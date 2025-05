La Bocaderia Central: programação especial de aniversário em maio (Drinks autorais e pinchos do combro "Mineirim" no La Bocaderia (Foto: Uai Turismo))

O La Bocaderia Central, localizado no Edifício Central, em Belo Horizonte, completa um ano no mês de maio. O bar possui uma temática que mistura o melhor da comida de boteco da Espanha com o melhor de Minas Gerais. O carro chefe da casa são os famosos pinchos, um petisco espanhol servido em um pedaço de pão sobreposto com um “recheio”, mas além da comida, o espaço também oferece uma programação diversa e para todos os gostos.

Para comemoração do aniversário, o La Bocaderia Central preparou uma programação especial para celebrar tudo que foi vivenciado nesse primeiro ano, com música, encontros e cozinha criativa.

LEIA TAMBÉM: 6 destinos para diferentes estilos de mães

Rodadas Gastronômicas: Batalha de Pinchos

Nos dias 08 e 22 de maio, o bar proporcionará uma Batalha de Pinchos. Na primeira quinta-feira (08), a convidada será a chef Thainá do Babel. Já na quinta-feira do dia 22, aniversário oficial da casa, a batalha será entre representantes de bares vizinhos do Edifício Central: O Boêmio, Baixaria e Flor de Jambu.

Roda de samba com a banda Samba Queixinho

No dia 17 de maio, o La Bocaderia Central recebe a banda Samba Queixinho para promover um sábado animado de muito samba e conexões.

Noite de Cúmbia com a banda Me Gustas Tú

No dia 24 de maio, o bar recebe a banda Me Gustas Tú para uma noite quente, latina e dançante.

LEIA TAMBÉM: Dia Mundial do Coquetel em Miami

Comida que Abraça

Além da comemoração especial, durante o mês de aniversário, o La Bocaderia Central também apoiará um projeto social. 20% das vendas dos combos das batalhas de pinchos vão para o projeto Comida que Abraça, que tua com segurança alimentar em Belo Horizonte.

Para mais informações acesse o Instagram @la.bocaderia.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo