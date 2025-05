Dia Nacional do Turismo: Sebrae Minas e Hibou desenvolvem E-Book com tendências para o segmento em 2025 - (crédito: Uai Turismo)

Dia Nacional do Turismo: Sebrae Minas e Hibou desenvolvem E-Book com tendências para o segmento em 2025 (Serra do Cipó - Minas Gerais (Foto: Uai Turismo))

Reconhecida por sua rica história, cultura, gastronomia e belezas naturais, Minas Gerais se destaca pela força no Turismo, com impacto econômico significativo na geração de emprego e renda nas atividades comerciais, hoteleiras, gastronômicas e de transporte. O setor é responsável por 7% do Produto Interno Bruno (PIB) do estado e registrou mais de 32 milhões de visitantes no ano passado, conforme estimativa do Governo de Minas. Neste 8 de maio, quando se celebra o Dia Nacional do Turismo, o Sebrae Minas e a plataforma Hibou – pesquisas & insights lançam o inédito E-book Turismo em Movimento: Estratégias de Sucesso para apontar tendências e ajudar os empreendedores mineiros na tomada de decisões práticas e assertivas, ajudando-os a se adaptar e crescer em um ambiente dinâmico e competitivo.

O guia completo pode ser conferido no link.

Ao trazer uma contextualização sobre o cenário do setor no estado, o conteúdo destaca análises, números e insights sobre as vertentes de atuação do Sebrae Minas: turismo regional, turismo religioso, turismo gastronômico, turismo rural, turismo de aventura e turismo de experiência. O estudo corrobora com o posicionamento inovador do Sebrae Minas de estar conectado as tendências de mercado de turismo, contribuindo diretamente com os números positivos no estado nos últimos anos.

“O Sebrae Minas apresenta este estudo completo, que traz valiosas dicas importantes para os pequenos negócios do turismo em todo o estado. O material indica que os visitantes contemporâneos procuram experiências genuínas e inesquecíveis, o que cria uma oportunidade para as micro e pequenas empresas. Vivências bem elaboradas podem valorizar ainda mais os pequenos negócios em um mercado disputado, promovendo maior atração de turistas e fidelização de consumidores”, ressalta o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Confira algumas ações que podem impactar fortemente os negócios do turismo em 2025:

1) Identifique oportunidades no negócio

· Análise de tendências de mercado, como afroturismo, turismo rural ou experiências personalizadas para identificar áreas de alta demanda.

· Explore datas sazonais e feriados regionais para lançar produtos e serviços específicos.

2) Escolha um modelo de negócio

· Decida entre criar uma hospedagem, oferecer passeios guiados ou experiências turísticas diferenciadas, abrir um restaurante temático ou desenvolver atividades culturais.

3) Invista em capacitação e inovação

• Participe de cursos e eventos voltados para o setor de turismo, como o programa Check-in Turismo para melhorar sua qualificação, e invista em marketing digital

Uma pesquisa do Sebrae em parceria com o TRVL LAB, laboratório de inteligência de mercado em viagens, apontou que 85% dos turistas entrevistados disseram que as experiências são o aspecto mais importante das viagens. Para 77% dos respondentes, o Instagram é a principal ferramenta para a descoberta das experiências, enquanto 33% chegam a gastar R$ 5 mil, em média, em cada vivência dos destinos.

Para 57% dos entrevistados, os passeios na natureza ou de ecoturismo são os preferidos e 46% realizam a reserva ou compra das experiências ao mesmo tempo emTurismo em foco: sinergia entre projetos e produtos para transformar e gerar valor que pesquisam por voos e hospedagem.

Em parceria com a Secretaria de Estado, Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), o Sebrae Minas desenvolveu diversos destinos com o intuito de fortalecer a atividade turística no estado, a partir da ampliação da oferta de produtos com potencial para atrair mais visitantes, impulsionando a geração de emprego e renda no estado. Ao lado do Governo de Minas, o planejamento prevê a promoção de 16 rotas turísticas até 2026.

Em Minas Gerais, o que não faltam são destinos que valorizam as belezas naturais e as experiências de saúde e bem estar. Veja algumas opções:

Rota Vulcânica

Lançada em 2025, a Rota Vulcânica inclui experiências gastronômicas, sensoriais, culturais e de contato com a natureza nos municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. A formação rochosa da região, advinda de um vulcão extinto há muito tempo, resultou em cadeias de montanhas com altitudes que chegam a 1500m. Essa geografia, somada ao solo rico em minerais, ao clima ameno e ao trabalho cuidadoso e profissional dos cafeicultores da região favorecem a produção de cafés de qualidade, um dos principais atrativos da nova rota.

Rota do Caparaó

A Rota Caparaó Mineiro engloba os municípios de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz, localizados na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A nova rota amplia a oferta de experiências para quem visita a região que também é conhecida pela produção de cafés especiais e por abrigar o Parque Nacional do Caparaó e o Pico da Bandeira, o ponto mais alto do Sudeste brasileiro. Além de se conectarem com a natureza deste que é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil, os visitantes poderão conhecer os processos de cultivo do café, experimentar a gastronomia local e mergulhar no dia a dia dos anfitriões da rota. O destino foi lançado em abril deste ano.

Rota Bahia-Minas

Localizada a 515 km de Belo Horizonte, a Rota Bahia-Minas – caminho por onde passava a antiga ferrovia, que ligava o Sul da Bahia aos vales do Jequitinhonha e Mucuri – é um percurso de cicloturismo repleto de paisagens naturais com matas intocadas, montanhas, cachoeiras, pontilhões e túneis centenários. O destino passa por: Araçuaí, Novo Cruzeiro, Ladainha, Poté, Teófilo Otoni e Carlos Chagas. A inclusão da rota como prioritária no estado fortalece ainda mais o trabalho realizado desde 2022 para alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico local, gerando novas oportunidades de negócios para a região.

Geoparque Uberaba

Fósseis de dinossauro, religiosidade e agronegócios são atrativos que transformaram Uberaba, no Triângulo Mineiro, em um importante destino turístico do estado. O ‘Geoparque Uberaba: Terra de Gigantes’ recebeu o reconhecimento pela Unesco, em março do ano passado. O Aeroporto Mário de Almeida Franco registrou um aumento significativo no fluxo de passageiros no município. Em dezembro de 2024, o crescimento foi de 29,6% em comparação ao mesmo período de 2023. Segundo dados da Aena Brasil, administradora do aeroporto, foram 9.636 embarques e desembarques no último mês do ano. No acumulado de janeiro a dezembro de 2024, mais de cem mil (110.255) passageiros passaram pelo local, um aumento de 22% em comparação ao mesmo período de 2023. O terminal teve um dos maiores crescimentos entre os aeroportos brasileiros.

O ‘Geoparque Uberaba: Terra de Gigantes’ é o sexto do país e o primeiro da região Sudeste a receber reconhecimento internacional. A certificação é dada aos territórios que têm sua história e cultura preservadas de forma sustentável. São locais propícios para estudos científicos, educação ambiental e turismo responsável, contribuindo para o crescimento socioeconômico e a preservação do patrimônio natural e cultural.

Serra da Canastra

Localizada entre o Oeste e Sul de Minas Gerais, a Serra da Canastra está rodeada de quilômetros de paisagens naturais típicas do Cerrado brasileiro, como cachoeiras. A região já conhecida pela qualidade do Queijo Minas Artesanal – iguaria que recebeu, em 2012, a chancela de Indicação Geográfica (IG) na modalidade de Indicação de Procedência (IP). De acordo com a Associação dos Produtores do Queijo Canastra (Aprocan), a Canastra tem 800 produtores que juntos fazem, anualmente, mais de seis mil toneladas de queijo que são vendidas para todo o país.

Cordilheira do Espinhaço

Reconhecida como Patrimônio Natural pela Unesco, a Cordilheira do Espinhaço é a única cordilheira no território brasileiro, com uma extensão de cerca 1 mil km que vai desde o sul de Minas Gerais até o norte da Bahia. Combinando turismo rural, atividades contemplativas e hospedagens sustentáveis, a região proporciona um refúgio para o silêncio e a reconexão com a natureza. Os roteiros que atravessam o Cerrado do “Grande Sertão: Veredas” contemplam 172 cidades brasileiras, incluindo, Grão Mogol, Botumirim, Cristália, Serro, Diamantina, Porteirinha, Mato Verde, Espinosa, Turmalina, Monte Azul, entre outras.

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

Situado entre os municípios de Januária e Itacarambi, no Norte do estado, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um dos patrimônios naturais mais importantes do Brasil e do mundo, com vestígios de ocupação humana que datam de 12 mil anos. Compreende um conjunto de sítios arqueológicos e pinturas rupestres com mais de 180 cavernas e grutas. A área total do parque é de 156 mil hectares. Um dos destaques é a Gruta do Janelão que, na sua parte principal, tem altura e largura que chegam a 100 metros. Na gruta está a Perna da Bailarina, estalactite que defende o título de maior do mundo com 28 metros de comprimento.

Serra do Cipó

A região da Serra do Cipó é destino certo para os amantes do turismo de aventura, gastronomia, amantes do esporte e para quem procura apenas um local tranquilo para relaxar. Localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte, recebeu o título de “Jardim do Brasil” devido à paisagem exuberante.

