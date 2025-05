MSC Cruzeiros anuncia Oferta Relâmpago de Dia das Mães (MSC Euribia (Foto: Divulgação))

Para celebrar o Dia das Mães em grande estilo, a MSC Cruzeiros lançou uma Oferta Relâmpago de Dia das Mães para roteiros selecionados pela América do Sul, Caribe, Mediterrâneo e Norte da Europa. Com 72 horas de duração (entre às 12h dessa sexta-feira, 9, e às 12h da próxima segunda-feira, 12), os viajantes poderão reservar viagens com até 30% de desconto para alguns dos destinos mais desejados do mundo.

Todas as tarifas são em reais e podem ser parceladas em até 12 vezes, sem entrada e sem juros. Além disso, os viajantes podem realizar a compra antecipada de serviços a bordo, como pacotes de bebidas, tratamentos no spa, reservas em restaurantes de especialidades, pacote de internet, games e excursões, também com a possibilidade de parcelamento e pagamento em reais, junto com a tarifa do cruzeiro.

Os navios da Companhia são ideais para quem busca férias completas, com a chance de conhecer diversos destinos em uma única viagem. A bordo, os hóspedes desfrutam de acomodações aconchegantes, restaurantes com menus de inspiração global, diversos bares e lounges espalhados pelo navio, entretenimento para toda a família, incluindo shows espetaculares no teatro principal, espaços infantis, festas, área de jogos, piscinas e hidromassagens, além de lojas internacionais e opções de relaxamento no MSC Aurea SPA.

Para reservas e mais informações clique aqui.

