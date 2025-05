6 destinos para diferentes estilos de mães (Hospedaria Kayser Haus em Urubici, Santa Catarina. (Foto: Divulgação))

Em celebração ao Dia das Mães, a Booking.com, empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, preparou uma seleção de destinos para inspirar presentes ou mesmo viagens de família. Afinal, celebrar essa data com uma experiência de viagem pode ser uma forma única de demonstrar carinho, criar memórias e reforçar os laços.

De acordo com levantamento* global da empresa, 58% dos viajantes do Brasil afirmam preferir fazer viagens dentro do país em 2025, refletindo um movimento crescente de valorização das experiências nacionais. Pensando nessa tendência e com base nas diferentes personalidades que uma mãe pode ter, a empresa indica destinos brasileiros perfeitos para experiências que unem descanso, descoberta e conexão.

Para a mãe cosmopolita: João Pessoa, Paraíba

Com charme histórico e uma cena cultural vibrante, João Pessoa é uma excelente opção para quem deseja aliar descanso à descoberta. A capital paraibana figura entre os destinos tendência globais da Booking.com em 2025, com atrações como o Centro Histórico e o mercado de Tambaú, além de praias tranquilas e gastronomia local marcante, ideal para aquelas mães que gostam de explorar a cultura local. Para se hospedar, o hotel Place2You Hotel by Welkom é uma ótima opção para famílias, a cinco minutos a pé da Praia do Bessa.

Place2You Hotel by Welkom (Foto: Divulgação)

Para a mãe praieira: Japaratinga, Alagoas

Com praias paradisíacas e clima acolhedor, Japaratinga é um dos dez destinos mais acolhedores do país pelo 13° Traveller Review Awards – premiação anual baseada em mais de 360 milhões de avaliações verificadas, que reconhece prestadores de serviços de turismo e sua hospitalidade. Localizado a poucos quilômetros de Maragogi, o destino proporciona dias de descanso em contato com o mar cristalino e a tranquilidade de uma antiga vila de pescadores, perfeito para aquela mãe que adora sol e mar. Para se hospedar a Pousada Doze Cabanas fornece acomodação com bicicletas grátis, estacionamento privativo grátis, jardim e lounge compartilhado em Japaratinga.

Pousada Doze Cabanas (Foto: Divulgação)

Para a mãe contemplativa: Urubici, Santa Catarina

Ideal para quem busca tranquilidade e paisagens deslumbrantes, Urubici é destaque na lista** dos dez destinos mais acolhedores do mundo em 2025, segundo o 13º Traveller Review Awards da Booking.com. Localizada na serra catarinense, é conhecida por suas montanhas, cachoeiras e clima aconchegante – destino perfeito para relaxar e curtir momentos de introspecção em meio à natureza. Para se hospedar, a Hospedaria Kayser Haus conta com chalés com varandas com vista para as montanhas proporcionando contato direto com a natureza e observação de paisagens.

Hospedaria Kayser Haus (Foto: Divulgação)

Para a mãe aventureira: Chapada dos Veadeiros, Goiás

Para uma aventureira e que valoriza sua liberdade, a Chapada dos Veadeiros é o cenário perfeito. Com suas trilhas envolventes, cachoeiras cristalinas e paisagens de tirar o fôlego, o destino oferece o equilíbrio ideal entre aventura e contemplação. Seja para explorar o Parque Nacional, curtir um banho de rio ou descobrir a culinária local com toques regionais, a região convida a viver dias inesquecíveis em conexão com a natureza e com quem se ama. Para se hospedar, a Eco Pousada Jardim do Eden proporciona contato com a natureza por meio de acomodações com sacada ou varanda térrea, além de um café da manhã com opção vegetariana incluído na diária.

Eco Pousada Jardim do Eden (Foto: Divulgação)

Com seu clima vibrante, paisagens icônicas e uma energia contagiante, o Rio de Janeiro é o destino ideal para uma mãe divertida que adora aproveitar cada momento. Entre passeios à beira-mar em Copacabana, trilhas leves com vistas deslumbrantes e uma rica oferta cultural e gastronômica, a cidade oferece experiências completas para quem busca diversão, beleza e um toque de aventura. Seja em família ou com amigos, o Rio convida a viver a leveza da vida com alegria e autenticidade. Para se hospedar, o Windsor Marapendi Hotel, oferece acomodações no animado bairro da Barra da Tijuca, localização ideal à beira-mar da praia e que está a 1 km do Shopping Center Barra Shopping.

Windsor Marapendi Hotel (Foto: Divulgação)

A cidade é o refúgio ideal para uma mãe protetora que busca sossego, adora cuidar e relaxar em lugares tranquilos, conforto e momentos especiais em família. Com seu clima ameno, cenários acolhedores e atrações que convidam ao descanso e ao bem-estar, a cidade proporciona uma atmosfera segura e tranquila para quem gosta de estar perto de quem ama. Entre cafés charmosos, caminhadas leves e hospedagens aconchegantes, o destino permite viver dias de cuidado e conexão em meio à natureza da Serra da Mantiqueira. Para se hospedar, a Pousada Araucária Suítes, oferece café da manhã incluso na diária.

Pousada Araucária Suítes (Foto: Divulgação)

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e conduzida de forma independente com 32.106 entrevistados de 32 países, incluindo o Brasil. Para participar, os indivíduos deveriam ter mais de 18 anos, ter viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, além de estar planejando outra viagem nos próximos 12 meses. Levantamento realizado online em janeiro de 2025.

**Os destinos foram selecionados de acordo com a proporção total dos vencedores do Traveller Review Awards 2025, em comparação ao número total de propriedades elegíveis naquela cidade ou região (apenas acomodação). Os destinos também precisavam ter um número de vencedores superior à média para serem incluídos na lista (200 ganhadores ou mais para cidades e regiões) e foram selecionados de acordo com sua localização geográfica.

