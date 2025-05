Sul do Brasil: desbrave os cânions Fortaleza e Itaimbezinho (É possível avistar boa parte do Itaimbezinho, seu vértice e as cachoeiras que escorrem dos paredões formando na base o Rio do Boi. (Foto: Luciano Barreto))

Viva uma inesquecível experiência em meio à natureza nos cânions Fortaleza e Itaimbezinho, localizados nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, na divisa entre os municípios de Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC), oferecem diversão e lazer para transformar as celebrações em experiências revigorantes.

LEIA TAMBÉM: Temporada de Inverno com até 40% de desconto nos hotéis do Valle Nevado

Os turistas que elegerem os parques administrados pela Urbia como destino vão poder caminhar por trilhas que levam a mirantes deslumbrantes para avistar os cânions e suas paredes verdes. Chegando pela cidade de Cambará do Sul (RS) o visitante conhecerá os cânions pela parte superior. Há oito trilhas para percorrer de forma autônoma e segura, passando próximo das bordas dos paredões que chegam a ter 900 metros de profundidade, cruzando os campos de altitude e as matas de araucárias, respirando ar puro.

No Fortaleza, por exemplo, um dos cartões postais mais importantes do parque só poderá ser descoberto por quem realizar a caminhada até a Pedra do Segredo: uma rocha de 5 metros de altura que se equilibra sobre uma pequena base, em um monolito desafiando as leis da física. A impressão é que ela está prestes a cair. Para garantir a fotografia que vai eternizar a paisagem, o visitante do parque vai andar apenas três quilômetros (somando ida e volta), em um percurso relativamente fácil, com poucas subidas e descidas, atravessando um rio e com vista para a Cachoeira do Tigre Preto, outra parada estratégica em em meio à caminhada.

Já no cânion Itaimbezinho a dica é alugar uma bike na entrada do parque e percorrer a Trilha do Cotovelo sobre duas rodas. O percurso dura em média três horas e também não apresenta muita dificuldade para ser realizado. Ao final, o visitante chega ao mirante que revela a paisagem impactante da parte interna do cânion. É possível avistar boa parte do Itaimbezinho, seu vértice e as cachoeiras que escorrem dos paredões formando na base o Rio do Boi.

LEIA TAMBÉM: Dia das Mães: 6 opções para celebrar a data

Turistas que elegerem os parques como destino vão poder caminhar por trilhas que levam a mirantes deslumbrantes para avistar os cânions e suas paredes verdes. (Foto: Divulgação)

Aliás, para quem tem fôlego, um dos dias do feriado deve ser reservado para uma ida até a outra extremidade do parque, para ver os cânions sob outra perspectiva: de baixo para cima. Aquele que quiser se desafiar em uma caminhada de oito horas, com nível de dificuldade maior, deve escolher a famosa e premiada Trilha do Rio do Boi, considerada uma das mais bonitas das Américas, localizada na entrada do Itaimbezinho, com acesso pela cidade de Praia Grande (SC). Trata-se de uma jornada que apresenta aos visitantes a imensidão dos paredões em meio às águas cristalinas do rio que se forma de cachoeiras imponentes. A fauna e flora locais também proporcionam um espetáculo à parte, com chance de avistar diversas espécies de aves e plantas nativas.

Para mais informações acesse o site.

Conheça Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC)

A visita aos parques também dará aos turistas a oportunidade de conhecer as cidades que abrigam os cânions Fortaleza e Itaimbezinho. Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC) têm opções de lazer de aventura e ecoturismo, além de ótima gastronomia. Operadores turísticos oferecem atividades como rapel e escalada. No roteiro das cidades há ainda opções de cavalgadas e voos de balão.

LEIA TAMBÉM: Arte centenária da tecelagem de Berilo, em Minas Gerais, será foco de pesquisa

Em Cambará, também é possível fazer o passeio do mel que inclui visita a um apiário. Há também o circuito das águas, que inclui visitas à Cachoeira dos Venâncios, Passo da Ilha e Passo do “S”. Já em Praia Grande também é possível realizar passeios de balão e se aventurar em veículos UTVs na zona rural. As duas cidades contam com muitas pousadas e hotéis, com diferentes estruturas para proporcionar uma estadia espetacular.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo