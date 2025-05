Edição 2025 da Expomontes acontece entre os dias 02 e 13 de julho em Montes Claros (Com o tema “Semeando Inovação, Colhendo Futuro”, a edição de 2025 promete reunir o melhor do agronegócio, da tecnologia e da cultura regional (Foto: Divulgação))

A contagem regressiva já começou para a 51ª edição da Expomontes – Exposição Agropecuária de Montes Claros, que será realizada entre os dias 02 e 13 de julho de 2025, no Parque de Exposições João Alencar de Athayde, em Montes Claros (MG). O evento, promovido pela Sociedade Rural de Montes Claros e Cia Produções, é reconhecido nacionalmente como o maior do setor agropecuário do Norte de Minas. Mais do que uma feira, a Expomontes é um verdadeiro polo de oportunidades, inovação e fortalecimento do agronegócio, sendo viabilizadora de importantes programas e projetos com marcas consolidadas em todo o país.

Com o tema “Semeando Inovação, Colhendo Futuro”, a edição de 2025 promete reunir o melhor do agronegócio, da tecnologia e da cultura regional, com diversas atrações ao longo dos dias do evento. Os shows musicais estão entre os destaques e já têm grandes nomes confirmados para embalar as noites do público:

No dia 2 de julho, sobem ao palco Natanzinho Lima e Belo. No dia 4 de julho, será a vez de Nattan e Léo Foguete. No dia 5, Luana Prado e a dupla Danilo & Davi prometem animar a plateia. O domingo, 6 de julho, será comandado por Zé Neto & Cristiano e Thiago Carvalho. Já no dia 11 de julho, Simone Mendes e Matheus Fernandes assumem o palco, e para encerrar com chave de ouro, Zezé Di Camargo & Leonardo se apresentam no dia 12 de julho. O passaporte unissex para curtir todos os dias da festa está disponível no primeiro lote por R$ 350,00.

Além de viver a intensidade da Expomontes, quem visita Montes Claros durante o evento encontra uma cidade vibrante, que combina tradição e modernidade. Considerada a capital do Norte de Minas, Montes Claros é um importante centro econômico e cultural da região, com opções que encantam moradores e turistas. Entre uma atração e outra da exposição, vale aproveitar para conhecer a Serra do Mel, ideal para quem busca contato com a natureza e belas paisagens. O passeio pode ser complementado com uma visita ao Museu Regional do Norte de Minas, que guarda preciosidades sobre a história local, ou com um fim de tarde no Parque Municipal Milton Prates, um refúgio verde perfeito para relaxar. Para quem deseja explorar os sabores da região, a tradicional Feira do Produtor é parada obrigatória, reunindo ingredientes típicos, doces caseiros e o melhor da culinária mineira.

Montes Claros tem orgulho de receber, mais uma vez, um evento que movimenta a economia, gera oportunidades e celebra o que o Norte de Minas tem de melhor.

