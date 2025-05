Roteiro completo de Washington DC: do National Mall ao charme de Georgetown (O Monumento a Washington visto desde o Memorial Lincoln é umas das vistas mais famosas de DC e já esteve presente em diversos filmes (Foto: Uai Turismo))

Realizar um roteiro em Washington DC é mergulhar em séculos de história, cultura e poder. Ideal para quem busca passeios turísticos gratuitos e experiências autênticas, a cidade oferece um passeio imperdível do icônico National Mall até o elegante bairro de Georgetown. Confira um roteiro detalhado, repleto de curiosidades e dicas para aproveitar ao máximo a capital dos Estados Unidos e assista ao podcast com a guia especializada Isabella Rocha, do receptivo DC em Português para falantes de língua portuguesa:

National Mall: o coração monumental de Washington DC

O National Mall é uma vasta esplanada verde que concentra os principais memoriais e museus gratuitos de Washington DC. É considerado o ponto de partida ideal para explorar a cidade, tanto para quem está indo pela primeira vez quanto para os apaixonados por história e política.

Memoriais Imperdíveis

Lincoln Memorial: Símbolo da luta pela igualdade, o Lincoln Memorial foi palco do famoso discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr. Suas imponentes colunas remetem ao Templo de Zeus e, no interior, a estátua de Abraham Lincoln contempla quem ali chega, inspirando reflexão sobre a democracia americana.

O Memorial Lincoln é um dos mais visitados da capital americana e impressiona pelo tamanho (Foto: Uai Turismo)

Vietnam Veterans Memorial: Emocionante pela simplicidade, consiste em um longo muro preto polido onde estão gravados os nomes dos mais de 58 mil soldados mortos ou desaparecidos na Guerra do Vietnã. Visitar este local, principalmente ao pôr do sol, proporciona um momento de introspecção profunda.

World War II Memorial: Celebrando a vitória dos Aliados e homenageando os veteranos da Segunda Guerra Mundial, este memorial está estrategicamente localizado entre o Lincoln Memorial e o Washington Monument, com fontes e painéis de bronze contando histórias reais de bravura.

Washington Monument: O obelisco de 169 metros homenageando George Washington é o ponto mais alto da cidade, já que Washington DC proíbe, por lei, a construção de prédios mais altos do que ele. É possível subir gratuitamente (com ingresso antecipado) e admirar a cidade de cima.

Martin Luther King Jr. Memorial: Esculpido em granito branco, o memorial celebra o legado de um dos maiores líderes dos direitos civis americanos, trazendo citações inspiradoras em suas paredes.

O Memorial Martin Luther King fica às margens do Rio Potomac (Foto: Uai Turismo)

Capitólio dos Estados Unidos e Biblioteca Thomas Jefferson: símbolos da democracia e conhecimento

Não deixe de visitar o imponente Capitólio dos Estados Unidos (United States Capitol), situado no topo da colina que encerra a extremidade leste do National Mall. Sede do Congresso americano, o Capitólio abriga a Câmara dos Representantes e o Senado. Seu domo branco é um dos marcos mais reconhecíveis de Washington DC — e do mundo — e simboliza a democracia e os valores republicanos norte-americanos.

O Capitólio fica no ponto mais alto de DC no topo da colina (Foto: Uai Turismo)

Logo ao lado está outro local fascinante: a Library of Congress Thomas Jefferson Building. Considerada a maior biblioteca do mundo, a Biblioteca do Congresso mantém uma arquitetura de tirar o fôlego, inspirada no neorrenascimento. O Thomas Jefferson Building, em especial, encanta pelo Salão Principal, seus vitrais coloridos, afrescos, esculturas e pelo lendário acervo da coleção particular de Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos. Aberta ao público, a biblioteca oferece exposições gratuitas e manuscritos históricos, sendo um paraíso para amantes de livros, história e cultura.

A maior biblioteca do mundo que impressiona não apenas pela quantidade de livros, mas também pela arquitetura muitas vezes passa despercebida por alguns turistas mais apressados (Foto: Uai Turismo)

Museus Gratuitos do Smithsonian

Os museus do Smithsonian Institution são uma referência mundial e oferecem acesso gratuito aos visitantes de Washington DC. Criado em 1846 graças a uma doação do cientista britânico James Smithson, o Smithsonian Institution é composto por um complexo de 21 museus e galerias, além do famoso Zoológico Nacional. O objetivo da instituição é “aumentar e difundir o conhecimento”, tornando a arte, a ciência e a história acessíveis a todos de maneira democrática e inclusiva. Seu principal campus se espalha ao longo do National Mall, facilitando o acesso a algumas das coleções mais importantes dos Estados Unidos. Confira alguns dos museus:

National Museum of American History: Descubra artefatos icônicos como o chapéu de Abraham Lincoln e a bandeira “Star-Spangled Banner”. Aqui você também aprende sobre o cotidiano e as transformações sociais dos EUA.

National Air and Space Museum: Encante-se com as naves Apollo, aviões históricos e exposições interativas sobre a conquista do espaço. Super recomendado para famílias e adultos curiosos.

National Gallery of Art: Com obras de mestres como Da Vinci, Monet e Picasso, a galeria oferece ainda lindos jardins de esculturas para relaxar entre uma obra e outra.

United States Holocaust Memorial Museum: Entrada gratuita, porém com tickets limitados. O museu apresenta relatos impactantes sobre o Holocausto, promovendo reflexão e memória.

National Museum of Natural History: Famoso pelo fóssil de T. Rex e o diamante Hope, é parada obrigatória para quem viaja com crianças.

Casa Branca: o centro do Poder Executivo Americano

Nenhum roteiro por Washington DC está completo sem mencionar a icônica Casa Branca (White House), residência oficial e local de trabalho do presidente dos Estados Unidos desde 1800. Localizada na Pennsylvania Avenue, a Casa Branca é um símbolo máximo do poder executivo norte-americano e já foi o lar de todos os presidentes a partir de John Adams.

Vista frontal da Casa Branca (Foto: Uai Turismo)

Muitos turistas se encantam com o famoso portão negro e o Jardim Sul, frequentemente usados para cerimônias oficiais e eventos históricos. A Casa Branca não é apenas a sede do governo, mas também cenário de decisões que mudaram o mundo e parte do imaginário coletivo sobre política, história e cultura dos Estados Unidos.

O edifício neoclássico pode ser admirado de diversos pontos do National Mall, mas o acesso ao seu interior não é mais autorizado. Entretanto, é possível conhecer a réplica da famosa casa de presidentes americanos no “The People’s House”. Criado pela Associação Histórica da Casa Branca, “A Casa do Povo: uma experiência na Casa Branca”é uma nova experiência educacional na cidade, a apenas um quarteirão da Casa Branca. O museu conta a história da Mansão Executiva, de seus habitantes e das pessoas que dedicaram suas carreiras às suas funções. O espaço foi inaugurado em 23 de setembro de 2024.

Curiosidades políticas: o pulsar do poder americano

Washington DC é mais que uma cidade turística — é palco da vida política dos EUA há séculos. Você sabia que:

Nenhum edifício pode ser mais alto que o Capitol ou o Washington Monument, para preservar a imponência dos marcos nacionais.

O National Mall já recebeu mais de 200 manifestações, incluindo a Marcha sobre Washington de 1963.

Diversos presidentes e políticos moraram ou ainda moram em bairros próximos ao Mall, como Foggy Bottom, Dupont Circle e, claro, Georgetown.

O termo lobbista nasceu em um hotel por causa do volume de encontros que acontecia no lobby deste famoso hotel. Para saber qual é o hotel, assista ao podcast Uai Turismo: Washington DC além da Casa Branca.

Georgetown: charme histórico, alta gastronomia e lojas sofisticadas em um roteiro por Washington DC

Após explorar o National Mall, siga para Georgetown, o bairro mais charmoso de Washington DC. Fundado no século XVIII, Georgetown é famoso por suas ruas, casas coloridas e arquitetura colonial.

O charmoso bairro de Georgetown convida a longas caminhadas e pequenas descobertas pelas suas ruas históricas. Dizem que foi neste restaurante da foto que John F. Kennedy pediu Jackie em casamento (Foto: Uai Turismo)

Restaurantes e gastronomia de alto nível

Fiola Mare — Um dos restaurantes mais sofisticados à beira do canal, com frutos do mar frescos e vista para o rio Potomac.

Martin’s Tavern — Ícone local, famoso por já ter recebido presidentes e, segundo a lenda, foi onde John F. Kennedy pediu Jackie em casamento.

Filomena Ristorante — Autêntica cozinha italiana, decoração acolhedora e frequentado por políticos e celebridades.

O Filomena Ristorante é um dos mais tradicionais de Georgetown (Foto: Uai Turismo)

Compras e Lifestyle

Shops at Georgetown Park — Shopping com marcas de luxo, boutiques e lojas exclusivas.

M Street NW e Wisconsin Avenue — Ruas para passeios a pé, recheadas de lojas de grife, joalherias e pequenas livrarias.

Moradias de políticos e presidentes

O bairro reúne mansões históricas e casas elegantes, muitas delas residências de políticos famosos:

Casa de John Kennedy — O 3307 N Street NW foi lar do presidente John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy antes de se mudarem para a Casa Branca. Após a morte do ex-presidente o local virou ponto de assédio dos fãs e Jacqueline Kennedy decidiu retornar para Nova York.

— O 3307 N Street NW foi lar do presidente John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy antes de se mudarem para a Casa Branca. Após a morte do ex-presidente o local virou ponto de assédio dos fãs e Jacqueline Kennedy decidiu retornar para Nova York. Personalidades como Madeleine Albright e até Hillary Clinton também já tiveram casas em Georgetown.

A casa onde morou o presidente John Kennedy está em reforma para um novo morador, mas o seu nome é mantido sob sigilo (Foto: Uai Turismo)

Washington DC, entre monumentos e sofisticação

Este roteiro de Washington DC é perfeito para quem busca arte, história, política e experiências gastronômicas inesquecíveis, combinando os principais pontos turísticos gratuitos da cidade com a exclusividade e o charme de Georgetown.

Combine este roteiro de Washington DC com caminhadas ao ar livre, visitas guiadas e jantares especiais em Georgetown. Se você for curioso pelos detalhes, a dica e utilizar os serviços da DC em Português, que adapta o roteiro às suas necessidades e tempo disponível, além de dar todos os detalhes da cidade em português. Sua viagem será digna de chefes de Estado!

