Cataratas do Iguaçu é indicada ao “Oscar do Turismo” 2025

As Cataratas do Iguaçu, principal atração do Parque Nacional do Iguaçu, localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, estão concorrendo ao World Travel Awards (WTA) 2025. A Maravilha Mundial da Natureza está entre os nomeados ao título de Principal Atrativo Turístico da América do Sul.

Essa é 32.ª edição do prêmio reconhecido como o “Oscar do Turismo Mundial”. A premiação evidencia os principais atrativos turísticos em todos os continentes e reconhece destaques de setores do turismo, como destinos, hotelaria, parques aquáticos e empresas de viagens.

Na mesma categoria concorrem cidades históricas, como Machu Picchu, no Peru; atrações naturais, como o Deserto do Atacama, no Chile; e monumentos, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e mais atrações da América Latina. Podem votar profissionais da indústria do turismo, visitantes, além do público em geral, até o dia 3 de agosto.

Cataratas do Iguaçu (Foto: Nilmar Fernando)

Como votar

A premiação é aberta ao voto do público com cadastro no site oficial do World Travel Awards. De acordo com o portal, a votação é separada por região do continente, e o votante pode escolher entre diversos setores do turismo e experiências.

Faça seu cadastro e vote

Na página, preencha os campos com seu primeiro nome, sobrenome e país. Em seguida, forneça informações de login : endereço de e-mail, e crie uma senha. Ao final da página, marque a caixa “não sou um robô” para verificação de segurança. O usuário receberá uma mensagem no e-mail para confirmação do cadastro.

Assim que finalizado esse passo, a votação estará disponível.

Acesse o site para escolher as atrações preferidas de acordo com a região. Para facilitar, você pode traduzir a página pelo seu navegador. Se não desejar votar em alguma categoria, selecione a opção “pule este prêmio”.

Os vencedores serão anunciados em 27 de setembro, em uma cerimônia realizada em Cancún, no México.

Destaque no turismo internacional – As Cataratas do Iguaçu, localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Brasil, e no Parque Nacional Iguazú, na província de Misiones, na Argentina, são consideradas uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza desde 2011. O Parque Nacional do Iguaçu é um Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO desde 1986, administrado pelo ICMBio e tem a gestão turística realizada pela Urbia Cataratas. É referência internacional em turismo sustentável.

