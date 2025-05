Encontro de carros antigos e programação cultural em Nova Lima em maio (Além da exposição, o evento contará com visitas mediadas ao interior do Centro de Memória e um espaço instagramável com mobiliário de época para registros fotográficos em clima retrô. (Foto: Divulgação))

No dia 18 de maio, das 10h às 16h, o Centro de Memória da AngloGold Ashanti, em Nova Lima, recebe o evento “Clássico Sobre Rodas”, uma celebração aberta ao público que promete reunir apaixonados por carros antigos, história e cultura em um só lugar. Na área externa da unidade, o público poderá apreciar de 30 a 40 veículos antigos, com modelos clássicos nacionais e importados, representando diferentes décadas e estilos.

Com entrada gratuita e previsão de receber até 500 visitantes ao longo do dia, o evento tem como proposta valorizar o antigomobilismo como patrimônio cultural material e imaterial, promovendo o encontro de colecionadores e fortalecendo o diálogo com a memória local.

Haverá apresentações musicais ao vivo ao longo do dia: das 10h às 12h, Léo da Viola interpretará sucessos do pop e do rock nacional; e das 13h30 às 15h30, a Banda Lobo Temporal se apresentará com um repertório de pop/rock.

Segundo o superintendente do Instituto AngloGold Ashanti, Diego Pereira, o evento reforça o compromisso da empresa com a valorização da cultura e da memória, além de posicionar o Centro de Memória como um importante espaço de convivência e preservação histórica aberto à comunidade.

Além da exposição, o evento contará com visitas mediadas ao interior do Centro de Memória (com agendamento no local e vagas limitadas por grupo) e um espaço instagramável com mobiliário de época para registros fotográficos em clima retrô.

A programação é uma iniciativa do Instituto AngloGold Ashanti, em parceria com a Prefeitura de Nova Lima, por meio do Departamento Municipal de Turismo, e conta ainda com o apoio da Confraria Antigomobilista de Nova Lima.

Clássico Sobre Rodas

Local: Centro de Memória da AngloGold Ashanti

Endereço: Rua Direita, s/n – Centro – Nova Lima/MG

Data: 18 de maio (domingo)

Horário: Das 10h às 16h

Entrada gratuita

