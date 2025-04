Atmosfera Chile apresenta as inúmeras possibilidades de viagens pelo país ((Foto: Uai Turismo))

O país mais comprido do mundo apresenta em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30/04, as melhores possibilidades viagens pelo país de norte a sul, em suas 5 macro zonas. De desertos a fiordes, de enoturismo a neve os brasileiros podem aproveitar gastronomia, natureza e cultura. O evento, direcionado a operadores e agentes de viagem, busca ampliar a promoção do Chile para além do que o brasileiro já conhece.

Idealizado e organizado pela Imaginadora, agência que faz a representação do destino nas áreas de Trade Market e Relações Públicas no Brasil, o Atmosfera Chile é um evento exclusivo que oferece uma imersão nas cinco macrozonas do país, explorando desde o Deserto do Atacama, no Norte, até a Patagônia e a Antártica, no extremo Sul, passando pela vibrante zona Central, a região dos Lagos e Vulcões, e a enigmática Ilha de Rapa Nui. “Além de apresentar a diversidade do destino, o evento proporciona um ambiente estratégico para networking e geração de negócios, conectando diretamente empresários chilenos ao mercado brasileiro”, diz Marjori Schroeder, CEO da Imaginadora.

Conheça as 5 macro zonas do Chile

O país está dividido em 5 zonas geográficas e climáticas distintas. O norte influenciado pelo Deserto do Atacama; Santiago, Valparaíso e os Vales Centrais, caracterizados pelo clima mediterrâneo; o sul, a zona dos lagos e os vulcões; no extremo sul, Patagônia e Antártica; e finalmente as ilhas, com destaque para Rapa Nui e Robinson Crusoé.

A região de Santiago reservas tesouros em suas vinícolas, montanhas e praias. Em Valparaíso e Viña del Mar, além da paisagem costeira, garante arte urbana e arquitetura colorida. No Cajón del Maipo um vale das nas montanhas dos Andes é perfeito para quem busca natureza. E não ache que a única estação de esqui é o Valle Nevado! São diversas delas que garantem neve até o mês de outubro.

Já o centro oferece experiências únicas em meio à natureza e é cercado por florestas de araucárias e vistas para o vulcão Llaima. Aliás, o Chile possui mais de 2 mil vulcões com 90 ativos! Mas fique tranquilo, eles não entram em erupção sem aviso. Na região dos Lagos e Vulcões influência europeia e belezas naturais. Fica no Chile também um dos mais belos destinos de astroturismo, fica em Coquimbo e garante céu estrelado durante por mais de 360 dias no ano. Além disso, a Ilha de Páscoa reserva a história do povo Rapa Nui e desperta o interesse dos apaixonados por cultura e história.

Entre outros, passaram pelo evento empresários que representam os setores de hotelaria, destinos, receptivos, companhias aéreas, transporte marítimo, centro de eventos e serviços culturais como museus, vinhedos, centros culturais e parques privados. O evento voltado para agentes e operadores de viagens brasileiros, representando os estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo, além do Distrito Federal. Consulte seu agente de viagens que sai deste evento capacitado para apresentar o melhor do Chile!

