Dia das Mães: 6 opções para celebrar a data

No próximo domingo, dia 11 de maio, será comemorado o Dia das Mães. A data é sempre um momento de aproveitar em família e proporcionar um dia de agrado pra matriarca. Se você ainda não decidiu o que você vai fazer no dia ou no final de semana com a sua mãe, confira opções de hotéis, restaurantes e atrativos pelo país.

Praia Brava de Itajaí – Santa Catarina

Vista para o mar, música ao vivo, gastronomia refinada e um ambiente sofisticado compõem a proposta do brunch especial de Dia das Mães promovido pelo Villa d’Ozio, hotel localizado na Praia Brava de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. O evento é uma opção para celebrar a data com exclusividade e um cardápio cuidadosamente preparado em quatro passos. O brunch será realizado no domingo, 11 de maio, das 11h às 15h, na varanda à beira-mar. As reservas são limitadas.

O Dolce Villa Brunch, exclusivo para público com mais de 16 anos, tem valor de R$ 240 por pessoa e acontece uma vez por mês, até novembro, na varanda do hotel, com vista para o mar da Praia Brava de Itajaí. Em caso de chuva, o serviço é transferido para o restaurante do hotel. As reservas são limitadas e podem ser feitas pelo site. A próxima data do evento será em 08 de junho.

Brunch Especial de Dia das Mães no Vila d’Ozio (Foto: Carina Triches)

Itu e Salto – São Paulo

No próximo sábado, 10 de maio, o Trem da República realiza uma edição especial de seu passeio noturno em homenagem ao Dia das Mães. O roteiro, que liga as cidades de Itu e Salto, no interior paulista, combina gastronomia, atrações culturais e paisagens noturnas em uma experiência que promete marcar a data.

O passeio tem início às 19h na Estação de Itu, com um welcome drink e música ao vivo. Durante o trajeto, artistas percorrem os vagões cantando serestas e lendo dedicatórias em homenagem às mães. Chegando em Salto, o jantar é servido no Restaurante da Estação. Além da gastronomia, a programação conta com atrações interativas, como o “Mural do Afeto”, onde famílias podem deixar mensagens, e espaços temáticos para fotos com chapéus de maquinista e frases especiais. O evento tem duração total de quatro horas, incluindo tempo de embarque, viagem e desembarque na Estação de Salto, onde os passageiros desfrutam de parte da programação antes do retorno.

Os ingressos custam R$269 para adultos, com tarifas reduzidas para crianças e bebês. As reservas podem ser feitas pelo site.

Passeio de ferroviário com jantar é a aposta do Trem da República para o dia das mães (Foto: Divulgação)

São Luís – Maranhão

Em celebração ao Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, o Valparaíso Adventure Park — um dos maiores parques aquáticos do Nordeste — preparou uma ação especial para homenagear todas as mães. De 8 a 25 de maio, mães acompanhadas de filhos pagantes (ingresso inteira) terão entrada gratuita, reforçando o compromisso do parque em proporcionar experiências inesquecíveis em família.

A promoção é válida exclusivamente para compras realizadas na bilheteria física do parque, até as 12h, mediante apresentação de um documento que comprove o parentesco. A iniciativa busca valorizar a conexão entre mães e filhos, em um ambiente cheio de diversão e aventura. Além da entrada gratuita, o parque oferecerá uma programação especial aos fins de semana, com atividades interativas para homenagear as mães.

A promoção é válida para mães acompanhadas com filho pagante (Foto: Divulgação)

Tijucas do Sul – Curitiba

Localizado em Tijucas do Sul, a apenas 45 km de Curitiba, o Villa Passaredo preparou uma programação especial para o fim de semana de Dia das Mães, combinando conforto, natureza e experiências memoráveis para toda a família. De 9 a 11 de maio, os hóspedes poderão desfrutar de um período repleto de atividades, gastronomia e momentos de lazer em meio a mata nativa.

A hospedagem inclui quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar), garantindo uma experiência gastronômica única. As mães terão direito a uma flor e os hóspedes terão espumante de boas-vindas. Para entreter adultos e crianças, haverá recreação monitorada e uma variedade de atividades de lazer e aventura, incluindo escalada, arvorismo, tirolesa, trilhas, pesca, sauna, hidromassagem, piscina aquecida, salão de jogos e muito mais.

Villa Passaredo (Foto: Divulgação)

Teresópolis – Rio de Janeiro

Em Teresópolis, o resort Le Canton preparou uma programação diferenciada para a data. O destaque é um grande tributo a Elton John com o cantor Marcos Gruender, no dia 12 de maio. O pacote, de 9 a 11 de maio, custa a partir de 12x de R$ 289.

No palco, o músico representa de forma fiel o jeito de ser do cantor e compositor britânico, incluindo grandes performances ao piano. O espetáculo passa por todas as fases da carreira de Elton John, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo. Clássicos como “Your Song” e “Rocket Man”, assim como muitos outros sucessos do astro, não ficarão de fora. Os figurinos exuberantes – incluindo indumentárias, óculos, ternos e sapatos – que marcaram a trajetória do artista, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, compõem a apresentação.

Além do tributo a Elton John, para o fim de semana do Dia das Mães, o Le Canton oferecerá um almoço especial. Outro destaque será um aulão de treino funcional com a influenciadora digital Evelyn Regly. Ela não vai deixar ninguém parado, e os movimentos vão ajudar a melhorar força, equilíbrio, flexibilidade, resistência, agilidade e condicionamento físico. A programação também conta com a clínica de beach tennis e a apresentação do espetáculo infantil “Enrolados”.

Tributo a Elton John – Le Canton (Foto: Divulgação)

São Paulo – São Paulo

Brunch: Para quem deseja aproveitar um momento em família com qualidade gastronômica nesta data, o Rosewood São Paulo preparou uma programação especial. No dia 11 de maio, domingo, das 11h às 17h, será servido um brunch com menu exclusivo nos restaurantes da propriedade, idealizado pela chef executiva Rachel Codreanschi.

Tratamento em SPA: O Asaya Spa, premiado espaço de bem-estar integrativo do Rosewood São Paulo, ainda preparou uma seleção de tratamentos para presentear, com foco no Dia das Mães. São eles:

Facial Imperity Longevity (R$ 1.500): tratamento antienvelhecimento da Guerlain inspirado na longevidade da orquídea com poderes altamente regeneradores e redensificantes, resultando em uma pele excepcionalmente macia e aveludada;

(R$ 1.500): tratamento antienvelhecimento da Guerlain inspirado na longevidade da orquídea com poderes altamente regeneradores e redensificantes, resultando em uma pele excepcionalmente macia e aveludada; Forest Whispers (R$ 1.100): uma massagem com velas produzidas com manteiga de murumuru, extraída de uma palmeira nativa da região amazônica, embalada por sons da natureza;

(R$ 1.100): uma massagem com velas produzidas com manteiga de murumuru, extraída de uma palmeira nativa da região amazônica, embalada por sons da natureza; Imperial Body Sculpt by Guerlain (R$ 870): tratamento de contorno corporal esculpe a silhueta, reduz a celulite e drena toxinas;

(R$ 870): tratamento de contorno corporal esculpe a silhueta, reduz a celulite e drena toxinas; Imperial Relaxing by Guerlain (870): massagem exclusiva da Guerlain em homenagem à Eau de Cologne Impérial, estimulando a circulação, promovendo a oxigenação da pele e oferecendo um relaxamento inigualável.

Para adquirir os vouchers de tratamentos para presentear, é necessário entrar em contato no e-mail saopaulo.asaya@rosewoodhotels.com.

Concertos de Santa Luzia: No dia 08 de maio, quinta-feira, a edição Concertos de Santa Luzia – Especial de Dia das Mães começa às 20h, e no dia 11 de maio acontecerá a de Missa de Dia das Mães, às 11h. Com mais de 100 anos de história, a Capela Santa Luzia é um marco da capital paulista e dos paulistanos. Desde sua reinauguração, em 2022, o santuário se manteve de portas abertas para receber visitantes e se tornou também parte da vida cultural da metrópole. Cerca de 20 músicos se revezam a cada apresentação, entre instrumentistas, tenores, solistas e coral.

Brunch Dia das Mães no Rosewood São Paulo (Foto: Rubens Kato)

