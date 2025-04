Apagão na Europa: voos atrasados, cancelados e longas filas nos aeroportos (Aeroporto de Barajas, na Espanha (Foto: Reprodução/Redes Sociais))

Na manhã desta segunda-feira (28) alguns países da Europa foram impactados com um apagão massivo, Portugal e Espanha foram os mais afetados, mas algumas regiões da França e de Andorra também sofreram impactos. Serviços básicos como telecomunicações, transportes e internet foram atingidos nas regiões, bancos foram interrompidos e hospitais precisaram recorrer a geradores de energia elétrica para continuarem funcionando.

LEIA TAMBÉM: Recuperação Judicial da Voepass preocupa passageiros

A E-REDES, empresa responsável pela energia elétrica em território português, informou que o problema teve origem na Espanha, tendo início a partir de uma rede de distribuição de alta tensão na Espanha. A causa do incidente segue desconhecida e ainda pela manhã, a operadora espanhola de transmissão de eletricidade, Red Elétrica, afirmou que a interrupção poderia durar de seis a dez horas.

O torneio de Tênis Madrid Open teve sua programação suspensa, forçando o 15º cabeça de chave Grigor Dimmitrov e o oponente britânico Jacob Fearnley a saírem da quadra quando os placares ficaram escuros e as câmeras aéreas ficaram sem energia.

Algumas regiões já começaram a ter sua energia restabelecida, pelo menos metade da Espanha já teve a rede elétrica restaurada. Contudo, ainda existem diversas áreas sem luz elétrica e sem previsão para a retomada total.

LEIA TAMBÉM: Turismo no Vaticano sofre alteração com a morte do papa

Turistas afetados

O apagão afetou diversos setores, gerando grandes impactos no turismo. A falha na eletricidade levou a várias cidades a terem suas operações de metrô e trem suspensas. Os famosos bondes de Portugal também tiveram sua circulação interrompida. Além disso, existem relados de que turistas não conseguirem acessar seus apartamentos por estarem hospedados em locais que há portas com chips eletrônicos.

Aeroportos também tiveram seus serviços impactados pelo apagão e precisaram recorrer a geradores de emergência. A AENA, que administra 46 aeroportos espanhóis, relatou atraso nos voos em todo o país. O aeroporto de Madrid enfrentou paralisações nos balcões de check-in e esteiras de bagagens. Em Barcelona, a companhia aérea Vueling se manteve operando sem grandes transtornos, enquanto vários voos foram cancelados. Alguns turistas ficaram presos dentro das aeronaves.

LEIA TAMBÉM: Famílias sem seguro viagem pagam até 10x mais em emergências médicas durante as férias de julho

Os aeroportos de Portugal também atuaram com limitações, precisando recorrer a geradores elétricos. A operadora aeroportuária portuguesa, ANA, solicitou que operações essenciais fossem mantidas nos aeroportos de Porto e Faro, em Lisboa, as operações funcionaram com restrições e serviços como check-in, controle de bagagens e sistemas de informação passaram a ser feitas manualmente, alguns voos foram cancelados.

A recomendação das companhias e das autoridades era de que os passageiros evitassem se locomover até os aeroportos, além da instabilidade na gestão dos voos, o trajeto de deslocamento passou a se tornar um risco, devido ao não funcionamento de semáforos e iluminação pública.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo

*Com informações da Agência Brasil, UOL e Panrotas