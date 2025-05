Dia Mundial do Coquetel em Miami (Coquetéis do Sugar (Fotos: Divulgação))

Em 13 de maio é comemorado o Dia Mundial do Coquetel e nada mais sugestivo do que conhecer o EAST Miami e aproveitar o mês inteiro para experimentar as delícias oferecidas pelo Sugar. Situado no topo do hotel, no 40º andar, este vibrante bar é um dos rooftops mais disputados da cidade. Com a renovação da gastronomia em todo o hotel pelas mãos do chef Hector Beltran, os drinques também se destacam e a mixologia ganha ainda mais força e muitas novidades.

As mais recentes criações do Sugar apresentam uma fusão impressionante de sabores, ingredientes frescos e técnicas inovadoras, elevando a experiência da coquetelaria no terraço a um novo patamar.

Comprometido com a criatividade e a qualidade, o Sugar introduziu o Bar Lab um espaço experimental onde a equipe desenvolve novas receitas, testando técnicas de ponta, infusões sous-vide e processos com centrífuga, que clarificam líquidos em baixas temperaturas por meio de alta rotação. O “laboratório” também é equipado com ferramentas avançadas, como uma centrífuga, um fogão especial e uma Thermomix, garantindo que cada coquetel reflita arte e engenhosidade.

A dedicação à inovação ganha vida em uma seleção de bebidas criativas, entre elas:

Can’t Stay Forever: feito com gim de coco, goiaba e limão. O London Dry Gin é lavado com óleo de coco e pandan fresco. Após o processo sous-vide, é congelado por oito horas e coado em filtro de café. O purê de goiaba é transformado em xarope para um toque doce e tropical.

feito com gim de coco, goiaba e limão. O London Dry Gin é lavado com óleo de coco e pandan fresco. Após o processo sous-vide, é congelado por oito horas e coado em filtro de café. O purê de goiaba é transformado em xarope para um toque doce e tropical. Falls Down: o Toki Japanese Whisky é infundido a frio com bananas maduras e depois filtrado. Um xarope de banana clarificado é feito misturando a fruta com água, adicionando açúcar e forçando a carbonatação com CO? — o resultado é uma criação tropical com notas de nozes.

o Toki Japanese Whisky é infundido a frio com bananas maduras e depois filtrado. Um xarope de banana clarificado é feito misturando a fruta com água, adicionando açúcar e forçando a carbonatação com CO? — o resultado é uma criação tropical com notas de nozes. Rain or Shine: uma cremosa e envolvente combinação de graviola e matcha nesta versão batida de margarita, com tequila, licor de aloe vera e vermute Bianco.

uma cremosa e envolvente combinação de graviola e matcha nesta versão batida de margarita, com tequila, licor de aloe vera e vermute Bianco. Zen Garden: preparado com vodca botânica de pepino e menta, licor de aloe vera, vermute francês, água artesanal de tomate verde e prosecco.

preparado com vodca botânica de pepino e menta, licor de aloe vera, vermute francês, água artesanal de tomate verde e prosecco. Honor the SZN: elaborado com vodca botânica de pêssego e flor de laranjeira, camomila, xerez Fino, frutas de caroço da estação e um toque de champanhe.

Além deste exuberante oásis na cobertura servir drinques autorais ousados em um bar balinês esculpido à mão, também oferece pratos de inspiração asiática ideais para compartilhar e perfeitos para hóspedes e visitantes se conectarem em um ambiente único. A visita é imperdível!

