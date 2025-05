Conheça Córdoba: Província na Argentina é para todos os gostos (Valle de Traslassierra (Foto: Divulgação))

Localizada no coração da Argentina, Córdoba é um destino cheio de contrastes e surpresas, que promete experiências inesquecíveis. Sua herança colonial e cultural se entrelaça com paisagens naturais, tornando-a o lugar ideal para quem busca um destino com opções para todos os gostos e idades.

Desde a arquitetura histórica da capital até os charmosos vilarejos dos arredores, Córdoba oferece aos visitantes um leque de experiências incríveis.

Os Caminhos do Vinho

Vinhedo em Córdoba (Foto: Divulgação)

Os caminhos do vinho na província abrangem as regiões do Norte de Córdoba, Sierras Chicas, Traslasierra, Calamuchita e Punilla. São mais de vinte vinícolas e produtores artesanais que oferecem visitas guiadas, degustações e harmonizações com pratos típicos da região.

Além disso, muitos desses estabelecimentos complementam a experiência com atividades ao ar livre, restaurantes de alto nível e hospedagens confortáveis.

Poucos sabem que foi em Córdoba que nasceu o primeiro vinho da América Latina: o lagrimilla. Atualmente, a joia da região são os vinhos boutique — aqueles de produção limitada, mas com altíssimo padrão de qualidade e tecnologia. Entre os destaques dos vinhedos cordobeses estão as uvas Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Isabella.

O Caminho do Azeite

Experiência com azeite (Foto: Divulgação)

Diversas cidades da província possuem plantações de oliveiras que tornam possível percorrer a chamada Rota do Azeite, uma verdadeira viagem aos sabores mais autênticos do país.

O trajeto começa por Cruz del Eje, Villa de Soto e Paso Viejo, onde os produtores oferecem visitas guiadas detalhando o processo de produção e degustações com os sabores característicos da região.

A rota continua por Traslasierra, onde os olivais se integram à paisagem, proporcionando uma experiência agroecológica única.

Em cada fábrica de azeite, os próprios proprietários ou guias especializados explicam como o azeite é produzido, destacando suas propriedades e qualidades. A região também oferece atividades complementares, como oficinas de culinária, feiras de produtos locais e trilhas pela natureza — transformando o Caminho do Azeite em uma experiência turística inesquecível.

Golfe

Campo de golfe (Foto: Divulgação)

Córdoba é um dos melhores destinos para a prática do golfe. Seja de forma profissional ou como lazer entre amigos, a província oferece uma grande variedade de campos, sendo um dos locais mais procurados da Argentina para essa modalidade.

Com um clima ideal para atividades ao ar livre, seus campos de golfe se somam à beleza das serras e atrações naturais da região. Ao todo, Córdoba conta com mais de 40 campos de golfe, sendo 14 deles com 18 buracos.

Villa Allende é a cidade símbolo do esporte, reconhecida como a Capital Nacional do Golfe. Porém, é possível jogar em diferentes partes da província, com a vantagem de se poder visitar até cinco campos dentro de um raio de 80 km.

Trilhas e Caminhadas

Caminhada (Foto: Divulgação)

Os amantes da natureza também têm lugar garantido em Córdoba. As Serras de Córdoba, com seus vales, rios, montanhas e lagos, oferecem inúmeras atividades ao ar livre, num ambiente de ar puro e clima agradável.

Os chamados “Caminhos de Córdoba” revelam paisagens impressionantes, muitas vezes acessíveis apenas a pé. Cada trilha proporciona o contato com espécies nativas de fauna e flora, despertando a consciência ambiental.

Há opções para todos os níveis de dificuldade, passando por riachos, montanhas, cachoeiras e muitos recantos mágicos. Além das trilhas tradicionais, a região também convida à exploração de caminhos subterrâneos através do espeleoturismo — visitas a cavernas, grutas e formações geológicas antigas.

O Vale de Calamuchita se destaca como uma das melhores regiões para essa aventura, com localidades como La Cumbrecita, Villa Alpina, Los Gigantes (nas Sierras Grandes) e Mina Clavero, onde é possível visitar grutas e rios subterrâneos.

Astroturismo

Astroturismo (Foto: Divulgação)

Antes restrita ao meio científico, a observação das estrelas agora pode ser aproveitada por qualquer pessoa com fins recreativos. Córdoba possui o primeiro alojamento certificado para astroturismo: o Refúgio Puesto Pavón, em Capilla del Monte.

O local foi certificado pela prestigiada organização Starlight por sua excelente qualidade de céu para observação astronômica. Situado na face leste do Cerro Uritorco, o refúgio oferece um céu escuro e limpo, ideal para apreciar as estrelas. Ele faz parte da seleta lista de “Refúgios de Montanha Starlight”, junto com locais no Chile e na Espanha.

Outro ponto de destaque é o Cerro Champaquí, no Vale de Calamuchita, considerado o favorito dos que desejam passar uma noite num “hotel de mil estrelas”. A 2.790 metros de altitude e longe da poluição luminosa das cidades, oferece uma vista espetacular do céu.

Córdoba se consolida como um destino que agrada a todos os gostos. De rotas gastronômicas que encantam o paladar com vinhos, azeites e pratos regionais, até trilhas por serras, cavernas e rios escondidos — cada canto da província guarda uma experiência única.

