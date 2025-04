Experiências para toda família na Riviera Maia (As novas Casas que serão integradas ao hotel foram projetadas como espaços ambientados que misturam a hospitalidade com o entretenimento (Foto: Divulgação))

O Hotel Xcaret México consolidou-se como um referente da hospitalidade na Riviera Maya, e para o segundo semestre de 2025, evoluirá com novas experiências projetadas para enriquecer a estadia de cada hóspede, com atividades inovadoras para crianças, adolescentes e adultos. É diversão para toda a família!

As novas Casas que serão integradas ao hotel foram projetadas como espaços ambientados que misturam a hospitalidade com o entretenimento, oferecendo opções que vão desde a aventura aquática até experiências imersivas de aprendizado e socialização.

Um hotel dentro do hotel: a infância como protagonista em Casa Luna

Pensada para crianças de cinco a nove anos, a Casa Luna será a sede do Xiquit Inn, um inovador espaço inspirado na arquitetura do Hotel Xcaret México, onde os pequenos poderão assumir diferentes profissões dentro do mundo da hospitalidade. Por meio de brincadeiras de simulação, vão explorar atividades como recepcionista, chef, jardineiro, até se tornar no gerente do hotel, tornando sua estadia em um aprendizado dinâmico e divertido junto com sua família.

E para os pequenos (zero a cinco anos), será oferecido um entorno projetado para a estimulação precoce e a exploração sensorial. Com atividades que combinam tecnologia e brincadeiras analógicas, as crianças vão vivenciar a lenda do coelho e a lua, em um espaço que mescla o aprendizado e a criatividade para o seu desenvolvimento.

Brinquedoteca Xiquillos (Foto: Divulgação)

Diversão multigeracional sem limites na Casa Vida: adrenalina e nostalgia

A Casa Vida se tornará o epicentro da aventura com cinco novos toboáguas, quatro dos quais finalizam na piscina central e um quinto, do tipo Kamikaze, que sai de um mirante no rooftop indo até uma piscina interior.

Para quem busca reviver momentos icónicos, o bar familiar “Las Maquinitas” será um tributo às décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000. O espaço contará com fliperamas, pebolim, air hockey e sinuca, recriando a nostalgia dos jogos clássicos em um ambiente vibrante.

Rooftop Casa Vida (Foto: Divulgação)

Casa Sol: um refúgio para adolescentes

Os hóspedes de 13 a 17 anos vão encontrar no Dixtrito 1317 um espaço projetado para a independência e a autoexpressão. Com três níveis de experiências, este espaço oferecerá desafios físicos, atividades de reflexão e expressões artísticas em um ambiente urbano inspirado no collage visual mexicano.

À noite, La Paxanguería se tornará no ponto de encontro juvenil, com festas temáticas pensadas para os adolescentes. As atividades e a tecnologia se mesclam para criar uma experiência que reinventa o entretenimento, convidando a participar de forma autêntica.

Casa Cielo: a noite ganha vida

Para os adultos, Xupes, uma balada exclusiva com DJs, camarotes e Pava Jarla, uma taqueria pensada para encerrar a noite com um sabor inigualável. A aposta gastronomia da nova temporada!

Bem-estar e relaxamento em família

Os viajantes que procuram equilíbrio e descanso encontrarão no Muluk Spa, um espaço dedicado ao bem-estar, e nas novas amenidades será inaugurado o Muluk® Spa Família, com áreas projetadas tanto para adultos como para crianças. Toda esta nova oferta de hospedagem eleva ainda mais o conceito All-Fun Inclusive®, garantindo que a diversão continue com acesso ilimitado aos parques do Grupo Xcaret, transporte incluído e uma experiência gastronômica de primeiro nível a cargo do Coletivo Gastronômico de Hoteles Xcaret e 900 novas suítes.

Xcaret México (Foto: Divulgação)

Para celebrar essa evolução, o Hotel Xcaret México lançou uma promoção especial que permitirá às crianças e adolescentes serem os primeiros a vivenciar as novas experiências. Até 31 de maio de 2025, os hóspedes poderão reservar para viajar entre 01 de julho e 22 de dezembro de 2025, acessando a um benefício único: até três crianças de até 17 anos por suíte poderão se hospedar sem custo.

Uma oportunidade única para as famílias descobrirem, em primeira mão, a nova era da hospitalidade multigeracional de luxo em um ambiente projetado para a diversão, o descanso e a conexão.

