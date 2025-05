Turismo em foco: sinergia entre projetos e produtos para transformar e gerar valor (Gestão Conectada: Unindo Projetos e Produtos para Enriquecer Experiências no Turismo (Foto: Freepik))

O setor de turismo é dinâmico, criativo e cheio de oportunidades para inovar e encantar pessoas. Nesse universo, dois conceitos vêm ganhando espaço – gestão de projetos e gestão de produtos. Embora ambos possam parecer semelhantes, cada um tem seu papel e importância. Vamos entender de forma simples o que diferencia cada um e como, juntos, podem transformar o turismo.

Gestão de Projetos

Imagine que você está ajudando a organizar uma grande feira de turismo. Seu foco será planejar, montar estandes, convidar empresas, divulgar, acompanhar a execução e, claro, finalizar tudo após o último visitante. Isso é gestão de projetos: você trabalha para entregar algo único, dentro de um prazo definido, com começo, meio e fim.

Outro exemplo prático: a implementação de uma nova rota aérea entre duas cidades. Esse trabalho depende de coordenação, recursos, pessoas e entrega de resultados em etapas bem planejadas, até a decolagem do primeiro voo.

Gestão de Produtos

Agora, pense em um destino turístico, como uma praia famosa ou um roteiro gastronômico regional. O “produto” aqui é o que o turista vai consumir: pode ser o próprio destino, um pacote de viagens ou um serviço diferenciado. Diferente do projeto, a gestão de produtos é um processo contínuo – envolve criar, manter, aprimorar e inovar o produto para que ele continue atraente para o público, acompanhando tendências e necessidades.

Por exemplo: um resort precisa pensar sempre em novidades para hóspedes, melhorias na estrutura, novas atividades ou promoções. Seu objetivo é que o produto nunca “envelheça” para quem deseja viajar.

Como Gestão de Projetos e de Produtos se complementam no turismo

No turismo, gestão de projetos e de produtos se cruzam a todo momento. Um depende do outro para entregar resultados melhores:

Inovação rápida: Um novo passeio turístico (produto) pode nascer de um projeto para estudar novas atrações locais.

Renovação constante: Grandes eventos e festivais (projetos) ajudam a fortalecer destinos turísticos (produtos), atraindo visitantes e reforçando a marca do local.

Grandes eventos e festivais (projetos) ajudam a fortalecer destinos turísticos (produtos), atraindo visitantes e reforçando a marca do local. Eficiência e qualidade: Projetos de melhoria em hotéis ou aeroportos tornam o produto turístico mais seguro, confortável e atrativo.

O Serviço Premium em Hotelaria exemplifica a integração entre práticas de gestão de projetos e estratégias de gestão de produtos, combinando inovação, personalização de serviços e aprimoramento contínuo das ofertas para proporcionar experiências únicas ao cliente.

Ao planejar uma nova categoria de quartos premium, a gestão de produtos traz insights sobre preferências dos hóspedes, tendências de mercado e necessidades de diferenciação. Ao mesmo tempo, a gestão de projetos organiza as etapas de modernização dos ambientes, integra fornecedores e garante a qualidade na entrega do novo produto. Após o lançamento, a gestão de produtos permanece atenta à experiência dos clientes, e faz melhorias nas ofertas e serviços a partir dos feedbacks recebidos. Isso aumenta a satisfação dos clientes e contribui para que eles confiem mais no hotel, voltando a se hospedar e recomendando a estadia a outras pessoas.

Gestão de projetos e de produtos são como dois motores que, juntos, impulsionam o turismo para frente. Projetos permitem realizar ações importantes com início e fim; a gestão de produtos garante que o serviço ou destino esteja sempre atualizado, encantando o cliente.

Saber equilibrar essas duas áreas é fundamental para inovar, gerar valor e aumentar a competitividade no setor.

E você, já participou de algum projeto ou gerencia produtos no turismo?

