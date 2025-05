Temporada de Inverno com até 40% de desconto nos hotéis do Valle Nevado - (crédito: Uai Turismo)

Temporada de Inverno com até 40% de desconto nos hotéis do Valle Nevado (Situado a 3000m de altitude na Cordilheira dos Andes e a apenas 90 minutos de Santiago, o resort chileno segue como o destino preferido dos turistas que buscam neve, lazer e infraestrutura de alto nível. (Foto: Uai Turismo))

Com a proximidade da temporada de inverno no hemisfério sul, o Valle Nevado Ski Resort — a maior estação de esqui da América do Sul — se prepara para receber turistas de todo o mundo, especialmente os brasileiros, que chegam a representar 60% dos seus hóspedes estrangeiros. Situado a 3000m de altitude na Cordilheira dos Andes e a apenas 90 minutos de Santiago, o resort chileno segue como o destino preferido dos turistas que buscam neve, lazer e infraestrutura de alto nível.

Entre as novidades anunciadas para a temporada 2025, Valle Nevado firmou parceria exclusiva com a Visa, que garante benefícios especiais aos portadores de cartões da bandeira, com descontos imbatíveis em hotéis, aluguel de equipamentos e roupas, além de ingressos para as pistas e restaurantes.

Até 40% de desconto com Visa

Os três hotéis que compõem o complexo – Hotel Valle Nevado, Hotel Puerta del Sol e Hotel Tres Puntas – participam da campanha. Os maiores descontos se concentram nos seguintes períodos:

40% de desconto nas estadias entre 20 e 25 de junho (check-out até 25/06) e de 19 de setembro até o encerramento da temporada. Requer estadia mínima de 2 noites. Lugares limitados, com gratuidade e benefícios exclusivos válidos somente nessas datas para portadores de cartões Visa.

20% de desconto para estadias entre 4 e 18 de julho (check-out até 18/07). Requer estadia mínima de 3 noites. Promoção válida somente para reservas feitas até 15 de maio de 2025, com pagamento integral antecipado no cartão Visa. Lugares limitados a 20 apartamentos no Hotel Puerta del Sol e Hotel Tres Puntas, e 10 apartamentos no Hotel Valle Nevado. O desconto é aplicado automaticamente ao inserir os dados do cartão Visa no site oficial.



Informações importantes:

Descontos válidos exclusivamente sobre a tarifa balcão de hospedagem e para pagamentos com cartão de crédito Visa.

Não se aplicam a categoria Suíte do Hotel Valle Nevado nem a produtos adicionais, extras ou outros serviços.

O Hotel Valle Nevado tem previsão de abertura em 27 de junho de 2025.

Promoções não acumulativas e sujeitas à disponibilidade, conforme regras de cada oferta.

Termos e condições completos disponíveis no site oficial.

Com neve de qualidade garantida, excelente gastronomia e estrutura completa, Valle Nevado segue como a principal referência do esqui na América do Sul e reforça seu compromisso em oferecer experiências inesquecíveis – agora com benefícios ainda mais acessíveis para os brasileiros. Portadores dos cartões Visa terão outros benefícios exclusivos além da hospedagem, que incluem descontos de até 25% no aluguel de equipamentos e roupas, 20% no restaurante Bajo Zero, 15% no Pub Très Puntas e até 25% em ingressos de pistas a depender da data.

Para mais informações acesse o site.

