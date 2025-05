Ceará: 3 passeios imperdíveis para desbravar Icaraizinho de Amontada (Ainda preservado do turismo de massa, quem viaja a este paraíso encontra um mar calmo, atmosfera rústica e ventos constantes, perfeito para a prática do kitesurf e windsurf. (Foto: Divulgação))

Localizado no litoral oeste do Ceará, Icaraizinho de Amontada é o lugar ideal para quem busca explorar novos destinos sem perder aquela dose de tranquilidade. O destino vem se destacando no nordeste brasileiro. Ainda preservado do turismo de massa, quem viaja a este paraíso encontra um mar calmo, atmosfera rústica e ventos constantes, perfeito para a prática do kitesurf e windsurf.

Para aproveitar a região em grande estilo e valorizar o slow living em contato com a natureza, o Makena Hotel listou 3 passeios imperdíveis oferecidos pelo hotel-boutique para conhecer em Icaraizinho de Amontada.

Vila de Moitas e Rio Aracatiaçu

O passeio até a Vila de Moitas oferece uma imersão no litoral cearense, com trajeto inicial pela praia de Moitas e uma breve parada no mirante. A partir dali, segue-se até o encontro do mar com o Rio Aracatiaçu. O percurso continua em um barco por cerca de 50 minutos, passando pelo chamado “Túnel do Amor” e finalizando na Ilha das Ostras, onde há tempo para uma pausa com água de coco e ostras frescas. O retorno acontece com parada na Duna do Pôr do Sol.

Saída do hotel recomendada: 15h | Duração: até 3 horas

Vila de Caetanos e Lençóis Cearenses

Este passeio combina paisagem e história local. A rota segue pela praia, passando por pontos marcantes como o antigo cemitério de São Serafim e os coqueiros caídos, até chegar aos Lençóis Cearenses, onde há tempo para banho nas lagoas naturais. A parada para almoço (opcional) é na Barraca do Sr. Bento, restaurante tradicional da vila de Caetanos de Cima, de uma família de pescadores da região, conhecido pelos peixes e lagostas frescas. Além de desfrutar das iguarias frescas, prepare-se para ouvir boas histórias.

Saída recomendada: 10h | Duração: até 4 horas

Lençóis Cearenses (Foto: Divulgação)

Lagoa de Flexeiras

De fácil acesso e ideal para quem está de carro próprio, a Lagoa de Flexeiras é uma boa opção para quem busca um passeio mais livre. Cercada por bares e restaurantes, é conhecida pelo caranguejo da Croa dos Ventos, ponto de parada com estrutura confortável e redes dentro d’água.

Os passeios oferecidos pelo Makena Hotel podem ser realizados em buggy, quadriciclo ou pick-up 4×4, com condutores credenciados e experientes. Os roteiros priorizam rotas exclusivas, com foco na segurança e no contato com o entorno natural da região. Além disso, o hotel também fornece toalhas e um cooler personalizado, com itens escolhidos conforme a preferência dos hóspedes — de vinhos para o pôr do sol a cervejas geladas para os passeios em meio às lagoas. Os passeios são cobrados à parte e recomenda-se reserva antecipada.

Makena Hotel (Foto: Reprodução Instagram)

Com foco na exclusividade, o hotel-boutique possui 13 suítes espaçosas em quatro categorias diferentes, trazendo o melhor da arquitetura moderna e do design brasileiro. As reservas podem ser feitas através do site ou Instagram @makenahotel.

