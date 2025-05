O futuro do turismo é ancestral e diverso: Brasil projeta sua identidade global no Visit Brasil Summit - (crédito: Uai Turismo)

O futuro do turismo é ancestral e diverso: Brasil projeta sua identidade global no Visit Brasil Summit (Evento no Museu do Amanhã, nos dias 19 e 20 de maio, irá propor debate estratégico e inédito sobre o futuro da promoção turística internacional do Brasil (Foto: DanFLCreativo) )

Nos dias 19 e 20 de maio, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, vai sediar um novo capítulo na construção da imagem do Brasil para o mundo. Promovido pela Embratur em parceria com o Sebrae, o Visit Brasil Summit propõe um debate estratégico e inédito sobre o futuro da promoção turística internacional do país.

Com o tema “Futuro do Turismo, Turismo do Futuro”, o evento reunirá as principais lideranças e especialistas do turismo para pensar o Brasil que queremos apresentar ao mundo: um país como destino competitivo, inovador, sustentável que valoriza suas origens, celebra sua diversidade e reconhece a potência dos territórios e das pessoas que os habitam.

LEIA TAMBÉM: A Alice do Central Park, em Nova York, e outras estátuas pelo Brasil

Dois painéis centrais do Summit apontam para esse novo horizonte. “O Futuro do Turismo é Ancestral”, com participação da escritora Conceição Evaristo, e “O Futuro do Turismo é Diverso”, com a presença da norte-americana Martinique Lewis, presidente da Black Travel Alliance.

Ambos reforçam que o turismo do futuro passa pelo reconhecimento da pluralidade cultural, da memória coletiva e da representatividade como elementos centrais da experiência turística. As duas mulheres convergem, a partir de vivências e trajetórias distintas, na percepção de que a construção do futuro do turismo precisa vir com justiça histórica e pluralidade.

Visit Brasil (Foto: Divulgação)

Vozes negras

Escritora e linguista com trajetória marcada pela valorização das vozes negras e femininas, Conceição Evaristo vai provocar reflexões profundas sobre a importância de olhar para o passado e para os saberes tradicionais como guias para um turismo mais consciente.

No painel “O Futuro do Turismo é Diverso”, Martinique Lewis, referência internacional na luta por inclusão racial no setor trará sua experiência à frente da Black Travel Alliance e seus estudos sobre como a representação molda o comportamento de viajantes negros ao redor do mundo.

LEIA TAMBÉM: Setor de eventos e turismo apresenta estudo inédito que comprova sucesso do PERSE

Ao lado de Nina Veloso e Raquel Braga, sócias do coletivo DAS, e Ana Benevides, representante do Programa Asa Para Todos, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Lewis vai abordar estratégias para um turismo verdadeiramente inclusivo, onde pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+ e com deficiência ocupem espaços de decisão e protagonismo.

Para a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, o evento traz uma nova perspectiva que deve ser considerada na forma como o Brasil se apresenta ao mundo. “Acreditamos que o futuro do turismo passa pela valorização da nossa diversidade, da nossa ancestralidade e, acima de tudo, no fortalecimento dos pequenos negócios que pulsam em cada canto do país e são maioria nesse segmento tão relevante”, comenta.

“São eles, os microempreendedores e as micro e pequenas empresas, que conseguem, de forma muito natural, mostrar a autenticidade da nossa cultura, a riqueza dos nossos sabores e a singularidade das nossas experiências. Os pequenos negócios conseguem ser mais próximos do cliente e estabelecer relações mais personalizadas e marcantes. O Sebrae apoia esses negócios, impulsionando a inovação, a sustentabilidade e a inclusão, para que o turismo brasileiro seja cada vez mais próspero, justo e representativo para todos”, acrescentou Margarete.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o Summit representa uma virada de chave na forma como o Brasil comunica sua identidade ao mundo. “É hora de assumir a vanguarda. Projetar o futuro sobre temas que ditarão o fluxo de viajantes nas próximas décadas. E isso passa por afirmar a diversidade e a ancestralidade como riquezas centrais do nosso país”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Transição verde, energia e turismo aquecem a agenda entre Brasil e China

Tania Neres, coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Embratur, enfatizou a importância da participação da escritora. “A Conceição Evaristo é uma grande referência para nós. Uma mulher que carrega um legado de luta, resistência e compromisso com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Especialmente por ser uma mulher mais velha, ela nos inspira com sua trajetória, sua voz potente e sua produção literária que amplia o espaço de fala para outras mulheres negras”, disse.

Para Tania Neres, Conceição Evaristo é uma escritora de importância nacional, e mais do que isso, ela criou, na Pequena África, um território de escrevivência, como ela mesma define, onde memória, cultura e ancestralidade se encontram. “Hoje, esse espaço se tornou um dos destinos mais visitados do Brasil. Lá, no Largo da Prainha, onde está a estátua da primeira bailarina negra do Brasil, Dona Mercedes Baptista, temos também uma empena com uma grande pintura da Conceição, que reafirma a força da mulher negra no afroturismo e na construção da nossa identidade”, concluiu.

Visit Brasil Summit

O Visit Brasil Summit é um marco na agenda do turismo no país e surge como um espaço de debates e cocriação de estratégias para fortalecer o nosso posicionamento como um destino competitivo e atrativo para diferentes perfis de turistas internacionais. Entre os principais eixos temáticos estão a diversidade, a inclusão, a sustentabilidade, a cultura de dados, a criatividade e a inovação, que vão nortear as discussões e os painéis do Summit.

LEIA TAMBÉM: Dia Nacional do Turismo: Sebrae Minas e Hibou desenvolvem E-Book com tendências para o segmento em 2025

Inscrições abertas

Com um formato híbrido, o Visit Brasil Summit oferecerá acesso online gratuito para profissionais do turismo, gestores públicos e privados, empreendedores, estudantes e demais interessados. Além de acompanhar as palestras e debates, os participantes virtuais poderão interagir com os palestrantes através de perguntas enviadas via Whatsapp. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo