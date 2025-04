Rede Windsor apresenta novidades e inovações de seus hotéis (Foto: Divulgação/ Windsor Hotéis)

A Rede Windsor Hotéis apresentou novidades e inovações no principal evento de turismo da América Latina. A 12ª edição da WTM Latin America, realizado entre os últimos dias 14 e 16, em São Paulo, bem como na igualmente prestigiada MTM (Minas Travel Market) em Belo Horizonte na semana passada, divulgando as renovações de suas unidades no Rio de Janeiro.

Reconhecidas como as maiores do setor de turismo na América Latina, com o tema “Shaping the Future of Travel” (Moldando o Futuro do Turismo), as feiras deste ano reforçaram a importância da inovação e da sustentabilidade no turismo global. Entre os destaques da Rede Windsor em ambos eventos, estiveram as suas quatro unidades na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro: Windsor Barra, Windsor Marapendi, Windsor Oceanico e Windsor Tower, consolidando o bairro como destino turístico relevante no cenário carioca.

A região da Barra cresce a cada dia, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo para lazer, negócios e turismo de luxo. Com a maior faixa da orla carioca, com 14,4km de extensão, a região oferece diversas atrações, como teatros, casas de shows, parques ao ar livre e shoppings, além de receber os maiores eventos nacionais e internacionais.

Cresce o número de turistas estrangeiros no Brasil

A retomada do turismo internacional também foi uma das principais características sentidas pelo setor no ano de 2025. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o ano de 2024 registou a chegada de 1.528.133 viajantes internacionais ao estado, registrando o crescimento de 28,1% com relação a 2023. Em 2025, foram mais de 502 mil estrangeiros, nos meses de janeiro e fevereiro, com 502.259 estrangeiros e um aumento de 50,4% comparando ao ano passado, quando 333.903 estiveram aqui nesta época. Na Rede Windsor, não foi diferente, principalmente quando se refere ao público latino que escolheu se hospedar na Barra da Tijuca.

No acumulado de janeiro a março de 2025, houve um crescimento de 148% dos turistas argentinos, se comparado ao mesmo período em 2024. Para 2025, a expectativa também é grande em relação à ocupação, na Barra, com feriados prolongados, réveillon, com queima de fogos, que já é atração no local e shows de grandes artistas internacionais, na cidade como Lady Gaga, na praia de Copacabana no próximo sábado que lotará a cidade; Dua Lipa (22/11), no estádio Nilton Santos, entre outros. Para melhorar ainda mais a experiência do hóspede, a Rede Windsor tem apostado na modernização das suas unidades.

Windsor Barra passa por revitalização

O Windsor Barra, primeiro hotel da Rede inaugurado no bairro, em 2005, considerado um dos hotéis cinco estrelas mais icônicos da Zona Oeste carioca, teve algumas suítes revitalizadas, incluindo a Presidencial. Com essa reforma, a empresa reforça ainda mais seu compromisso com a excelência e o conforto de seus hóspedes. O projeto, assinado pela renomada arquiteta Paola Ribeiro, buscou unificar o clássico e o contemporâneo, criando um ambiente sofisticado e acolhedor.

A suíte ganhou tons suaves de branco, cinza e bege, além de um novo layout para o bar, proporcionando uma experiência mais intimista e funcional. Com vista privilegiada para a orla, a Suíte Presidencial do Windsor Barra, que já recebeu diversas personalidades internacionais e também é palco de ensaios fotográficos de artistas renomados. O espaço inclui um amplo closet, reforçando o foco da Rede Windsor em oferecer dar exclusividade aos hóspedes.

A gastronomia também se destaca na unidade, com a feijoada brasileira, servida aos sábados e o brunch aos domingos, com mais de 100 itens. O cardápio infantil torna o hotel ainda mais atrativo, enquanto sua proximidade com as demais unidades, Windsor Tower e Windsor Oceanico, amplia os serviços disponíveis para os hóspedes.

LEIA TAMBÉM: Hotel Golden Tulip Alvorada Brasília celebra 25 anos em grande estilo

Todas as unidades da Rede Windsor na Barra oferecem infraestrutura moderna e completa, incluindo saunas, piscinas com vista para o mar, salas de ginástica, room service 24 horas, business centers, e amplas opções gastronômicas, preparadas pelos seus experientes chefs. São elas:

Windsor Marapendi

A unidade cinco estrelas é perfeita para famílias e para aqueles que não abrem mão da companhia de seus animais de estimação. O hotel permite a hospedagem de cães e gatos de até 5kg, com taxa adicional diária e oferece, ainda, potes para refeição, cobertor especial e tapete higiênico para os pets. O Windsor Marapendi conta com 487 amplos apartamentos e uma linda vista para o mar. Também está entre os preferidos dos artistas, times e seleções de futebol de todo o mundo.

Windsor Oceanico

A poucos metros da Praia da Barra, o Windsor Oceanico que possui 447 apartamentos, oferece uma infraestrutura completa, incluindo um ponto de abastecimento para carros elétricos, que atende tanto hóspedes quanto passantes.

Windsor Tower

Inaugurado em 2021, é o mais novo hotel da Rede Windsor na Barra, e oferece uma cobertura com vista 360 graus e 378 apartamentos modernos e aconchegantes. No térreo, o restaurante italiano, Trattoria Alloro, oferece massas artesanais e pizzas de fermentação natural, tornando-se um dos destaques gastronômicos da região.

Centro de Convenções & Hotéis Windsor

Os hotéis da Barra atendem também quem está no Rio de Janeiro a negócios, principalmente para os eventos realizados no CC&HW. Com 25 mil metros quadrados distribuídos em 98 salões multiusos, o Centro de Convenções & Hotéis Windsor engloba os hotéis Windsor Barra, Windsor Oceanico e o Windsor Tower.

A maior plenária do espaço comporta até 2.500 pessoas, porém o maior evento realizado no ambiente já alcançou um público flutuante de 7 mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em prestação de serviços de hospedagem, gastronomia e eventos, recebeu premiações nacionais e internacionais.

“Foi uma honra para a Rede Windsor Hoteis ter estado presente em mais uma edição destes eventos tão importantes para o setor do turismo nacional e internacional, como a WTM e MTM. Foi mais duas oportunidades para trocar experiências com outros profissionais da área e podermos apresentar as nossas novidades, como a renovação da suíte Presidencial do cinco estrelas Windsor Barra e a Barra da Tijuca. Ciente da importância da região, a empresa tem realizado fortes investimentos no bairro, que nos recebeu tão bem, em 2005, com a inauguração do primeiro hotel. É uma região apropriada, não só para quem procura uma hospedagem para lazer, mas também para negócios e convenções”, diz Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede Windsor Hotéis. Segundo ele, a expectativa é grande em relação à ocupação, na Barra da Tijuca, ao longo de 2025.

Sobre a Rede Windsor Hotéis

Há 38 anos como referência no setor de turismo, a Rede Windsor possui 17 hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros do país, tem 15 unidades no Rio de Janeiro – entre Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro –, além de duas unidades em Brasília. A Rede Windsor também pretende investir em novas frentes, que reforçam a sua solidez no mercado, assim como no cuidado com os hóspedes e com o aspecto social. Com esse posicionamento, a empresa reforça alguns dos seus principais valores, como excelência, sustentabilidade e solidariedade. E com o objetivo de atrair mais hóspedes e por acreditar em novas modalidades de comercialização, buscando sempre uma personalização no atendimento, a área de Vendas da Rede Windsor adotou uma flexibilização nas tarifas dos seus hotéis, disponibilizando valores das diárias com e sem café da manhã incluído.

“TODO MUNDO NO RIO E NOS HOTÉIS WINDSOR, este é nome da campanha focada na esperada chegada de milhares de turistas à capital fluminense durante o feriado de 1º de maio. A principal atração será o show gratuito da cantora Lady Gaga marcada para sábado dia 3 de maio diante de quase 2 milhões de pessoas”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo