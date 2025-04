Seguro Viagem: muito além da assistência médica (O seguro viagem é fundamental para que o turista tenha uma experiência de tranquila, segura e livre de preocupações em qualquer lugar do mundo. (Foto: photobyphotoboy))

Engana-se quem pensa que seguro viagem é só sobre cobertura de despesas médicas. A proteção vai muito além. Diversas empresas expandem suas coberturas para momentos que podem virar verdadeiros “perrengues” para os viajantes. A Vital Card, referência no mercado de seguros-viagem, engloba, além das despesas médicas, assistência odontológica emergencial, indenização por extravio ou atraso de bagagem, reembolsos por atraso de voo e até orientação médica via telemedicina, permitindo que problemas simples sejam resolvidos sem que o passageiro precise se locomover até o hospital.

A empresa inovou ao incluir em seus planos uma cobertura especial para atrasos de voo e perda de conexão, tanto em viagens nacionais quanto internacionais. Mesmo com bilhetes comprados de companhia aéreas diferentes, se o atraso de um voo culminar na perda do voo de conexão, a seguradora cobre a remarcação da passagem, com reembolso de até 300 reais, dólares ou euros. “É um benefício que resolve um problema comum e que gera muito transtorno para o viajante”, explica Luciano Bonfim, Diretor Comercial da Vital Card.

Outro benefício de cobertura da empresa é o assistência para cancelamento de viagem, garantindo que o passageiro que precise cancelar a viagem por motivos como doença ou questões jurídicas comprovadas não saia completamente no prejuízo. O reembolso pode ser de até 1500 euros, dólares ou reais, de acordo com o contrato.

Um sucesso da Vital Card é o eSIM, tecnologia que permite que o viajante acesse dados móveis no exterior sem a necessidade de um chip físico. Ao fechar qualquer plano internacional, o passageiro já adquire o serviço, que vai incluído gratuitamente com 1GB. A novidade é que agora o eSIM pode ser obtido separadamente, permitindo que qualquer viajante, independente de ter contratado o seguro viagem, tenha acesso. “Com o eSIM, o passageiro pode, por exemplo, acionar o seguro via WhatsApp, facilitando a comunicação em momentos de emergência”, comenta Bonfim.

Além de servir de proteção para o cliente, o seguro viagem também é uma garantia para a imigração que o passageiro está preparado para a viagem. Para viajar para à Europa, o seguro viagem é obrigatório, pois, de acordo com o Tratado de Schengen, todo turista precisa entrar nos países com o valor mínimo de 30 mil euros para garantir assistência médica em caso de doença ou acidente. O comprovante do seguro viagem é apresentado logo na entrada do país.

Novidades

As coberturas de Despesas Médicas Hospitalares (DMH) receberam um incremento significativo nos planos da Vital Card, com aumento de R$15 mil em cada faixa de proteção. O aumento proporciona uma maior diversidade para o passageiro escolher o seu plano, que varia de coberturas de R$ 30 mil a R$ 150 mil.

Voo mais seguro: aprenda seus direitos

Para os destinos europeus, a vantagem é mais atrativa: ao adquirir um plano, o cliente ganha a cobertura dobrada. Se o passageiro adquirir o plano de 30 mil, passa a ter a cobertura de 60 mil sem custo adicional. Essa novidade é válida para os planos de 30 mil, 45 mil e 60 mil. “Esse é um grande diferencial para quem viaja à Europa”, destaca Luciano Bonfim, diretor de produtos da Vital Card.

A cobertura da seguradora está preparada para os viajantes mais aventureiros, uma vez que cobre todos os esportes reconhecido por federações, desde os mais comuns até atividades mais inusitadas, como “Cheese Rolling” (Corrida do Queijo), que acontece no Reino Unido, em que as pessoas correm atrás de um queijo descendo a colina. Basta a atividade ser oficialmente regulamentada que ela já está inclusa na assistência. Há uma exceção para as artes marciais, devido a alta exposição e risco de lesões.

Transparência com o cliente

A Vital Card possui mais de 25 anos de história e busca reforçar a todo momento seu compromisso com o cliente. Para aumentar ainda mais a confiança entre seguradora e segurado, a empresa possui, há mais de 10 anos, um “Portal da Transparência”, onde divulga regularmente informações financeiras para que agentes de viagem e clientes possam acompanhar a situação da companhia.

“No atual cenário do turismo, essa segurança é fundamental. Com o portal, o agente sabe que o seguro vendido hoje estará respaldado no futuro”, afirma o executivo.

A empresa também possui uma parceria exclusiva há oito anos com a mesma seguradora, uma prática incomum no mercado dos seguros-viagem, que tradicionalmente muda de parceiros com uma alta frequência. “Essa estabilidade nos permite resolver eventuais necessidades de forma rápida e direta”, completa.

O seguro viagem é fundamental para que o turista tenha uma experiência de tranquila, segura e livre de preocupações em qualquer lugar do mundo. Prestando assistência para diversas áreas que possam atrapalhar o sonho da viagem. Não esqueça de adicionar um seguro viagem da próxima vez, até em destinos nacionais.

