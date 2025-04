Sala VIP no BH Airport é eleita a melhor do mundo pela Priority Pass - (crédito: Uai Turismo)

Sala VIP no BH Airport é eleita a melhor do mundo pela Priority Pass (Advantage VIP Lounge - BH Airport (Foto: Divulgação))

A primeira sala VIP com fast track do BH Airport, a Advantage VIP Lounge, acaba de ser eleita a melhor do mundo pela Priority Pass, o maior programa global em aeroportos. Esta é a primeira vez na história que uma sala brasileira conquista o prêmio máximo, anunciado nesta quarta-feira (30) durante os “Priority Pass Excellence Awards”. A votação é feita com base na opinião de milhares de viajantes que acessam mais de 1.500 espaços credenciados em todo o mundo e avaliam com base em critérios, como atendimento, conforto, estrutura, comodidades e buffet.

Inaugurada em agosto do ano passado, a Advantage tem chamado a atenção dos passageiros no terminal internacional mineiro, seja por sua amplitude – quase 1.000 metros quadrados -, beleza de suas áreas, com destaque para uma réplica da fachada da igreja da Pampulha, ou comodidade de seus serviços, o inclui um canal próprio de inspeção, que dá acesso à área de embarque.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda comemora a conquista: “A Advantage é um sucesso no nosso terminal e oferece conforto e sofisticação do jeito mineiro de ser: com boa gastronomia e excelente acolhida. Estamos muito felizes com essa premiação merecida, que também projeta o BH Airport como o aeroporto com a melhor sala vip do mundo”, afirma.

A CEO da Advantage VIP Lounge, Rute Woitechen, destaca que a premiação é a realização de um sonho que começou em 2015, quando fundou a Advantage. “Nosso propósito é transformar o conceito de salas VIP nos aeroportos brasileiros e ver esse trabalho ser reconhecido globalmente, justamente no ano em que completamos 10 anos, é emocionante. Esse prêmio é de cada colaborador, que se dedica todos os dias com excelência e cuidado, e também dos nossos clientes, que confiaram na nossa proposta e nos elegeram. Hoje, com muita alegria, celebramos juntos esse marco: a Advantage é a melhor do mundo”, destaca.

Experiência na Advantage

A sala é a maior da Advantage em aeroportos no Brasil e uma das primeiras no país com acesso exclusivo ao embarque. Com capacidade para receber até 236 clientes simultaneamente, 24h por dia, o espaço conta com estações para trabalho com Wi-Fi de alta velocidade, áreas de descanso, alimentação, diversão infantil, além de banheiros equipados com chuveiros.

A decoração do espaço também é convidativa com uma vista panorâmica para a pista de pousos e decolagens e um conceito arquitetônico inspirado em Minas Gerais. Além disso, o espaço é equipado com dispositivos tecnológicos e sustentáveis, incluindo iluminação LED inteligente, conectividade Wi-Fi estável, carregadores integrados, painéis digitais para informações, controle de temperatura automatizado e sistemas de som ambiente.

A Advantage conta com duas entradas: uma pela área pública, no 2º pavimento do terminal, ao lado do terraço panorâmico, com acesso exclusivo e mais rápido para clientes, e outra pela área de embarque, próxima ao portão 2. O acesso segue o modelo de parcerias com os programas Lounge Key e Priority Pass, além de opções de pagamento avulso para estadas de até três horas.

