Passagens rodoviárias a partir de R$ 12,99 em nova promoção (Imagem gerada por IA)

A FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, lança uma nova promoção com passagens a partir de R$ 12,99 e descontos de até 80% para todos os destinos comercializados pela empresa. As tarifas promocionais podem ser compradas entre os dias 5 e 11 de maio, com embarques válidos entre 5 de maio e 10 de junho.

Entre os destaques, o trecho entre São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) sai por R$ 24,99, e São Paulo (SP) x Brasília (DF) por R$ 40,99. Já a rota entre Aracaju (SE) e Salvador (BA) pode ser encontrada por R$ 23,99, Resende (RJ) x São José dos Campos (SP) por R$ 17,99, e Aparecida (SP) x Resende (RJ) por apenas R$12,99. Já o trecho Goiânia (GO) e Salvador (BA), o valor promocional sai por R$ 136,99.

Além disso, quem reservar as passagens pelo aplicativo da FlixBus pode usar o cupom BRAPROMOE para obter 10% de desconto adicional. “Viajar de ônibus pelo Brasil é uma forma econômica, confortável e prática de conhecer novos destinos, visitar amigos e familiares ou aproveitar atrações culturais e praias sem pesar no bolso. Com tarifas promocionais e compra fácil, a FlixBus oferece uma experiência segura e acessível para todos os passageiros”, destaca Edson Lopes, CEO da FlixBus.

Para aproveitar os menores preços, é recomendável reservar com antecedência pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível para iOS e Android. O número de assentos promocionais é limitado e a compra está sujeita a taxas e impostos. O cupom é válido apenas para compras realizadas pelo app.

Promoção FlixBus

Período de reservas: 5 a 11 de maio de 2025

Período de viagem: 5 de maio a 10 de junho de 2025

Descontos: até 80%

Cupom no aplicativo: BRAPROMOE (10% off extra)

As ofertas são válidas para compras realizadas no site ou no aplicativo da FlixBus.

