Turismo impulsiona abertura de mais de 62 mil vagas de trabalho em 2025

O setor de turismo brasileiro reafirma seu papel estratégico na geração de emprego e renda no país mais uma vez. No primeiro trimestre de 2025, foram abertas 62.481 vagas com carteira assinada em atividades ligadas ao turismo. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (30/04) pelo Ministério do Trabalho e Emprego e consolidados pelo Ministério do Turismo.

As atividades de alojamento e alimentação lideraram o desempenho, com a criação de 27.333 novas oportunidades de trabalho com carteira assinada. Em seguida, o transporte rodoviário de passageiros gerou 14.590 postos, enquanto o setor de arte e cultura empregou 9.493 pessoas no período.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, os números reforçam o papel estratégico do setor na economia nacional. “O turismo é uma força propulsora de oportunidades e desenvolvimento social em todas as regiões do Brasil. Estamos falando de um setor que gera empregos, valoriza a cultura local e movimenta a economia de forma inclusiva e sustentável”, afirmou.

O mercado de serviços, onde estão inseridas as atividades turísticas, apresentou saldo positivo expressivo, empregando formalmente 362.866 pessoas, sendo 240.444 mulheres e 122.422 homens. Jovens entre 18 e 24 anos, com ensino médio ou ensino superior completo, representaram a maior parte dos trabalhadores admitidos.

Regionalmente, a Região Sudeste concentrou o maior número de contratações, com 168.810 novas vagas, seguida pela Região Sul (78.254), Centro-Oeste (50.050), Nordeste (48.702) e Norte (17.046). Os resultados do trimestre refletem a recuperação e o fortalecimento contínuos das atividades turísticas no país, alinhando-se às ações do Governo Federal para ampliar o acesso ao emprego formal e incentivar a qualificação de profissionais do setor.

