Setor de eventos e turismo apresenta estudo inédito que comprova sucesso do PERSE (Mesmo com os avanços recentes, o levantamento conclui que a recuperação plena ainda não foi atingida, reforçando a necessidade de prorrogação e aperfeiçoamento do programa. (Foto: Divulgação))

A retomada dos setor de eventos e turismo, impulsionada pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), resultou em uma geração de empregos formais duas vezes maior que a do restante da economia brasileira em 2024. O dado faz parte de um estudo inédito apresentado no Senado Federal, que também revelou que o segmento sofreu uma queda de 40% na receita em 2020, perdeu 1 em cada 5 empregos formais, e concentrou metade dos desligamentos no país durante o auge da pandemia da covid-19. Mesmo com os avanços recentes, o levantamento conclui que a recuperação plena ainda não foi atingida, reforçando a necessidade de prorrogação e aperfeiçoamento do programa.

LEIA TAMBÉM: A Alice do Central Park, em Nova York, e outras estátuas pelo Brasil

O estudo foi encomendado por entidades representativas do setor e elaborado pela Tendências Consultoria. A apresentação ocorreu no Auditório Petrônio Portella, durante a “Missão Brasília 2025”, uma mobilização estratégica de 12 entidades representativas que reuniu parlamentares, autoridades públicas e lideranças empresariais para debater os impactos e o futuro do PERSE. A análise se baseou em dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), IBGE, Receita Federal, Banco Central e da Organização Mundial do Turismo (UN Tourism).

Segundo o levantamento, o programa teve papel crucial ao oferecer isenções fiscais, facilitação no pagamento de débitos e apoio financeiro emergencial a empresas do setor cultural, turístico e de entretenimento, altamente fragilizadas pela pandemia. O setor foi um dos últimos a apresentar sinais consistentes de recuperação financeira, com melhorias mais evidentes somente a partir de 2024, conforme dados do Banco Central sobre crédito e inadimplência.

Revela, também, que a crise enfrentada pelos setores atendidos pelo programa foi desproporcional em comparação com o restante da economia. Em 2020, enquanto o PIB nacional registrava crescimento, a receita dos segmentos beneficiados pelo programa caía drasticamente, e 20% dos empregos formais foram eliminados, contra apenas 1% na média nacional

“O estudo apresentado no Senado comprova, com dados objetivos, aquilo que o setor de eventos e turismo já vinha percebendo na prática: o PERSE foi decisivo para evitar o colapso de milhares de empresas e empregos. Em 2024, as atividades contempladas pelo programa geraram empregos a um ritmo duas vezes superior ao da média da economia brasileira,um sinal claro de que o setor, quando apoiado, tem capacidade de reagir com força, gerar renda, desenvolvimento e inclusão”, salienta Doreni Caramori Júnior, empresário e presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE).

LEIA TAMBÉM: Dia Nacional do Turismo: Sebrae Minas e Hibou desenvolvem E-Book com tendências para o segmento em 2025

E completa: “Ainda assim, os efeitos da pandemia foram devastadores e seus reflexos ainda estão presentes. Por isso, defendemos uma avaliação comparativa do PERSE com todos os benefícios concedidos pelo país. Essa política pública não é um privilégio, é uma resposta proporcional à crise sem precedentes que atingiu nosso setor. Agora é o momento de consolidar os avanços, corrigir distorções e criar condições para que a cultura, o turismo e o entretenimento sigam contribuindo com a retomada econômica e o desenvolvimento do Brasil.”

Reconhecimento

Outras lideranças também destacaram o papel decisivo do programa para a sobrevivência e reestruturação das atividades: “A hotelaria demorou para voltar e o PERSE indubitavelmente foi responsável por esse salvamento. Agradecemos a sensibilidade do Congresso quando atendeu essa política pública”, declarou Orlando de Souza, presidente executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB).

Pablo Morbis, presidente do Conselho do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), reforçou: “Esse é um momento para sensibilizar todos os nossos congressistas para continuarem olhando com bastante carinho para o nosso setor. As políticas públicas e programas de benefício mostram cada vez mais que é possível gerar emprego e fazer a economia crescer.”

Para Toni Sando, presidente da União Nacional de CVBx e Entidades de Destinos (Unedestinos), o programa foi essencial: “PERSE da presença, da gratidão, da recuperação fiscal, do desenvolvimento, dos novos investimentos, que foram feitos a partir desse programa.” Thiago Borges, vice-presidente institucional da Resorts Brasil, acrescentou: “A palavra é obrigado e vamos juntos construir outras políticas públicas, novos incentivos para que o setor cresça. E para que a gente possa juntos trazer novos benefícios e cada vez mais empregos para o nosso país.”

Desafios estruturais

No plano internacional, o estudo demonstra que políticas semelhantes foram adotadas por diversos países, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Apesar disso, o setor ainda enfrenta desafios estruturais, como os impactos da Reforma Tributária, a competitividade com destinos vizinhos na América do Sul e a segurança pública, que afeta a atratividade turística.

LEIA TAMBÉM: Transição verde, energia e turismo aquecem a agenda entre Brasil e China

Entre os caminhos para o fortalecimento do setor, o levantamento destaca oportunidades estratégicas para o Brasil, como o protagonismo em fóruns globais (G20, COP, Agenda 2030), uma matriz energética limpa, o potencial natural para ecoturismo e a atratividade crescente do país em um contexto internacional de instabilidade geopolítica.

A iniciativa é resultado de uma articulação conjunta das principais entidades do setor: Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (Adibra), Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), Resorts Brasil, União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (UBRAFE), União Nacional de CVBx e Entidades de Destinos (Unedestinos), Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT Brasil), Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC), Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) e Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta).

O estudo pode ser acessado aqui.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo