isso precisa ser valorizado. Em Buenos Aires, é o caso da El Ateneo Grand Splendid. Localizada na Recoleta, a fachada não se destaca como outras da capital argentina, mas basta você entrar no prédio para ser transportado para outra dimensão.

A impressionante livraria se transformou em ponto turístico. (Foto: Marcelo Spalding)

A livraria de dois mil metros quadrados ocupa o prédio do antigo teatro Gran Splendid, inaugurado em 1919, e impressiona pelo tamanho, pela arquitetura e pela variedade do catálogo. Há estantes de livros nos três andares, que podem ser acessados por escadas ou elevadores. No subsolo, há um espaço reservado para as crianças, com livros e atividades, além da venda de discos de vinil e CDs. No terceiro andar, há exposições, lançamentos de livros e sessões de autógrafos.

LEIA TAMBÉM: O que Literatura faz em um site de Turismo?

O ponto alto, porém, é o salão central da livraria. No lugar do antigo palco, onde tocou, por exemplo, Carlos Gardel, um charmoso café com piano oferece uma vista privilegiada de todos os andares. Na parede, o impressionante mural por trás do logotipo iluminado da livraria representa de forma estilizada pontos turísticos de Buenos Aires, como o Teatro Colón e a Floralis Genérica. Mas o encantador mesmo é olhar para cima e apreciar a cúpula pintada pelo artista italiano Nazareno Orlandi, os afrescos, as esculturas, a história e, claro, os livros, muitos livros.

Foto: Marcelo Spalding

Ateneu está entre as livrarias mais bonitas do mundo

A livraria geralmente figura nos rankings de melhores do mundo. Em 2019, matéria da National Geographic a chamou de “a livraria mais bonita do mundo”. Em 2008, o The Guardian a elegeu como a segunda melhor livraria do mundo (atrás de uma livraria na Holanda mas à frente da famosa Livraria Lello, do Porto). Aliás, conheci também a Lello e em breve farei texto sobre ela aqui, mas afora a história e a mística da Lello, não tem comparação: a Ateneo é muito maior e segue sendo essencialmente uma livraria, não um ponto turístico que cobra ingresso e faz filas. Na Ateneo há sim muitas pessoas tirando fotos de tudo, mas há pessoas olhando as prateleiras, vendedores solícitos e até sofás espalhados para que se possa ler qualquer livro sem obrigação de compra. Não foi preciso sequer esperar em filas para entrar no local, pudemos passear à vontade e fazer compras como em qualquer livraria.

Embora hoje a Grand Splendid seja símbolo da marca e conhecida mundialmente, há outras unidades da livraria em Buenos Aires, inclusive na tradicional Calle Florida, onde fica a matriz da Ateneo, fundada há mais de 100 anos, em 1912.

Outros pontos a visitar perto da Ateneo

Para quem gosta de caminhar, fica a sugestão de depois do passeio na livraria subir em direção ao famoso Cemitério da Recoleta, onde fica o túmulo da Evita e que recebe milhares de turistas todos os dias, inclusive passeios de turmas de colégio.

Aliás, os argentinos são bons em turismo, eles transformaram o cemitério em um ponto turístico dos mais concorridos. A região toda ao redor rende um bom passeio e boas fotos, com a Basílica, o Museu Nacional de Belas Artes, praças, cafés. Vale também descer pela Av. Alvear, uma das regiões mais sofisticadas da atual Buenos Aires, passando por lojas de grife, hotéis deslumbrantes e a Nunciatura Apostólica, embaixada da Santa Sé na Argentina. Coloque como destino o Pátio Bullrich, charmoso shopping local, com boas opções gastronômicas e, claro, uma livraria.

É interessante notar como há livrarias e sebos na capital argentina. Não vendem apenas livros, como também jogos, itens de papelaria, revistas, mas mantêm a tradição da leitura acesa e faz com que o país tenha o maior índice de leitura da América Latina, com 55% da população possuindo hábitos frequentes de leitura e uma média de 5,4 livros lidos por ano.

Quer conhecer mais sobre minhas viagens e outros projetos? Me siga no Instagram @marcelospalding

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo